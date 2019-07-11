Любовный гороскоп на сегодня 11 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 11 июля 2019 Овен

Сегодня звезды рекомендуют вам создать для вашего любимого человека максимальный уют. Конечно, оптимальным вариантом был бы затопленный камин или испеченные в печке пирожки, однако можно ограничиться и уютным ночником над кухонным столом, на котором будет стоять потрясающе вкусный ужин из духовкию.





Любовный гороскоп на 11 июля 2019 Телец

В этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами, поэтому он постарается каким-то образом увеличить дистанцию между вами, хотя бы на небольшой промежуток времени. Отнеситесь к этому с пониманием: уже завтра всё вернется на круги своя.

В этот день вам будет доставлять удовольствие шокировать вашего любимого человека, причем любым доступным вам способом. В принципе, ему и самому будет нравиться шокироваться, разве что слишком серьезные эксперименты над его психикой ставить не надо: его инфаркт вам, пожалуй, не нужен.Будьте спокойны и уравновешены. Именно эти два важных качества будут особенно необходимы сегодня при общении с вашим любимым человеком. Забудьте о вашей ранимости и обидчивости: они вам явно пользы не принесут. Таких людей, как вы в этот день, обычно называют мудрыми.Самый подходящий день для того, чтобы поменять имидж. Сделать модную прическу или начать отращивать усы, к примеру. Только пусть ваш новый образ не идёт вразрез с тем, каким вас любит ваша половинка. Иначе придётся проводить с ней долгие воспитательные беседы о том, что вы тоже свободная личность и имеете право на метаморфозы.Сегодня вы услышите от вашего любимого человека то, чего услышать никак не ожидали. Он покажет себя с совершенно не знакомой вам стороны. Что может вас даже несколько испугать или хотя бы заставить насторожиться. Постарайтесь сделать максимум выводов из произошедшего.Постарайтесь в этот день соблюдать дистанцию с человеком, который вам небезразличен. В противном случае вы рискуете стать для него навязчивым, а потому неприятным собеседником, не говоря уже о чем-то большем. Пусть лучше вашего внимания добиваются, нежели старательно избегают.Кажется, вы выучили свою половинку наизусть. Вы всё о ней знаете, причём даже лучше, чем она сама! Вам может стать скучно: какой резон находиться рядом с человеком, который больше не является загадкой? Не будьте так самоуверенны. Попробуйте сменить обстановку. В неожиданной ситуации и поведение вашего любимого человека будет неожиданным!Сегодня не стоит обращать много внимания на внешний вид вашего любимого человека, даже если он не соответствует вашим понятиям о том, как должен он должен выглядеть в идеале. В конце концов, своим характером он идеальному образу отвечает практически полностью, а внешность переменчива.Сегодня любовь для вас не будет стоять на первом месте. Хорошо, если в списке ваших ценностей она попадёт в первый десяток. Увы, вашему любимому человеку придётся с этим смириться: изменить что-либо он будет не в силах. Однако постарайтесь быть к нему повнимательнее: живой человек все-таки.

Любовный гороскоп на 11 июля 2019 Водолей

С этого дня вполне можно начать новую. Вариантов масс: с новым любимым человеком, вообще без оного или с прежним, но на новый лад. В любом случае, некая черта новизны сегодня должна присутствовать обязательно. А если вас все устраивает - просто скажите новый комплимент или подарите свежий букет цветов. Тоже выход.



Любовный гороскоп на 11 июля 2019 Рыбы

В этот день вам будет нелегко смириться с тем, что ваш любимый человек увлечен еще чем-то или кем-то кроме вас. Поэтому ревность станет чувством совершенно естественным и закономерным, с ним нужно будет как-то смириться и ужиться, хотя бы на 24 часа.