Гороскоп на 13 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.
Фаза Луны 13 июля 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 13.07.2019 - 11-12 лунный день.
Луна в знаке зодиака 13.07.2019 - Луна в Стрельце.
Гороскоп на 13 июля 2019 Овен
Сегодня ускорен обмен веществ, и из-за этого нарушается процесс насыщения крови кислородом, то есть кислород очень быстро расходуется, а продукты обмена не успевают быстро выводиться, шлаки подолгу циркулируют в крови. Это вызывает различные кожные заболевания. Наиболее хорошее время - с 12 до 13 утра. Испытай себя в новом, рискуй.
Ты невероятно очаровательна и чувственна, полна любви к окружающим и желания помочь всем и вся. Жутко неблагоприятный день. Не следует предпринимать ничего серьезного, а если начать ответственное дело, оно, скорее всего, обернется тебе во вред.
Гороскоп на 13 июля 2019 Близнецы
День удачен для работы с техникой и различными техническими приспособлениями. Очень полезно пить фруктовые соки, особенно подойдут дыня и тропические фрукты. Даже близкие тебе люди, скорее всего, не смогут выдержать сегодня твоего недовольства мелочами.
Гороскоп на 13 июля 2019 Рак
День способствует формированию нового имиджа, весьма театральный, художественный. Непременно выдели время для того, чтобы зайти к косметологу и в парикмахерскую, по завершению таинства результаты поразят тебя, так как из зеркала на тебя будет смотреть светская львица, безумно красивая и сексапильная. Растительные жиры, подсолнечное масло должны быть в в твоем рационе, не слишком налегай на мучное, острое. Чай можно пить черный.
Гороскоп на 13 июля 2019 Лев
Что касается семейных отношений - сейчас самое удачное время для планирования совместного отдыха. Не огорчайся из-за перерыва в сексуальной жизни - после него ощущения будут намного интенсивнее. Утро окажется очень непростым. В этот день нужно быть осторожной и внимательной при работе с любыми электрическими приборами.
Гороскоп на 13 июля 2019 Дева
Помни, семья - это самое ценное, что есть у человека, и ты должна приложить все силы, чтобы сохранить ее. Сегодня необычайно повысится твой шарм, магнетическое воздействие на окружающих. Звезды предполагают приятные знакомства. Сегодня тебе хочется не экзотического секса, а просто чуть-чуть заботы и любви.
Гороскоп на 13 июля 2019 Весы
Если ты не планируешь этот день, как абсолютно бесполезный, проснуться нужно пораньше. В твоем прошлом остались неразрешенные ситуации, постарайся проанализировать их и сделать соответствующие выводы. Это даст тебе возможность двигаться вперед и не думать о прошлом.
Гороскоп на 13 июля 2019 Скорпион
Не стоит надеяться на финансовую помощь. Но удача может улыбнуться случайно, когда ты ее не ждешь! Не даром говорят: понедельник - день тяжелый, сегодня на тебя навалится целая гора дел, но не стоит огорчаться. Звезды ручаются, что награда за твои труды с лихвой покроет затраты.
Гороскоп на 13 июля 2019 Стрелец
День хорош для любых финансовых сделок. Этот день будет отличаться располагающей атмосферой. От тебя потребуется минимум: просто не разрушать ее. До полудня возможны сложности в таких областях деятельности, как страховой бизнес.
Гороскоп на 13 июля 2019 Козерог
Утро начнется не самым удачным образом. Хотя, ничего страшного случиться не должно, просто с утра тебя будут опутывать вялость и сомнения. Тебе следует быть аккуратнее в своих высказываниях. Постарайся обещать только то, что сможешь сделать.
Гороскоп на 13 июля 2019 Водолей
Язвительные замечания друзей могут неожиданно сбить тебя с толку и ввести в заблуждение. Постарайся быть более независимой и свободной от мнения других. Придерживайся своей точки зрения. Сегодня ты можешь внезапно понять, что мужчина, которого ты любила, на самом деле обманщик и лжец.
Гороскоп на 13 июля 2019 Рыбы
С настоящего момента окончательно уходят из твоей жизни трудности, имеющие отношение к людям, который составляют твое окружение. Оно, наконец, сформировалось. Все, кто мешал тебе или вызывал дискомфорт, ушли. Остались только те, с кем тебе действительно приятно общаться.