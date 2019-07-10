Гороскоп на 10 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 10 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 10.07.2019 - 8-9 лунный день.

Луна в знаке зодиака 10.07.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 10 июля 2019 Овен

Отношения с твоим любимым могут носить весьма неопределенный характер, вы так и не найдете общего языка. Поскольку, это не дойдет до внешнего проявления, взаимных обвинений и обид не будет: ты настроена сегодня на романтический лад и вступать в дискуссии не намерена.

Обсуждение наиболее насущных проблем рекомендуется отложить на вечер. Не забывай, что, попортив настроение всем вокруг, легко можно и заболеть от эмоционального истощения. Сегодня стоит возобновить отношения с партнерами из-за рубежа. Но помни об осмотрительности, не заключай никаких серьезных соглашений.Начало дня достаточно оптимистично, хотя тебе не удалось выспаться. Тебе нужно расслабиться и решить, за какие дела браться, а где ты будешь бессильна. Твои планы на вечер будут поддержаны, значит, без долгих раздумий бросай работу, впереди много интересного. В общем, скорее всего, сегодня тебя ждёт ещё много всего интересного.Прислушайся к мнению старых подруг, если не доверяешь своему жизненному опыту. Сегодня ты посмотришь на любимого другими глазами. Твоему взору откроются такие его черты, которые и предположить было сложно. Сегодня в течение дня ожидаются неприятные конфликты, так или иначе связанные с материальными средствами, в отношении которых еще вчера все было в порядке, а сегодня оказалось , что их нет.Дамы в возрасте предрасположены сердечным недомоганием от нарушенного обмена веществ, а также к диабету, гепатиту и болезням суставов. Сегодня от тебя потребуется особый такт и понимание, чтобы отношения в семейном кругу окончательно не испортились.День сегодня серый, хмурый и бесперспективный. Обрати внимание на то, что многое в первой половине дня будет как будто заморожено и развиваться медленным, неспешным темпом. Старайся примириться с людьми, с которыми недавно появились конфликтные ситуации.На работе неприятности, которые можно устранить компромиссно или хитростью. Можешь вообще переложить часть своих проблем на какого-нибудь "добровольца". Если ты отнесешься повнимательнее к своему внутреннему голосу, тебе удастся узнать новые удивительные грани своего любимого.В амурных делах постарайся не отказывать любимому человеку в его прихотях. Пора заняться давно забытыми домашними проблемами. В результате, ты почувствуешь удовлетворение и радость. Учти, что многое в первой половине дня будет тормозиться и развиваться медленным, сонным темпом.Используй эту энергию на все сто! Не стоит пробовать примирить или рассудить кого-то из друзей. Это приведет лишь к напрасной трате сил. Немного поднимут настроение встречи и беседы с друзьями, которые лучше проводить во второй половине дня. Никаких экстраординарных приятных известий сегодняшний день не обещает, хотя никто не сможет тебе помешать раздобыть их самостоятельно.Планеты советуют подходить спокойно ко всему, что случится утром. В этот день тебе необходимо в чем-то рискнуть и смело встретить последствия. Не исключено, что сегодня тебе придется выбирать, как провести вечер. Не забывай, что твои родные нуждаются в твоем обществе так же сильно, как друзья и коллеги.

Гороскоп на 10 июля 2019 Водолей

С утра пораньше тебе придется мобилизоваться, для того, чтобы осуществить твои самые сокровенные мечты. Не теряй выдержки, управляй ситуацией, и в ближайшем будущем ты будешь вознаграждена. Расслабься в этот вечер в комфортной обстановке. С самого утра такое ощущение, что тебя укусила бешеная корова.



Гороскоп на 10 июля 2019 Рыбы

Утро может показаться тебе чересчур мрачным - это из-за того, что ты не высыпаешься. Вообще, это не лучший день, чтобы принимать гороскоп за руководство к действию. Несмотря на трудовую неделю, лежащую позади, ты не ощущаешь себя утомленной. Планируй на субботу-воскресенье какие-нибудь мероприятия или дружескую вечеринку.