Любовный гороскоп на сегодня 10 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 10 июля 2019 Овен

В этот день вам очень важно будет знать, что ваш любимый человек рядом с вами, никуда от вас не денется и поддержит любое ваше начинание. Будет лучше, если он скажет вам об этом лично, поэтому поточнее сформулируйте вопрос, чтобы получить самый необходимый для вас ответ.





Любовный гороскоп на 10 июля 2019 Телец

Вам стоит продемонстрировать широту своих интересов. Любимому вами человеку будет приятно, что вы увлечены не только им самим, но также не чужды музыке, литературе или авиамоделированию.

Благоприятный день для творчества. Сегодня будут хорошо писаться стихи, песни, рассказы, сочинения и рефераты. Да так хорошо, как вы и сами от себя не ожидали! Так может, стоит посвятить плоды вашей сегодняшней деятельности вашему любимому человеку? Вы так давно ничего ему не посвящали...Как вы яхту назовёте, так она и поплывет. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы дать, наконец, названия вашим отношениям с вашим любимым человеком, учитывая все изменившиеся факторы со времён последнего такого называния. После чего необходимо начать действовать в соответствии с новым или подтвердившимся старым статусом!Сегодня вам было бы нелишне доказать свою любовь делами — красивые слова толку не принесут. Если идете в гости с романтическим визитом, прихватите с собой не цветы и конфеты, а что-нибудь существенное и полезное. Кусок мяса и сковородку, например.В этот день ваш любимый человек будет довольно-таки необщителен, причём даже если вы захотите его разговорить, раскрутить на беседу или откровение, вряд ли у вас это получится. Что ж, с некоторыми вещами приходится смиряться и принимать их такими, какие они есть.Пусть сегодняшний день станет замечательным поводом для того, чтобы вспомнить чье-либо детство: либо ваше, либо вашей половинки. Сходите в вашу или ее школу, познакомьтесь с учителями, прогуляйтесь по шумным школьным этажам. Вас захлестнет волна воспоминаний, а за нею - и волна нежности.Сегодня вы поймете, что недавно происшедшее событие действительно кардинальным образом изменило вашу личную жизнь, только вот непонятно, в какую сторону и что теперь с этими изменениями делать.Потрясающий день для экстремальных развлечений на пару с любимым. Вы почти ничем не рискуете - максимум - коленки сдерете. Зато удовольствия получите море, к тому же совместное преодоление трудностей как-то сближает.Сегодня вам придется начать разбираться в специфике работы вашего любимого человека. Во всяком случае, некоторые ее тонкости придется познать в совершенстве, дабы стать полноценным помощником и советчиком в его нелегком деле, а значит, неоценимым человеком.

Любовный гороскоп на 10 июля 2019 Водолей

Тот день, которого вы так ждете, стал еще ближе. Да, вам очень трудно усидеть на месте. Вашей половинке с вами будет сегодня особенно нелегко именно по этой причине: мысленно вы уже не с ней, а там, в заветном Прекрасном Далеко. Постарайтесь вернуться в Настоящее, улыбнитесь человеку, который держит вас за руку.



Любовный гороскоп на 10 июля 2019 Рыбы

В этот день путь к сердцу вашего любимого человека будет лежать через желудок. Причем сегодня это будет особенно заметно. Поэтому придется довольно большую часть своего времени потратить на приготовление чего-либо особенного. Или, тяжело вздохнув и вывернув карманы и кошелек, повести свое ненасытное счастье в ресторан или кафе.