Гороскоп на 9 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 9 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 9.07.2019 - 7-8 лунный день.

Луна в знаке зодиака 9.07.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 9 июля 2019 Овен

Старайся не вмешиваться в распутывание финансовых проблем - это обернется тебе во вред. День насыщен событиями и разными приключениями, только при необходимости желательно суметь трезво взглянуть на вещи. Самое ответственное сегодня - не забыть вовремя поесть, и не обращай внимания на серьезные дела хоть во время обеденного перерыва.

Пора внести что-то свежее в твою интимную сферу. Предложи любимому испытать новые позы. Твоими предпочтениями легко манипулировать, но, с другой стороны, ты можешь ощутить себя в новых ролях. Если ты - сова, и вчера легла спать далеко за полночь, то пробудиться тебе будет трудно.Денежные вопросы непредсказуемы. Идеальный день для воплощения новых творческих идей, которые давно имеют место быть в твоей голове, но выхода которым ты все еще не даешь, поскольку опасаешься, что кое-кто из твоих недоброжелателей может вставить тебе палки в колеса, а ты упадешь и сильно ударишься.Палитра ваших с любимым взаимоотношений может быть разнообразна. Ты можешь подводить итог вашим взаимоотношениям, или влюбиться без памяти, преследуя ускользающий объект своей страсти. В творчестве застой, поиск новых решений. Зато здоровье просто отличное: организм в норме, все системы функционируют, как часы.Позвони подруге, она ждет твоего звонка, чтобы поделиться последними новостями из жизни ваших общих знакомых. Фантазируй, смени имидж - тебе пойдет сексуальный вамп или агент 007 в женском обличье. Возможны непредвиденные затраты, предположительно, деньги понадобятся на семью.Следует особое внимание уделить сердцу. На нервной почве может произойти обострение любых болезней. С утра вероятно появление сонливости и несильных головных болей. Не предавайся сожалениям о былом, и тогда твои замыслы осуществятся. Этот вечер обещает быть очень насыщенным. Есть вероятность, что вскроются некие секреты, существующие между тобой и кем-то из тех, кого ты считаешь своими близкими.Сегодня, впрочем, как и всегда, ударный труд не должен мешать твоему отдыху, ты не ломовая лошадка, способная вытянуть на себе весь груз работы по дому или на том предприятии, на котором ты числишься. Будь осторожна в общении с родственниками, возможны разочарования и взаимные обвинения.Сегодня тебе стоит быть особенно внимательной к своему внешнему виду, поскольку именно сегодня может состояться встреча, которая решительно изменит всю твою жизнь. День достаточно напряженных отношений. Сегодня основное беспокойство тебе принесет твоя хорошая знакомая.Перед тобой может снова встать ребром вопрос правильного распределения нагрузки в течении дня. Не исключено, что на выходных тебе придется заниматься неотложными поручениями начальства. В этот день твой успех в любом деле будет зависеть от того, сколько внимания ты уделишь своей внешности.В этот день не бойся показывать свою независимость. Не будь слишком предвзята! Ощущение независимости прекрасно, если оно не отравляет жизнь твоим близким. Обсуждение самых острых вопросов стоит отложить на вечер. Сегодня неплохой день для того, чтобы завести новый почтовый ящик.

Гороскоп на 9 июля 2019 Водолей

Лучшая подруга посоветует, как поступить в делах сердечных. Предстоит разговор с высокопоставленным покровителем. И это будет в твоих интересах. Неприятный казус может испортить твое настроение этим утром. Выкинь из головы все лишнее. В любую секунду сегодня тебя ожидает неприятный сюрприз со стороны коллег. И тебе будет больно, если ты не соберешь свое самообладание в кулак.



Гороскоп на 9 июля 2019 Рыбы

Тебе следует помнить, что пищу необходимо принимать регулярно, а блюда должны быть хорошо приготовлены. Не ешь второпях. Растет потребность в свежем воздухе, поэтому положительное воздействие будут оказывать дыхательные упражнения и пешие прогулки. Сегодня постарайся встать с постели с той ноги, не зацикливайся особенно на мелочах.