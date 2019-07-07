Любовный гороскоп на сегодня 7 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 7 июля 2019 Овен

Вам казалось, что вы знаете вашу половинку наизусть, она предсказуема на десять шагов вперед. Сегодня вам придется пересмотреть свою точку зрения, причем кардинально. В этот день ваш любимый человек выкинет такое, что останется только диву даваться, откуда что взялось.





Любовный гороскоп на 7 июля 2019 Телец

Главное для вас сегодня - не переусердствовать. Вам, очевидно, предстоит кое-какая работа в собственном доме, требующая немалых усилий и смекалки. Может быть, вы давно уже не переклеивали обои в гостиной, или не переставляли мебель в спальне по фен-шуй? Звёзды советуют в качестве помощников родителей – им будет приятно, что о них не забывают.

Сегодня вашему любимому человеку будет некогда отвлекаться на задушевные разговоры с вами, поэтому постарайтесь как-то запомнить все те темы, которые вы хотели бы обсудить – и обсудите их потом, в более благоприятной обстановке и в более подходящее время.А не завоевать ли сегодня чье-нибудь сердце? Самый благоприятный для этого день. Неважно, кто этот человек – но если он вам нужен, то в этот день просто необходимо сделать решительный и романтический шаг! Результат должен превзойти все ожидания.Будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся вашей личной жизни и всего, что с нею так или иначе связано. Конечно, все предусмотреть вы не сможете, однако встать в боевую стойку, дабы достойно отразить удары, вполне в ваших силах.Сегодня вам стоит быть аккуратным в формулировке своих мыслей и их вербализации для вашего любимого человека. Сегодня мысль изреченная будет ложью в особой степени, поэтому постарайтесь изъясняться жестами или взглядами – так оно надежнее будет. Да и правильнее.Может быть, причина непонимания и разлада между вами и вашим любимым человеком состоит в том, что вы ему стали неинтересны, подобно давно прочитанной и выученной наизусть книге? Что ж, сегодня самый подходящий день доказать вашей половинке, что вы для него по-прежнему тайна за семью печатями!Если до недавнего времени ваши отношения были натянутыми, то в этот день звёзды располагают к улучшению климата в семье. Супруг будет заметно меньше на вас ворчать по пустякам, и вы тоже будете более терпеливы к его слабостям.Неужели вас разлюбили? Сегодня все факты будут кричать об этом, и не поверить им будет просто невозможно. Впрочем, не спешите делать выводы. Возможно, у вашей половинки сейчас какие-то неприятности, и ей просто не до вас. Именно сейчас. А вскоре все решится, образуется, переменится, обкатается и перемелется.В этот день только номер телефона вашего любимого человека поможет вам разобраться в ваших чувствах. Сложите его с вашим собственным и попытайтесь разделить полученную сумму на какое-либо число кроме самого себя и единицы. Чем больше делителей для числа найдётся, тем больше у вас шансов на то, чтобы стать действительно идеальной парой.

Любовный гороскоп на 7 июля 2019 Водолей

Кажется, вы начали мыслить стереотипично. Если цветы, то розы; если конфеты, то шоколадные; если на свидание, то на каблуках или в галстуке. Почему официальные розы не заменить простыми ромашками, роскошные шоколадные конфеты – смешными мармеладками, а каблуки и галстуки – удобными кроссовками и свитером? Будьте гибче!



Любовный гороскоп на 7 июля 2019 Рыбы

Невинный флирт с привлекательным представителем противоположного пола вполне может окончиться серьезным предложением супового набора, то есть руки и сердца. Так что заранее приготовьте фразу и выражение лица, при помощи которых вы будете принимать или отвергать столь заманчивое предложение.