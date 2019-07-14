Любовный гороскоп на сегодня 14 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 14 июля 2019 Овен

Если за окном ненастье и не хочется выходить из дома, можете смело остаться дома. Звёзды советуют уделить часть своего времени детям. Почитайте им сказку, но непременно со счастливым концом - сегодня и так на душе грустно и тоскливо. В крайнем случае - поиграйте с ними в их любимые компьютерные игры.





Любовный гороскоп на 14 июля 2019 Телец

Приближается довольно ответственный и важный день в вашей жизни. Вам немного страшно, поэтому рука вашего любимого человека, сжимающая вашу руку и являющаяся той самой волшебной соломинкой, которая удерживает во время штормов, будет вам просто необходима. Не пренебрегайте его помощью!

Поменьше думайте — нынче это может привести к весьма печальным последствиям, так как думать вы будете в основном жуткие глупости. Самой популярной мыслью обещает быть классическое «меня никто не любит», следом за нею — всевозможные вариации на тему измены.Сегодня вашему любимому человеку будет постоянно казаться, что вы хотите его разыграть, причем иногда у него будет возникать полное ощущение того, что разыграть его вы хотите как-то очень обидно. Постарайтесь его как-то в этом разубедить, иначе результат может получиться грустным.В этот день звёзды рекомендуют вам немного побыть параноиком и тысячу раз всё проверить или перепроверить. Особенно касаться это будет ваших отношений с вашим любимым человеком, потому что именно в этом аспекте будет особенно страшно допустить ошибку. Слишком дорого потом придётся за неё расплачиваться.Если вас что-то не устраивает, не стесняйтесь прямо и честно сказать об этом вашему любимому человеку. Сорняки надо давить в зародыше, а проблемы решать еще до их появления, иначе может стать слишком поздно. Будьте внимательны к появлению нежелательных тенденций в ваших отношениях!Сегодня не стоит придавать большого значения вялости и необщительности вашего любимого человека. Возможно, он просто устал и хочет спать, не имея при этом ничего против вашего общества и общения с вами. Будьте ласковы, лояльны и нежны. Можете даже самолично уложить его в постель и спеть ему колыбельную.В этот день вам пригодятся осторожность и аккуратность – качества, которые помогут вам наладить отношения с вашим потенциально любимым человеком и сделать его весьма и весьма вас любящим. Это будет непросто, однако настойчивость и твёрдое желание достичь цели вам помогут.Если вы давно хотели завести служебный роман, сегодня самый подходящий для этого день. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы завязывающиеся отношения не навредили ни вам, ни вашему потенциально любимому человеку и чтобы происходящее никого из вас не скомпрометировало.Сегодня вы удивитесь, когда выясните, сколько у вас общих интересов с вашим любимым человеком. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы закрепить полученную теорию практикой, чтобы этот факт еще больше сближал вас, делал единым и неделимым целым.

Любовный гороскоп на 14 июля 2019 Водолей

Вам нужен человек, которому вы действительно интересны как личность. И если ваша половинка таковыми приятными особенностями не обладает, то сегодня впору задуматься, а действительно ли половинка ваша. Быть вместе – это не только говорить, но и слушать, не только быть понятным, но и понимать… Обидно, если ваш любимый человек этого не понимает.



Любовный гороскоп на 14 июля 2019 Рыбы

Не стоит сегодня стесняться близкого вам человека. Да, в вас есть изъяны, да и у кого их нет, однако раз ваша половинка любит вас, значит и их обязательно полюбит или хотя бы примет. Не стоит всю жизнь пытаться стоять на цыпочках: однажды ноги могут устать. Лучше сразу идти в свое счастье полной стопой…