Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Овен

Ваше настроение будет очень сентиментальным. Воспоминания о днях ушедших могут вызвать у вас слёзы умиления. Поэтому не стоит удивляться, если вы вдруг решите позвонить своему бывшему возлюбленному с предложением вернуть отношения на круги своя. И не исключено, что он будет не против. Если у вас есть постоянный партнёр, возможен расцвет взаимных чувств.





Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Телец

Даже если вы не намерены влюбляться, в этот период новое чувство может накрыть вас с головой и увлечь в омут бурных страстей. Впрочем, есть шанс, что ваш новый любовный роман окончится хэппи эндом. Это может случиться в том случае, если вы сумеете показать партнёру, какой у вас замечательный характер.

Если ваш любовный роман находится в самом начале развития, эта неделя может принести вам различные испытания. Например, вы можете обнаружить, что ваш партнёр далеко не такой покладистый и лояльный, как вам сначала показалось. Но если вы всё же не намерены расставаться с партнёром, то легко найдёте способ, как сохранить ваши отношения.Если вы не хотите потерять любимого человека, старайтесь щадить его самолюбие. Когда у вас появится желание задеть партнёра колким, ядовитым замечанием, вспомните о том, что разрушенные отношения не всегда подлежат восстановлению. Что касается новых знакомств, то они вероятны для тех представителей вашего знака, которые много путешествуют.В любви, если понадобится, вы сумеете проявить и смелость, и напористость. Но не забывайте о том, что завоевать человека - это ещё не всё. Главное - суметь сохранить любовь, чтобы чувства партнёра не остыли. Так что, если вы настроены на длительный и счастливый роман, будьте по отношению к партнёру более нежными и заботливыми.В этот период вы будете склонны к практичности и рассудительности. И если поклонник не предоставит вам убедительных доказательств своей любви, то вы ни за что не поверите его пылким признаниям. В принципе, вы правы в своём желании проверить чувства партнёра. Но смотрите, чтобы ваша требовательность не показалась ему чрезмерной.У вас появится стремление к возвышенной романтике. Возможно, вам захочется увидеть в любимом человеке родственную душу, и вы начнёте искать общие точки соприкосновения. Скорее всего, партнёр быстро поймёт, что вы от него хотите, и тут же организует романтическую прогулку под луной, во время которой признается вам в любви.Не исключено, что на этой неделе вам захочется немного покапризничать, чтобы проверить чувства своего партнёра на прочность. И действительно, если ваш любимый человек любит вас, он простит вам и капризы, и частые перепады настроения. Но смотрите, не перегните палку! Если терпение вашего партнёра лопнет, то вам уже будет не до капризов.Возможно, вашим любовным отношениям будет недоставать стабильности, но зато они будут бурными и захватывающими. Непредсказуемое развитие событий ещё сильнее распалит вашу взаимную страсть и позволит испытать много сильных, незабываемых эмоций. Поэтому звёзды советуют вам не думать о будущем, а наслаждаться радостными и счастливыми мгновениями.Не исключено, что ваш партнёр попытается устроить выяснение отношений. Будьте готовы к разговору по душам. Правда, в результате откровенной беседы может выясниться, что ваши взаимные ожидания не совпадают. И тут всё будет зависеть от того, как сильно вы друг друга любите, и готовы ли вы и ваш партнёр идти ради любви на личные жертвы.

Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Водолей

Вы будете уделять много времени личной жизни, и благодаря этому ваши отношения с любимым человеком станут теплее. Но, в то же время, звёзды советуют вам не слишком зацикливаться на партнёре и иногда позволять ему побыть в одиночестве. Считайтесь с тем, что у вашего любимого человека есть личное пространство - и тогда у вас всё будет хорошо.



Любовный гороскоп на неделю с 8 июля по 14 июля 2019 года Рыбы

Ваши любовные отношения нуждаются в том, чтобы внести в них ясность. Не бойтесь открыться перед партнёром. Не нужно темнить и недоговаривать - таинственностью вы не удержите партнёра, а только лишь оттолкнёте. Чем скорее вы расставите все точки над i, тем больше шансов, что в ближайшее время вы и ваш любимый человек не рассоритесь.