Гороскоп на 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 4 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 4.07.2019 - 2-3 лунный день.

Луна в знаке зодиака 4.07.2019 - Луна во Льве.





Гороскоп на 4 июля 2019 Овен

Как бы сильно ни изменился привычный Вам график на следующей неделе, это не сможет помешать Вам воплотить в жизнь какой-то задуманный Вами новаторский проект. Просто не отвлекайтесь от работы и сконцентрируйтесь на том, что нужно сделать.

Вы можете рассчитывать на прекрасную форму, так как ни одно светило не будет оказывать прямого влияния на Ваше здоровья, а все звезды, имеющие отношение к здоровью и тонусу вообще, займут благоприятные позиции. Единственное, на что стоит обратить внимание - это повышенный риск травм и возможное нарушение координации движений.Не забывайте о том, где находитесь. То, что было бы вполне приемлемо на работе, может не годиться для дома. Возьмите критичность, например. Самое бесполезное, что Вы можете делать, это придираться к своим родным безо всяких на то оснований.Вы помогаете окружающим Вас людям намного больше, чем они помогают Вам. Но старайтесь не предъявлять им никаких претензий по этому поводу. В конце концов, Вам ведь нравится проявлять дополнительное усердие и инициативу в работе, тогда как они ограничиваются лишь выполнением своих повседневных обязанностей.Вы прекрасно понимаете, что и почему происходит в Вашей жизни сейчас, поэтому нет поводов для беспокойства. Возможно, события развиваются непредсказуемо, но стоит подождать еще немного. Очень скоро Вы увидите наилучший выход из ситуации.Очень общительный человек из числа Ваших коллег поспособствует тому, что рабочий день пройдет быстрее, однако склонность собеседника рассказывать слишком много деталей о своей личной жизни может стать проблемой. У Вас слишком много дел, чтобы можно было позволить себе долгие разговоры о жизни.Вам предстоит балансировать между роящимися вокруг Вас энергиями, потому очень важно говорить, что Вы чувствуете, особенно если Ваше мнение значительно отличается от чьего-то. В данном случае небольшой конфликт точек зрения является даже конструктивным, поскольку таким образом Вы сможете указать какому-то человеку на его ошибки, а он, соответственно, на Ваши.Остерегайтесь неожиданных препятствий. Кто-то жаждет внимания и не остановится ни перед чем, чтобы его получить. Однако Вы достаточно умны, чтобы понимать, куда лучше направить свою энергию, так что не попадитесь на эту удочку. Сконцентрируйтесь на собственных приоритетах и не меняйте своих планов ради нужд и желаний кого-то другого.Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее, даже если Вы и не вполне уверены в том, что Ваши друзья их поддержат. Вы сможете удержать в голове все мелкие детали этих замыслов, и они непременно согласятся за Вами последовать.Вам очень нравится общаться со своими коллегами, но и времяпровождение с друзьями и родными доставляет Вам ничуть не меньше удовольствия. Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы устроить какое-нибудь социальное мероприятие, которое позволило бы Вам объединить две эти социальные среды.

Гороскоп на 4 июля 2019 Водолей

Почему окружающие не могут хотя бы на несколько минут оставить Вас в покое? Такое впечатление, что на Вас висит табличка "прием жалоб и претензий", а каждый из знакомых Вам людей не перестает донимать Вас рассказами о своих невзгодах и трудностях. К счастью, завтра все вновь нормализуется.



Гороскоп на 4 июля 2019 Рыбы

У Вас есть прекрасная возможность помочь своим близким, которые сейчас в этом нуждаются. Возможно, Вашему товарищу срочно необходимо куда-то съездить, а Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля и при этом имеете пару часов свободного времени.