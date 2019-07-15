Гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года для Овна

Окутайте семью заботой и любовью, станьте эталоном семьянина, достижение глобальной цели зависит от партнерской гармонии. Вас должна объединить общая цель, земные и духовные интересы, а если они отсутствуют, обязательно найдите их, тогда вашему тандему ничего не грозит!





Гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года для Тельца

Ваша задача — быть в паре с благоверными, придерживаться здорового баланса интересов (духовных, материальных) в отношениях с людьми. Личные желания не должны идти вразрез с возможностями.

В бизнесе высокая динамика, не саботируйте приказы руководства, а трудитесь с максимальной производительностью и творческим вдохновением. От дополнительных подработок одни разочарования. Поэтому если это нелюбимое дело, левых заказов лучше не брать.Да, вы личность харизматичная, но если от гордыни кружится голова, эмоции кипят и на всех плевать, любые решения принимаются не сообща, а самостоятельно, следствия плачевные — пострадает личная жизнь.Как гармонизировать земное и духовное? Перекосы собственнических интересов, как и распутная жажда плоти — недопустимы, поскольку могут толкнуть на путь шантажа. "Беру-даю" должно подчиняться высшему закону справедливости.Забудьте о серых буднях, угнетающих праздный дух. Сейчас жизнь — это яркое романтическое шоу, где театральный аспект любовной игры является составной вашей страстной натуры, способом откачки жизненной энергии из Космоса.Смело начинайте движение в новом направлении. Сложность выбора не должна помешать сделать что-то важное. Переключайтесь, демонстрируйте легкость и уступчивость. Это пойдет на пользу.Самое время расставить точки над и. Если под вопросом какая-то важная для вас тема, не вступайте в конфликт. Серьезный разговор с близким человеком пройдет спокойно, как и грядущие выходные.Не идите на поводу у своих желаний и боритесь с вредными привычками. Сейчас для этого самое время. Вспомните о том. что за так называемые удовольствия вы расплачиваетесь здоровьем и внешним видом. Поэтому долой сигареты и да здравствуют очистительные процедуры! Они избавят вас от недомоганий и заставят все органы работать слаженно.На этой неделе вы наконец поймете, кто вам друг, а кто — враг. Загруженность на работе грозит охлаждением отношений с родственниками. К тому же вам напомнят о денежном долге. В начале недели ждите финансовой поддержки от родителей — она окажется очень кстати. В субботу благоустраивайте жилище, а воскресенье лучше посвятить культурному досугу.

Гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года для Водолея

Запаситесь выдержкой и терпеливо ждите лучших дней. Не предъявляйте слишком больших требований к этому времени. Неделя пройдет для вас ровно — без больших побед, но и без поражений. А это уже неплохо! Умерьте свои амбиции, будьте осторожны в транспорте и сосредоточьтесь на разгребании текущих дел.



Гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года для Рыб

Человек, которого до сих пор вы считали самым родным, вдруг начнет раздражать. Это бывает. Не спешите расставаться, лучше пару недель отдохните друг от друга. А там видно будет. Аспекты, выстраиваемые планетами, говорят о возможности интересного знакомства. Яркие впечатления ожидаются в пятницу и субботу. Правильно распорядитесь этим подарком судьбы.