Гороскоп на 12 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 12 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 12.07.2019 - 10-11 лунный день.

Луна в знаке зодиака 12.07.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 12 июля 2019 Овен

Не зацикливайся на собственном здоровье. Научись спокойнее реагировать на эти проблемы. Не забывай: от волнения может пошатнуться твое самочувствие. Не рекомендуется есть лук, чеснок. Не обедай второпях. У семейных женщин возникнет потребность опекать младшего члена семьи.

Весьма вероятно, что ты не сможешь преодолеть свою тягу к приключениям. Как бы потом не пожалеть о минутной слабости. Звезды советуют, что не нужно быть слишком мнительной в вопросах, касающихся твоего здоровья. Возможно, в этот день тебе предстоит заниматься повышением своего материального уровня или общением с родственниками.В творческой деятельности застой, поиск свежих идей. Зато здоровье идеальное: самочувствие великолепное. Для этого дня чрезвычайно подходит аутореннинг и занятия йогой - возможно, тебе стоит это попробовать. Только для начала не стоит перенапрягаться. Максимально благоприятное время - с 12 до 13 утра. Будь осмотрительнее в своих высказываниях.Внимательно отнесись к позвоночнику. На нервной почве может произойти обострение любых болезней. Возможно, сегодня ты завяжешь новые знакомства с солидными людьми. Эти господа вызывают у тебя чувство симпатии, так что все промахи забудутся, а настроение нормализуется. Вечером не исключены денежные поступления, а сделанные покупки и приобретения окажутся очень кстати.День хорош для занятий спортом, для походов в бассейн и принятия всевозможных процедур. Приобрети сегодня что-нибудь из косметики. Пора немного освежить собственный имидж. В этот день усиливается эротическое влечение. Звезды советуют не злоупотреблять большими нагрузками, так как это может оказаться причиной недомогания.Сегодня ты будешь твердо представлять, что хочешь получить в результате своих трудов. Следует направить все твое упорство, обаяние, красноречие на достижение материальных благ. Сегодня обязательно постарайся провести как можно больше времени в походах по магазинам. Это позволит тебе чувствовать себя более свежей.Решение финансовых вопросов затруднено, так что с покупками лучше переждать. Эмоциональная неуравновешенность может стать причиной финансовых потерь или утраты доверия. Сегодня особо чувствительны к заболеваниям печень, система пищеварения. Сегодня ты не сможешь хоть как-нибудь управлять ходом событий. Даже не пытайся, зря израсходуешь свою энергию.Следует особое внимание уделить нервной системе, сегодня ты можешь быть подвержена нервным перегрузкам. Отдай сегодня предпочтение вегетарианской пище. На работе проблемы - это испытание твоей воли, твоих человеческих качеств. Проявляй свои лидерские качества!Есть вероятность, что в этот день ты сломаешь ноготь, который так бережно растила - не стоит из этого делать трагедию. Сегодня смело можешь идти в магазин: серьезных финансовых растрат не предвидится. Необычными станут любовные дела: в дело вступит твое скрытое обаяние.Неплохой день для реализации давних планов. Сегодня есть повод для того, чтобы посетить салон красоты. Сегодня удели особое внимание отношению с коллегами и людьми, с которыми ты связана по работе или учебе. Не исключены новые знакомства. Сегодня забота о здоровье для тебя означает ограничить белый хлеб и сладкое.

Утро принесет спокойствие и уверенность в предстоящем дне. В этот день не стоит скрываться от проблем, даже если ты чувствуешь себя разбитой. Тебе нужно побыть на природе, это положительным образом повлияет на твое эмоциональное состояние. Сегодняшний день прибавит тебе оптимизма и хорошего настроения.



Гороскоп на 12 июля 2019 Рыбы

Ты ослепительно красива и чувственна, полна любви к окружающим и желания помочь всем и вся. Сегодня возможны непредвиденные финансовые траты. В рабочих делах постоянно возникают препятствия. Возможно, ты где-то совершила ошибку. Расстройства желудка, скорее всего, доставят тебе некоторые неприятности.