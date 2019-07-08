Гороскоп на 8 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 8 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 8.07.2019 - 6-7 лунный день.

Луна в знаке зодиака 8.07.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 8 июля 2019 Овен

В отношении внешнего вида не бойся экспериментировать с цветом, запахом, формой. Привлеки внимание к глазам, подчеркни область талии. Сегодня нужно быть максимально честной и исполнительной на работе. Любой обман, скорее всего, будет раскрыт очень быстро.

Ты будешь чувствовать неудобство от присутствия определенных лиц, но ты не в силах изменить положение дел. Удовольствие приносит не секс как таковой, а любовник. Поэтому постарайся проявить себя с лучшей стороны. Звезды рекомендуют не сдерживать своих чувств, не только отдавай, но и бери.Прежде, чем начнешь придумывать планы на вечер, подумай о том, что, вообще то, завтра уже рабочий день и неплохо бы сохранить силы для труда. Сегодня, используя свое обаяние и дипломатические способности, ты сможешь собрать под свой флаг огромную армию сторонников, а всем вместе веселее справиться с любым делом.Тебя ждут потрясающие предложения, которые могут закончиться печально. Будет не лишним посетить те места, где ты давно не была. Было бы хорошо немного погулять перед тем, как ложиться спать. Этот день, начавшийся с неприятного происшествия, к вечеру может улучшиться.В пище твоей сегодня должно быть масло, в основном, подсолнечное. Сегодня возможны удачные сделки в сфере твоей профессиональной деятельности. С утра твои планы может расстроить непредвиденный звонок кого-то из родственников. Положись на поддержку знакомых, если будешь в ней нуждаться.Есть вероятность обострения простуды. Обрати внимание на самочувствие родственников. Это будет приятно вам обоим. Не исключено, что утром у тебя будет немного болеть голова - не унывай, ведь день только начинается, а головная боль скоро пройдёт. Не списывай неудачи на недостаток поддержки и понимания.Сегодня день хорош для того, чтобы уделить внимание своей внешности. Да, и тебе уже давно пора обновить свой гардероб. Пора немного освежить собственный имидж. Огромное количество мелких переговоров может произойти сегодня утром. Постарайся не упустить возможность купить новую широко известную книгу, так что забеги между дел в книжную лавку.Вероятно, сегодня тебе захочется попробовать острые ощущения в сексе. Внимательно проверь свои наличные средства, осторожность не будет лишней и в вопросах кредита. Возможно, от него лучше вообще отказаться до лучших времен. Этим утром ты будешь искать причину, чтобы подольше поваляться в постели. Так как достойного повода найти не удастся, придется вставать и отправляться на работу.Готовясь к выходу из дома, не злоупотребляй дорогой косметикой. Днем вероятна поспешность, желание любым способом потратить внушительную сумму денег, причем большую, чем ты можешь себе позволить. Недавно завязавшаяся дружба перечеркивает старую.Если сейчас ты работаешь с финансовыми бумагами, то тебе нужно избегать непродуманных действий. Подумай о том, твоя раздражительность может причинить боль не только тебе, но и членам твоей семьи. В это время возможно долгожданное обновление чувств в отношениях с любимым человеком или новое романтическое знакомство, а твои творческие начинания принесут тебе успех и признание.

Гороскоп на 8 июля 2019 Водолей

Могут возникнуть ситуации, в которых просто необходимо будет найти виноватого. И если ты хоть каким-то образом имела несчастье быть замешанной в этих ситуациях, позаботься заранее о том, где постелить соломки. Остерегайся дорогих покупок, лишних растрат.



Гороскоп на 8 июля 2019 Рыбы

Твои отношения с твоим партнером могут носить весьма неопределенный характер, поскольку вы так и не найдете общего мнения. Однако, это не дойдет до внешнего проявления, взаимных упреков и обвинений не будет: ты не настроена терять этот вечер на ссоры. Твой бюджет требует срочных вливаний.