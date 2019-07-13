Гороскоп на 13 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 13 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 13.07.2019 - 11-12 лунный день.

Луна в знаке зодиака 13.07.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 13 июля 2019 Овен

Сегодня ускорен обмен веществ, и из-за этого нарушается процесс насыщения крови кислородом, то есть кислород очень быстро расходуется, а продукты обмена не успевают быстро выводиться, шлаки подолгу циркулируют в крови. Это вызывает различные кожные заболевания. Наиболее хорошее время - с 12 до 13 утра. Испытай себя в новом, рискуй.

Ты невероятно очаровательна и чувственна, полна любви к окружающим и желания помочь всем и вся. Жутко неблагоприятный день. Не следует предпринимать ничего серьезного, а если начать ответственное дело, оно, скорее всего, обернется тебе во вред.День удачен для работы с техникой и различными техническими приспособлениями. Очень полезно пить фруктовые соки, особенно подойдут дыня и тропические фрукты. Даже близкие тебе люди, скорее всего, не смогут выдержать сегодня твоего недовольства мелочами.День способствует формированию нового имиджа, весьма театральный, художественный. Непременно выдели время для того, чтобы зайти к косметологу и в парикмахерскую, по завершению таинства результаты поразят тебя, так как из зеркала на тебя будет смотреть светская львица, безумно красивая и сексапильная. Растительные жиры, подсолнечное масло должны быть в в твоем рационе, не слишком налегай на мучное, острое. Чай можно пить черный.Что касается семейных отношений - сейчас самое удачное время для планирования совместного отдыха. Не огорчайся из-за перерыва в сексуальной жизни - после него ощущения будут намного интенсивнее. Утро окажется очень непростым. В этот день нужно быть осторожной и внимательной при работе с любыми электрическими приборами.Помни, семья - это самое ценное, что есть у человека, и ты должна приложить все силы, чтобы сохранить ее. Сегодня необычайно повысится твой шарм, магнетическое воздействие на окружающих. Звезды предполагают приятные знакомства. Сегодня тебе хочется не экзотического секса, а просто чуть-чуть заботы и любви.Если ты не планируешь этот день, как абсолютно бесполезный, проснуться нужно пораньше. В твоем прошлом остались неразрешенные ситуации, постарайся проанализировать их и сделать соответствующие выводы. Это даст тебе возможность двигаться вперед и не думать о прошлом.Не стоит надеяться на финансовую помощь. Но удача может улыбнуться случайно, когда ты ее не ждешь! Не даром говорят: понедельник - день тяжелый, сегодня на тебя навалится целая гора дел, но не стоит огорчаться. Звезды ручаются, что награда за твои труды с лихвой покроет затраты.День хорош для любых финансовых сделок. Этот день будет отличаться располагающей атмосферой. От тебя потребуется минимум: просто не разрушать ее. До полудня возможны сложности в таких областях деятельности, как страховой бизнес.Утро начнется не самым удачным образом. Хотя, ничего страшного случиться не должно, просто с утра тебя будут опутывать вялость и сомнения. Тебе следует быть аккуратнее в своих высказываниях. Постарайся обещать только то, что сможешь сделать.

Гороскоп на 13 июля 2019 Водолей

Язвительные замечания друзей могут неожиданно сбить тебя с толку и ввести в заблуждение. Постарайся быть более независимой и свободной от мнения других. Придерживайся своей точки зрения. Сегодня ты можешь внезапно понять, что мужчина, которого ты любила, на самом деле обманщик и лжец.



Гороскоп на 13 июля 2019 Рыбы

С настоящего момента окончательно уходят из твоей жизни трудности, имеющие отношение к людям, который составляют твое окружение. Оно, наконец, сформировалось. Все, кто мешал тебе или вызывал дискомфорт, ушли. Остались только те, с кем тебе действительно приятно общаться.