Гороскоп на 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 4 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.
Фаза Луны 4 июля 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 4.07.2019 - 2-3 лунный день.
Луна в знаке зодиака 4.07.2019 - Луна во Льве.
Гороскоп на 4 июля 2019 Овен
Как бы сильно ни изменился привычный Вам график на следующей неделе, это не сможет помешать Вам воплотить в жизнь какой-то задуманный Вами новаторский проект. Просто не отвлекайтесь от работы и сконцентрируйтесь на том, что нужно сделать.
Вы можете рассчитывать на прекрасную форму, так как ни одно светило не будет оказывать прямого влияния на Ваше здоровья, а все звезды, имеющие отношение к здоровью и тонусу вообще, займут благоприятные позиции. Единственное, на что стоит обратить внимание - это повышенный риск травм и возможное нарушение координации движений.
Гороскоп на 4 июля 2019 Близнецы
Не забывайте о том, где находитесь. То, что было бы вполне приемлемо на работе, может не годиться для дома. Возьмите критичность, например. Самое бесполезное, что Вы можете делать, это придираться к своим родным безо всяких на то оснований.
Гороскоп на 4 июля 2019 Рак
Вы помогаете окружающим Вас людям намного больше, чем они помогают Вам. Но старайтесь не предъявлять им никаких претензий по этому поводу. В конце концов, Вам ведь нравится проявлять дополнительное усердие и инициативу в работе, тогда как они ограничиваются лишь выполнением своих повседневных обязанностей.
Гороскоп на 4 июля 2019 Лев
Вы прекрасно понимаете, что и почему происходит в Вашей жизни сейчас, поэтому нет поводов для беспокойства. Возможно, события развиваются непредсказуемо, но стоит подождать еще немного. Очень скоро Вы увидите наилучший выход из ситуации.
Гороскоп на 4 июля 2019 Дева
Очень общительный человек из числа Ваших коллег поспособствует тому, что рабочий день пройдет быстрее, однако склонность собеседника рассказывать слишком много деталей о своей личной жизни может стать проблемой. У Вас слишком много дел, чтобы можно было позволить себе долгие разговоры о жизни.
Гороскоп на 4 июля 2019 Весы
Вам предстоит балансировать между роящимися вокруг Вас энергиями, потому очень важно говорить, что Вы чувствуете, особенно если Ваше мнение значительно отличается от чьего-то. В данном случае небольшой конфликт точек зрения является даже конструктивным, поскольку таким образом Вы сможете указать какому-то человеку на его ошибки, а он, соответственно, на Ваши.
Гороскоп на 4 июля 2019 Скорпион
Остерегайтесь неожиданных препятствий. Кто-то жаждет внимания и не остановится ни перед чем, чтобы его получить. Однако Вы достаточно умны, чтобы понимать, куда лучше направить свою энергию, так что не попадитесь на эту удочку. Сконцентрируйтесь на собственных приоритетах и не меняйте своих планов ради нужд и желаний кого-то другого.
Гороскоп на 4 июля 2019 Стрелец
Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее, даже если Вы и не вполне уверены в том, что Ваши друзья их поддержат. Вы сможете удержать в голове все мелкие детали этих замыслов, и они непременно согласятся за Вами последовать.
Гороскоп на 4 июля 2019 Козерог
Вам очень нравится общаться со своими коллегами, но и времяпровождение с друзьями и родными доставляет Вам ничуть не меньше удовольствия. Сегодняшний день прекрасно подходит для того, чтобы устроить какое-нибудь социальное мероприятие, которое позволило бы Вам объединить две эти социальные среды.
Гороскоп на 4 июля 2019 Водолей
Почему окружающие не могут хотя бы на несколько минут оставить Вас в покое? Такое впечатление, что на Вас висит табличка "прием жалоб и претензий", а каждый из знакомых Вам людей не перестает донимать Вас рассказами о своих невзгодах и трудностях. К счастью, завтра все вновь нормализуется.
Гороскоп на 4 июля 2019 Рыбы
У Вас есть прекрасная возможность помочь своим близким, которые сейчас в этом нуждаются. Возможно, Вашему товарищу срочно необходимо куда-то съездить, а Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля и при этом имеете пару часов свободного времени.