Гороскоп на 3 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 3 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 3.07.2019 - 1-2 лунный день.

Луна в знаке зодиака 3.07.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 3 июля 2019 Овен

На Ваше здоровье будет оказывать влияние Солнце, и это означает, что Вас ждет прекрасная форма на зависть многим. Идеальным способом применения энергии, которая Вас переполняет, будут регулярные занятия спортом. Если Вы еще не знаете, какой вид спорта выбрать, выбирайте тренировки на свежем воздухе.

Это тот период недели, когда Вам вообще ничего не хочется делать. Однако не потакайте себе в этом желании. Вам определенно не помешает разнообразить рутинное течение своих выходных каким-нибудь интересным и увлекательным занятием.Лучший подход к решению сегодняшней проблемы - это отступить немного назад. Вы видите лишь небольшой ее аспект, в то время как ситуация куда серьезнее, поэтому необходимо оценить полную картину происходящего. Если Вы чувствуете необходимость побыть вдали от людей, которые Вас начали утомлять, так и поступите - они отнесутся с пониманием.Вы сумели добиться поистине блистательного успеха в работе, пришла пора устроить небольшую передышку, чтобы собраться с силами и подготовиться к новым начинаниям и проектам. Для начала наведите порядок на своем рабочем столе и разложите все документы и офисные принадлежности по своим местам.Финансовые вопросы занимают все большее место в Вашей жизни, поэтому сегодня Вашей главной задачей должна стать экономия. Не обязательно кардинально менять свой образ жизни, но было бы хорошо отказаться от некоторых мелочей. Вместо большой порции кофе купите среднюю.У Вас есть прекрасная возможность помочь своим близким, которые сейчас в этом нуждаются. Возможно, Вашему товарищу срочно необходимо куда-то съездить, а Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля и при этом имеете пару часов свободного времени. А может, кому-то очень нужны деньги, а у Вас как раз есть заначка на черный день, которую Вы безболезненно можете одолжить на пару недель.Если Вы искали способы поговорить на щекотливую тему с кем-то из вышестоящих людей, то сегодня найдете подсказку. Кто-то, кого Вы не очень хорошо знаете, послужит источником вдохновения. Возьмите пример с этого человека и делайте так, как он. Научитесь подходам этого человека к сложным ситуациям.В то время как другие люди буду сбиты с ног шквалом событий, фактов и цифр, Вы будете чувствовать себя, как рыба в воде. Примите хаос сегодняшнего дня с распростертыми объятиями и извлеките выгоду из всеобщего смятения. Вы вступаете в фазу жизни, когда сможете показать всем Ваши блестящие организаторские способности.Вам страстно захочется улизнуть с работы. Ну что же, на этот раз удача Вам улыбнется, и Вашего отсутствия никто не заметит. Однако не позволяйте, чтобы это становилось для Вас привычкой. Ваш руководитель определенно не будет доволен, если в следующий раз он не застанет Вас на рабочем месте.Переедание или несбалансированный рацион в перспективе грозят разнообразными проблемами. Обратитесь за консультацией к диетологу и не бойтесь, что он посоветует что-то скучное и неприятное. Здоровая пища бывает очень вкусной.

Гороскоп на 3 июля 2019 Водолей

Вы умеете замечать старые вещи в стиле ретро, которые сейчас могут быть очень модными и актуальными. Поэтому до конца дня Вам стоит найти и показать очередную такую вещь своим друзьям. Вероятно, Вам следует устроить домашнюю распродажу.



Гороскоп на 3 июля 2019 Рыбы

Постарайтесь уделить немного времени светским беседам, причем неважно, что станет темой разговора. Поищите человека, который будет умнее Вас, даже если Вы потратите на это весь день. Поговорите с ним по душам и задайте все интересующие Вас вопросы. Не стесняйтесь спрашивать прямо и без намеков.