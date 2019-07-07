Гороскоп на 7 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 7 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 7.07.2019 - 5-6 лунный день.

Луна в знаке зодиака 7.07.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 7 июля 2019 Овен

Ты всем интересуешься, очень подвижна, и это грозит ослаблением иммунитета. Возрастет твое природное обаяние и способность добиваться желаемого от людей. В личной жизни тебя ждет подъем эмоций, духовная близость с партнером. В любовных отношениях твоя эрогенная зона сегодня - внутренняя сторона бедер.

Ваши отношения с милым сердцу или только начинаются, или переживают пик чувств. Ты ощущаешь, как вам приятно проводить время вместе. Если ты еще не нашла своего принца, то сегодня - прекрасный день для встречи своего суженого. Не упусти свой шанс! Постарайся заботливо отнестись к своему здоровью, оно не беспредельно. Не нагружай желудок.Обрати внимание на состояние нервной системы, постарайся не доводить ее до истощения. Выгодными окажутся мелкие операции с финансовыми средствами. Это - один из самых значимых дней недели, сегодня может определиться твоя дальнейшая судьба и ты примешь судьбоносное решение, оказывающее серьезное влияние на твое будущее.От твоих подруг могут исходить идеи весьма необычного и заманчивого свойства. Не торопись их сразу поддерживать, сначала все хорошенько обдумай и узнай как можно больше информации. Первая половина дня - не самое хорошее время для активных действий. Ты еще не вполне проснулась и можешь больше напортить, чем принести пользы.Финансовая сфера потребует от тебя некоторого перераспределения приоритетов денежного планирования. С утра не валяйся долго в кровати, тебя ждёт загруженный день. Потрудись с утра, и тебя ждёт свободный вечер. Лучше в этот день не подходить близко к опасным предметам.В семейных отношениях ожидаются перемены к лучшему, забудутся обиды, перестанут возникать противоречия, стоит только уделить своим близким чуточку больше внимания. Постарайся контролировать свои эмоции. Сперва подумай и лишь потом действуй. Красивая фенечка акцентирует твое изящество.Начавшаяся вечером головная боль может быть весьма неприятной и длительной. На любовном фронте тишина и спокойствие, никаких новых романов. Тебя ожидает успех в предприятиях, возникших очень давно. Хороший день для реализации личных планов.Даже если сегодня ты не выглядишь на все сто, не стоит отчаиваться. Ты же знаешь, что ты и так само совершенство. Мужчины будут обращать внимание на твой внутренний мир. Постарайся сдерживать свои эмоции в этот день, не выливай потоки грязи на тех, кто случайно окажется на твоем пути.Утро этого дня - очень подходящее время для того, чтобы на время уйти в тень, подарить побольше внимания своим близким и заботам по дому, да и просто отвлечься от работы и немного поправить свое здоровье. Включи фантазию, не нужно так серьезно относиться к мнению привычных авторитетов. Можешь посвятить этот вечер походу в кинотеатр.Хорошо действуют процедуры, которые влияют на электрическое состояние жидкости в организме, то есть животное электричество или лечение экстрасенсов. Сегодня возможна небольшая размолвка между тобой и любимым человеком, но недопонимание и обида улетучатся быстрее, чем ты думаешь.

Гороскоп на 7 июля 2019 Водолей

Нет ничего страшного в том, что сегодня тебе совсем не хочется работать, главное, что ты вообще на работу пришла. За одно это ты уже достойна награды. Постарайся достойно дождаться конца рабочего дня, а завтра уж ты все наверстаешь. Необходимо разделять такую пару понятий, как усталость и лень.



Гороскоп на 7 июля 2019 Рыбы

С этого дня должны наметиться положительные финансовые тенденции. Но, к сожалению, все это пока только проекты. С сегодняшнего дня стоит начать заниматься легкой зарядкой для поддержки тонуса. Тебе нужно следить за здоровьем, хорошо питаться и спать, вести активный образ жизни.