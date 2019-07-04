Любовный гороскоп на сегодня 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Овен

Сегодня самый подходящий день для подведения итогов. Вам удастся выяснить, чего вы достигли с вашей половинкой, какие ждут вас перспективы, что у вас было хорошего и плохого и насколько вам нужно продолжение ваших отношений. Оптимальнее подводить итоги вместе – объективнее получится.





Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Телец

Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы пытаться предсказать свое далёкое будущее, а также будущее ваших отношений с вашим любимым человеком. Он не будет столь долгосрочно ориентирован, поэтому ваши попытки прогноза будут приняты без восторга и энтузиазма.

В этот день знание иностранных языков окажется для вас как нельзя более кстати. Возможно, вы встретите представителя противоположного пола - иностранца, с которым вам почему-то нестерпимо захочется заговорить хотя бы о погоде. А может быть, вашей второй половинке потребуется срочная лингвистическая помощь, причем именно от вас.Окружающие сегодня будут вас раздражать. Даже самые любимые окружающие. Поэтому чтобы не срывать на них свою злобу и таким образом не поссориться с ними всерьез и надолго, лучше где-нибудь уединиться или спрятаться. Да так, чтобы вас никто не нашел, пока вы снова не станете располагающим к себе жизнерадостным человеком.Сегодня вашему любимому человеку будет трудно понять ваши намерения и желания, даже если он приложит к этому максимум усилий. Поэтому вам придется все ему объяснять, втолковывать и рассказывать, причем не по одному разу. Будьте терпимы к чужим недостаткам.Вам не кажется, что кто-то хочет сесть к вам на шею? В принципе, у вас есть два выхода из этой ситуации. Первый и, вроде бы, самый логичный – на шею посадить и таким образом привязать к себе этого человека. Но с другой стороны… Подумайте, нужна ли вам такая тяжелая ноша? Решать вам, и пусть это решение будет правильным.Не стесняйтесь своего «Я»! Вы настолько спрятались в тень вашего любимого человека, что становится непонятно, самостоятельная вы личность или всего лишь его логическое продолжение. Ему ведь тоже однажды может надоесть общаться с вами, поскольку это будет ненамного интереснее разговора с рукой или ногой.Сегодня вам стоит по возможности отдохнуть от вашей половинки. Особенно если у вас есть хоть малейшее подозрение на то, что вашим отношениям нужен некий перерыв. Нет ничего страшного в том, что один день вы проведете не вместе. Зато это даст вам возможность провести потом вместе очень много действительно счастливых дней.Сегодня вашему любимому человеку не захочется понимать мотивы ваших поступков, поэтому он будет обижаться на действия, а не пытаться разобраться в причинах этих действий. Что ж, придётся вам либо ограничить себя в передвижениях, либо объяснять каждый свой шаг.Ваше счастье в этот день должно стоять во главе угла. Поэтому если вам для него не хватает улыбки потрясающего человека, стоящего рядом с вами в метро – добейтесь ее любым способом: хоть рожу состройте, хоть анекдот расскажите. Очень важно, чтобы любое ваше желание сегодня было незамедлительно исполнено.

Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Водолей

Если вам сегодня уступили место в метро – это не значит, что пришла старость. А улыбнулись не потому что вы смешно выглядите. Просто вы сегодня притягиваете к себе хороших людей. Не воспользоваться ли этим притяжением и не выбрать ли среди притянувшихся самого замечательного – для долгой и счастливой совместной жизни?



Любовный гороскоп на 4 июля 2019 Рыбы

Жить для других - это замечательно. Но и о себе забывать не стоит. Поэтому даже если на сегодня у вас запланировано сто двадцать пять подвигов во имя любви вообще и любимого человека в частности, еще парочку вам придется совершить во имя себя. И обязательно получить от этого удовольствие. Иначе несправедливо получится.