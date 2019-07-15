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Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года

Добавлено: 15.07.19
Просмотров: 90
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Овен
Даже если вы не очень довольны своими любовными отношениями, постарайтесь радоваться тому, что имеете на сегодняшний день. Если вы будете замечать и ценить всё, что делает для вас любимый человек, то поймёте, что у вас всё не так уж и плохо. Новые знакомства вас могут ожидать во время заграничных развлекательных путешествий, а также рабочих поездок.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Телец
Ваши любовные успехи и победы будут зависеть от вашей самооценки. Если вы уверены в себе, то легко сможете привлечь к себе новых поклонников. Но если вы не слишком верите в собственную привлекательность, то вряд ли вам удастся произвести яркое впечатление на понравившегося человека. Поэтому старайтесь избавиться от комплексов.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Близнецы
Не исключено, что ваши попытки разобраться в своей личной жизни окажутся неудачными. Но пусть вас не смущают неизвестность и неопределённость в отношениях с любимым человеком. Если вы отпустите ситуацию и позволите событиям развиваться своим чередом, то вскоре вам станет ясно, чего ждать от отношений и как себя вести с любимым человеком.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Рак
Вы будете склонны к спорам и дискуссиям. Но учтите, что если вы начнёте на каждом шагу доказывать любимому человеку свою правоту, то общение с вами вскоре станет ему в тягость. Поэтому, даже если вы будете не согласны с убеждениями и высказываниями любимого человека, лучше держите своё мнение при себе - зато сохраните отношения.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Лев
Вы не пожалеете, если воспользуетесь всеми возможностями и перспективами, которые откроются перед вами на этой неделе. Не отказывайтесь сходить на любовное свидание, если вас пригласят. Очень вероятно, что ваш новый поклонник не произведёт на вас сильного впечатления с первого взгляда, но сможет завоевать вас благодаря уму и хорошему характеру.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Дева
Не исключено, что вам захочется перемен на любовном фронте. Впрочем, это вовсе не означает, что вы захотите сменить одного партнёра на другого, хотя такой вариант тоже не исключён. Но скорее всего вы просто постараетесь внести свежесть и новизну в отношения со своим постоянным партнёром. В результате будете довольны и вы, и ваш любимый человек.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Весы
Вы сумеете привлечь новых поклонников или поклонниц не столько при помощи внешнего очарования, сколько благодаря уму и остроумию. Главное, выбирайте интересные темы для беседы. Чем больше вы будете сыпать остротами и удивлять собеседников удачными шутками и меткими высказываниями - тем быстрее у вас получится завоевать их сердца.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Скорпион
Общаясь с противоположным полом, вы должны проявлять осторожность и никому не позволять собой манипулировать. Не исключено, что ваш новый поклонник окажется человеком не очень честным или слишком скрытным и непонятным. В любом случае, не спешите развивать новые отношения, пока не убедитесь, что партнёр заслуживает вашего доверия.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Стрелец
Вы должны старательно бороться с собственным раздражением - а иначе рискуете выплеснуть его на любимого человека. Будьте более терпимы к недостаткам тех, кого любите, чтобы ваши отношения не пострадали из-за пустяковой ссоры. Новые романтические знакомства будут завязываться неожиданно, так что всё время старайтесь выглядеть на все сто.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Козерог
Обстоятельства сложатся так, что вы не только сможете лучше узнать характер любимого человека, но и поймёте, как он к вам на самом деле относится. В этот период вам ещё раз придётся убедиться в том, что любовь доказывается не словами, а поступками. А затем вам останется только сделать соответствующие выводы на будущее.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Водолей
Вероятно, ваш любимый человек ждёт от вас доказательств того, что вы действительно его любите. Поэтому подумайте над тем, как вы будете доказывать ему серьёзность своих намерений. Если вы до сих пор не познакомили его со своими родителями и друзьями, то эта неделя - как раз подходящий период для того, чтобы наконец-то это сделать.

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года Рыбы
Судьба даст вам возможность задать своим любовным отношениям направление, какое вы сами пожелаете. Главное, действуйте активно и уверенно. Любимый человек будет даже рад, если вы проявите инициативу. И если вы уверены, что настала пора перевести отношения на более серьёзный уровень, то прямо скажите об этом партнёру.

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