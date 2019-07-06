Любовный гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 6 июля 2019 Овен

Сегодня вам стоит улыбаться во что бы то ни стало, как бы тяжело вам ни пришлось, чтобы вашему любимому человеку не было за вас тревожно. Его волнение вряд ли поможет вам решить ваши проблемы, а ему может во многом помешать, поэтому пусть он лучше обойдется без знания некоторых подробностей вашей жизни.





Любовный гороскоп на 6 июля 2019 Телец

Сегодня не стоит слишком откровенничать с вашим любимым человеком. Скорее всего, вас не поймут и не оценят, да еще и обвинят в бесхарактерности. Впрочем, ее же можно назвать беззащитностью, что для женщины является несомненным плюсом. О мужчине же такого не скажешь...

Нынче вам, похоже, придется поговорить о деньгах. Не факт, что разговор получится приятным, так что постарайтесь держать себя в руках. Если вам есть, в чем упрекнуть любимого, это надо делать максимально корректно.Вы, наверное, слишком много надежд возлагали на этот день. И если они не сбудутся (а звезды не исключают такой возможности), разочарования вам не избежать. К счастью, рядом с вами есть близкий и родной человек, который вас поймет и утешит. Впрочем, и на это надеяться не стоит: Так, на всякий случай.Сегодня вашему любимому человеку очень захочется вас как-то порадовать, и он приложит все усилия к тому, чтобы ваш день был очень светлым, ярким и солнечным. Обязательно отблагодарите его за это светлой улыбкой, благодарным поцелуем или каким-либо другим известным вам образом.Говорят, самая страшная болезнь современного общества - ОРЗ, то есть Очень Резко Завершить. К "Очень Резко Начать" это, кстати, тоже относится. Поэтому если вы решили перейти на новую стадию ваших отношений, то постарайтесь сделать это плавно и аккуратно. Вот увидите, пользы больше будет.Этот день будет напоминать сказку, а вот какую - страшную или счастливую - зависит целиком и полностью от вас и вашего любимого человека. В любом случае, вы сегодня узнаете, что ощущает писатель, герои которого сходят со страниц его книг и начинают делать то, что он задумал... Побудьте сегодня сказочниками и главными героями в одном лице!Этот день вы проведете со случайными и малознакомыми людьми, что вам либо очень понравится, либо очень не понравится. В любом случае, равнодушным к происходящему вы явно не останетесь. Равно как и ваш любимый человек: он будет либо в восторге, либо не в восторге от происходящего.Даже если вы считаете, что понравившаяся вам особа значительно младше или гораздо старше вас, а значит, ничего хорошего из вашего знакомства получиться не может, все-таки попробуйте подойти и поздороваться. Во-первых, внешность бывает обманчива, а во-вторых, биологический возраст далеко не всегда соответствует духовному.Не будьте собакой на сене и дайте вашему любимому человеку возможность найти себя. Он не обязан все свое время тратить исключительно на вас. Да и вам такое поведение вскоре наскучило бы.

Любовный гороскоп на 6 июля 2019 Водолей

Если сегодня у вас всё валится из рук, ищите утешения в том, что вас любят. Вы ведь любимы, не так ли? Это, кстати, вполне можно использовать и в практических целях - попросите совета и помощи, к примеру, у родителей. Либо, если вопрос не по их профилю - у других членов семейства.



Любовный гороскоп на 6 июля 2019 Рыбы

В этот день постарайтесь не очень загружать вашего любимого человека своими проблемами, пусть их у вас будет и немало. Дело в том, что для него сегодняшний день будет не из лёгких, поэтому ему и со своими-то справиться будет нелегко, а взваливать на себя ещё и вашу ношу и вовсе окажется непосильно.