Любовный гороскоп на сегодня 3 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 3 июля 2019 Овен

Откройте книгу на любой странице и прочитайте пятую строчку снизу. Она расскажет вам о том, как будут развиваться отношения с вашим любимым человеком. Впрочем, учебнику по матанализу, к примеру, это будет сделать сложновато…





Любовный гороскоп на 3 июля 2019 Телец

Нерешительны? Правильно. Смелые шаги лучше отложить на потом. А пока тихонько все обдумать, обсудить, расписать все плюсы и минусы, все последствия. Звезды не благоприятствуют необдуманным поступкам, зато благоволят их тщательному и скурпулезному обдумыванию.

Будьте внимательны к мелочам! Именно они сегодня как никогда помогут вам понять вашего любимого человека и даже полюбить его еще больше. Вспомните детективы, которые читали в детстве и не только, и почувствуйте себя Шерлоком Холмсом, Мисс Марпл, Настей Каменской или Дашей Васильевой - кто больше нравится.В этот день вам придётся принять активное участие в личной жизни вашего лучшего друга. Главное, чтобы оно не окончилось созданием любовного треугольника, одним из углов которого станете вы. Пожалуй, такие проблемы вам в жизни сейчас не нужны... Поэкспериментируете попозже.В этот день вы с вашим любимым человеком будете мыслить параллельно на одни и те же темы, причем приходить при этом будете к совершенно разным выводам. Возможно, это не будет обусловлено тем, что вы разные – просто настроения ваши будут разительно отличаться друг от друга.Удивительно, но сегодня вам вовсе не захочется думать о последствиях вашего поведения, о том, как оно скажется на развитии ваших дальнейших отношений с вашим любимым человеком, да и вообще о чем бы то ни было. Будете поступать так, как поступается и делать то, считаете нужным и должным.Увы, на сегодня о личной жизни придется забыть. Напрочь. Иначе вы можете потерять либо друга, либо работу, либо значительную прибыль. Попробуйте объяснить это вашей половинке. Только опасайтесь подобной реакции: «Они тебе важнее, чем я!» В случае её наступления стоит задуматься о том, а нужны ли вам такие отношения вообще.Сегодня вашему любимому человеку очень захочется получить от вас какое-то вещественное доказательство ваших чувств. Письмо, открытку, маленький подарок - всё, что можно подержать в руках и сохранить на добрую память об этом этапе ваших отношений, каким бы он ни был.Сегодня у вас будет потрясающе ехидное настроение. Захочется всех задирать, придумывать розыгрыши, смеяться над чем-то несмешным… Если у вашего любимого человека чувство юмора есть, ему сегодня можно будет позавидовать. Если же нет – наши ему соболезнования. И вам заодно.Сегодня более чем подходящий день для более чем несвоевременных конфликтов между вами и вашим любимым человеком. Вам даже не придется их каким бы то ни было образом провоцировать: они сами возникнут из ниоткуда. Правда, после этого могут исчезнуть в никуда.

Любовный гороскоп на 3 июля 2019 Водолей

Ваш любимый человек сегодня довольно много времени будет уделять критике ваших действий. Возможно, доля разумного в его словах есть и к этому разумному стоит прислушаться. Однако не забудьте напомнить вашей половинке о том, что вы имеете право на собственное мнение и самобытное поведение.



Любовный гороскоп на 3 июля 2019 Рыбы

Ничего не значащий разговор о погоде с незнакомым человеком может привести к весьма значительным последствиям. Поэтому прежде чем пожаловаться на холод, ветер или мерзкий дождь, выберите собеседника посимпатичнее и поприятнее. А вдруг пригодится?



