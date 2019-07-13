Любовный гороскоп на сегодня 13 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 13 июля 2019 Овен

Вы можете вдруг задуматься о смысле жизни или о том, что сегодня приготовить на ужин супругу и детям. Однако небеса не советуют вам сильно углубляться в свои думы - размышляйте лучше о настоящем, а будущее само о себе позаботится!





Любовный гороскоп на 13 июля 2019 Телец

Вы много запрещаете вашему любимому человеку. А сами соответствуете ли своим запретам? Лучший воспитательный прием - это собственный пример, а аргументов вроде «мне можно, а тебе нельзя» люди обычно не понимают. Именно сегодня стоит пересмотреть свою программу воспитания и, возможно, внести в нее некоторые коррективы вплоть до полного ее устранения.

Подходящий день для того, чтобы расширить круг знакомств. Быть может, пора представиться родителям вашего избранника? Обсудите этот вопрос. И, если решитесь, постарайтесь произвести на них наилучшее впечатление.В этот день важную роль в вашей личной жизни сыграет знание иностранных языков и иностранной культуры. При этом вовсе не обязательно, что вам придется контактировать с иностранцами. Вполне возможно, вы своей образованностью просто привлечете к себе внимание действительно достойного вас человека.Напомните вашей половинке о том, что вы ее любите. Так просто – всего три слова – а сколько радости в ее глазах, сколько благодарности и тепла. А если о любви в ваших отношениях еще не было сказано ни слова? Тогда стоит задуматься: а правильно ли воспримут ваше признание, а не поднимут ли вас на смех.Сегодня вам будет весело общаться с вашим любимым человеком. Очень весело и очень интересно. Так что заряд позитива на ближайшие несколько дней вам гарантирован, вы им еще и делиться сможете со всеми страждущими, благо таких вокруг вас будет немало.Сегодня все то, что казалось вам очевидным в ваших отношениях с вашим любимым человеком, может рухнуть, свестись на нет, стереться и исчезнуть. Однако в ваших силах сохранить все это и даже приумножить – были бы силы, желание и терпение. А их у вас должно быть предостаточно.Сегодня вам будет довольно трудно смириться с тем, что ваш любимый человек прав, а вы нет. Постарайтесь все же это принять. В конце концов, завтра ситуация может оказаться абсолютно противоположной – и тогда будет его очередь расстраиваться.Сегодня ваш любимый человек будет нуждаться в вашей поддержке, причем отнюдь не только моральной. Помогите ему не только словом, но и делом. Возможно, в этом деле не будет ни грамма героизма, однако оно будет необходимо для душевного равновесия вашей половинки.Вашему любимому человеку очень захочется стать вам как можно ближе, роднее и дороже. Он не пожалеет для этой благой цели ни сил, ни времени, ни нервов, причём ни своих, ни ваших. Постарайтесь отнестись к такому его проявлению инициативы с пониманием, пусть это будет и непросто.

Любовный гороскоп на 13 июля 2019 Водолей

Вы можете высказать вашей половинке свое мнение, но не надейтесь на то, что с ним обязательно будут считаться. Постарайтесь не обижаться: это не из вредности, просто факторов, влияющих на ситуацию, куда больше, чем вы можете заметить.



Любовный гороскоп на 13 июля 2019 Рыбы

Самое время оглядеться по сторонам. Где-то рядом ходит тот, с кем вы вполне можете прожить длинную и счастливую жизнь. У вас уже есть семья и вы вполне счастливы? Тем более вглядитесь в лица - ведь тут ходит ваша дражайшая половина.