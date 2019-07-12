Любовный гороскоп на сегодня 12 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 12 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Овен
Не будьте собакой на сене и дайте вашему любимому человеку возможность найти себя. Он не обязан все свое время тратить исключительно на вас. Да и вам такое поведение вскоре наскучило бы.
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Телец
В этот день в решении ваших проблем с вашим любимым человеком вам помогут нетривиальные и даже парадоксальные решения. Чем неожиданней будет то, что вы придумаете, тем с большей вероятностью оно сработает. Не бойтесь фантазировать и рисковать! Хуже точно не будет!
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Вы сегодня будете настолько убедительны, что сопротивляться вашей воле будет решительно невозможно. Ваша задача — найти своей воле достойное применение — вы же не хотите просто прослыть самодуром, не так ли?
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Рак
Не заводите сегодня новых знакомств! Иначе проблемы со старыми неизбежны. В вашей половинке сегодня проснется жуткий ревнивец, и вас будут обвинять в неравнодушии даже к совершенно не обаятельному фонарному столбу. Придется целый день демонстрировать чудеса феноменальной верности.
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Лев
Сегодня ваш день будет бодрым и очень насыщенным. Время в нём останется и на личную жизнь, но, возможно, совсем не в таких объемах, как этого хотелось бы вашему любимому человеку. Придётся ему объяснить, что он очень важная, но отнюдь не единственная часть вашей жизни.
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Дева
В этот день ваш любимый человек окажется очень надежным человеком. С ним вам ни секунды не будет страшно, поскольку вы будете твердо уверены в том, что ничего плохого с вами не случится. Впрочем. сильно расслабляться не стоит, иначе вы совсем не сможете без него обходиться.
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Весы
Посвятите вашему любимому человеку стихотворение, песню, рассказ или хотя бы мытье посуды после ухода гостей. Последнее, кстати, будет не так романтично, зато куда более действенно в плане доказательства вашей преданной любви. Вот увидите, ваши старания оценят по достоинству!
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Скорпион
Сегодня ваш любимый человек скептически будет относиться к любым вашим проявлениям нежности. Поэтому делать это стоит крайне аккуратно и ненавязчиво, дабы не спугнуть его теплые чувства по отношению к вам. А то уж больно пугливыми они будут, как маленькие дикие зверьки.
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Стрелец
Не торопитесь давать обещания! Слово потом держать придется, а вот желание это делать скорее всего пропадет. Сами понимаете, к чему это может привести в ваших отношениях. Так что если с вас что-то требуют, лучше мягко, но решительно скажите «нет».
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Козерог
Пусть этот день останется в вашей памяти надолго! Даже если это самый обыкновенный день, не отличающийся от миллиона ему подобных. Когда-нибудь те времена, которые кажутся вам сейчас серыми и рутинными, вы и ваш любимый человек будете вспоминать с радостью и ностальгией.
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Водолей
В этот день вы можете обидеться на любимого человека за неподобающее на ваш взгляд отношение к вашим родственникам, друзьям и другим близким людям. С другой стороны, он не обязан всех их любить без меры и всячески выказывать им свое расположение. Поймите и его тоже.
Любовный гороскоп на 12 июля 2019 Рыбы
Будьте оригинальнее в проявлении своих чувств! Иначе ваша половинка может с вами заскучать, а это первый шаг к тому, чтобы начать думать о смене любимого человека. Попробуйте сделать что-либо из ряда вон. Не придумаете сами - посоветуйтесь с друзьями, они всегда будут рады вам помочь.