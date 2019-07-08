Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Овен
Ваше настроение будет очень сентиментальным. Воспоминания о днях ушедших могут вызвать у вас слёзы умиления. Поэтому не стоит удивляться, если вы вдруг решите позвонить своему бывшему возлюбленному с предложением вернуть отношения на круги своя. И не исключено, что он будет не против. Если у вас есть постоянный партнёр, возможен расцвет взаимных чувств.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Телец
Даже если вы не намерены влюбляться, в этот период новое чувство может накрыть вас с головой и увлечь в омут бурных страстей. Впрочем, есть шанс, что ваш новый любовный роман окончится хэппи эндом. Это может случиться в том случае, если вы сумеете показать партнёру, какой у вас замечательный характер.
Если ваш любовный роман находится в самом начале развития, эта неделя может принести вам различные испытания. Например, вы можете обнаружить, что ваш партнёр далеко не такой покладистый и лояльный, как вам сначала показалось. Но если вы всё же не намерены расставаться с партнёром, то легко найдёте способ, как сохранить ваши отношения.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Рак
Если вы не хотите потерять любимого человека, старайтесь щадить его самолюбие. Когда у вас появится желание задеть партнёра колким, ядовитым замечанием, вспомните о том, что разрушенные отношения не всегда подлежат восстановлению. Что касается новых знакомств, то они вероятны для тех представителей вашего знака, которые много путешествуют.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Лев
В любви, если понадобится, вы сумеете проявить и смелость, и напористость. Но не забывайте о том, что завоевать человека - это ещё не всё. Главное - суметь сохранить любовь, чтобы чувства партнёра не остыли. Так что, если вы настроены на длительный и счастливый роман, будьте по отношению к партнёру более нежными и заботливыми.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Дева
В этот период вы будете склонны к практичности и рассудительности. И если поклонник не предоставит вам убедительных доказательств своей любви, то вы ни за что не поверите его пылким признаниям. В принципе, вы правы в своём желании проверить чувства партнёра. Но смотрите, чтобы ваша требовательность не показалась ему чрезмерной.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Весы
У вас появится стремление к возвышенной романтике. Возможно, вам захочется увидеть в любимом человеке родственную душу, и вы начнёте искать общие точки соприкосновения. Скорее всего, партнёр быстро поймёт, что вы от него хотите, и тут же организует романтическую прогулку под луной, во время которой признается вам в любви.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Скорпион
Не исключено, что на этой неделе вам захочется немного покапризничать, чтобы проверить чувства своего партнёра на прочность. И действительно, если ваш любимый человек любит вас, он простит вам и капризы, и частые перепады настроения. Но смотрите, не перегните палку! Если терпение вашего партнёра лопнет, то вам уже будет не до капризов.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Стрелец
Возможно, вашим любовным отношениям будет недоставать стабильности, но зато они будут бурными и захватывающими. Непредсказуемое развитие событий ещё сильнее распалит вашу взаимную страсть и позволит испытать много сильных, незабываемых эмоций. Поэтому звёзды советуют вам не думать о будущем, а наслаждаться радостными и счастливыми мгновениями.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Козерог
Не исключено, что ваш партнёр попытается устроить выяснение отношений. Будьте готовы к разговору по душам. Правда, в результате откровенной беседы может выясниться, что ваши взаимные ожидания не совпадают. И тут всё будет зависеть от того, как сильно вы друг друга любите, и готовы ли вы и ваш партнёр идти ради любви на личные жертвы.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Водолей
Вы будете уделять много времени личной жизни, и благодаря этому ваши отношения с любимым человеком станут теплее. Но, в то же время, звёзды советуют вам не слишком зацикливаться на партнёре и иногда позволять ему побыть в одиночестве. Считайтесь с тем, что у вашего любимого человека есть личное пространство - и тогда у вас всё будет хорошо.
Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Рыбы
Ваши любовные отношения нуждаются в том, чтобы внести в них ясность. Не бойтесь открыться перед партнёром. Не нужно темнить и недоговаривать - таинственностью вы не удержите партнёра, а только лишь оттолкнёте. Чем скорее вы расставите все точки над i, тем больше шансов, что в ближайшее время вы и ваш любимый человек не рассоритесь.