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Любовный гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 04.07.19
Просмотров: 108
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Овен
Сегодня самый подходящий день для подведения итогов. Вам удастся выяснить, чего вы достигли с вашей половинкой, какие ждут вас перспективы, что у вас было хорошего и плохого и насколько вам нужно продолжение ваших отношений. Оптимальнее подводить итоги вместе – объективнее получится.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Телец
Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы пытаться предсказать свое далёкое будущее, а также будущее ваших отношений с вашим любимым человеком. Он не будет столь долгосрочно ориентирован, поэтому ваши попытки прогноза будут приняты без восторга и энтузиазма.

Любовный гороскоп на неделю с 1 июля по 7 июля 2019 года

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Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Близнецы
В этот день знание иностранных языков окажется для вас как нельзя более кстати. Возможно, вы встретите представителя противоположного пола - иностранца, с которым вам почему-то нестерпимо захочется заговорить хотя бы о погоде. А может быть, вашей второй половинке потребуется срочная лингвистическая помощь, причем именно от вас.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Рак
Окружающие сегодня будут вас раздражать. Даже самые любимые окружающие. Поэтому чтобы не срывать на них свою злобу и таким образом не поссориться с ними всерьез и надолго, лучше где-нибудь уединиться или спрятаться. Да так, чтобы вас никто не нашел, пока вы снова не станете располагающим к себе жизнерадостным человеком.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Лев
Сегодня вашему любимому человеку будет трудно понять ваши намерения и желания, даже если он приложит к этому максимум усилий. Поэтому вам придется все ему объяснять, втолковывать и рассказывать, причем не по одному разу. Будьте терпимы к чужим недостаткам.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Дева
Вам не кажется, что кто-то хочет сесть к вам на шею? В принципе, у вас есть два выхода из этой ситуации. Первый и, вроде бы, самый логичный – на шею посадить и таким образом привязать к себе этого человека. Но с другой стороны… Подумайте, нужна ли вам такая тяжелая ноша? Решать вам, и пусть это решение будет правильным.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Весы
Не стесняйтесь своего «Я»! Вы настолько спрятались в тень вашего любимого человека, что становится непонятно, самостоятельная вы личность или всего лишь его логическое продолжение. Ему ведь тоже однажды может надоесть общаться с вами, поскольку это будет ненамного интереснее разговора с рукой или ногой.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Скорпион
Сегодня вам стоит по возможности отдохнуть от вашей половинки. Особенно если у вас есть хоть малейшее подозрение на то, что вашим отношениям нужен некий перерыв. Нет ничего страшного в том, что один день вы проведете не вместе. Зато это даст вам возможность провести потом вместе очень много действительно счастливых дней.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Стрелец
Сегодня вашему любимому человеку не захочется понимать мотивы ваших поступков, поэтому он будет обижаться на действия, а не пытаться разобраться в причинах этих действий. Что ж, придётся вам либо ограничить себя в передвижениях, либо объяснять каждый свой шаг.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Козерог
Ваше счастье в этот день должно стоять во главе угла. Поэтому если вам для него не хватает улыбки потрясающего человека, стоящего рядом с вами в метро – добейтесь ее любым способом: хоть рожу состройте, хоть анекдот расскажите. Очень важно, чтобы любое ваше желание сегодня было незамедлительно исполнено.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Водолей
Если вам сегодня уступили место в метро – это не значит, что пришла старость. А улыбнулись не потому что вы смешно выглядите. Просто вы сегодня притягиваете к себе хороших людей. Не воспользоваться ли этим притяжением и не выбрать ли среди притянувшихся самого замечательного – для долгой и счастливой совместной жизни?

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Рыбы
Жить для других - это замечательно. Но и о себе забывать не стоит. Поэтому даже если на сегодня у вас запланировано сто двадцать пять подвигов во имя любви вообще и любимого человека в частности, еще парочку вам придется совершить во имя себя. И обязательно получить от этого удовольствие. Иначе несправедливо получится.

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