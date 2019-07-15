Гороскоп на 15 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 15 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 15.07.2019 - 13-14 лунный день.

Луна в знаке зодиака 15.07.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 15 июля 2019 Овен

Ситуация с финансами может ухудшиться. Возможно, утром у тебя будет немного болеть голова - не отчаивайся, ведь день только начинается, а головная боль скоро пройдёт. У звезд сегодня нерабочий день, так что важных жизненных перипетий они тебе предсказывать не будут. Вечер приглашает на поиски новых приключений.

В супружеских отношениях нужно придерживаться следующих принципов: любовь и взаимопонимание. И хотя ты будешь в весьма агрессивном расположении духа, попытайся держать себя в руках. Сегодня не нужно переусердствовать с светлыми деталями в одежде. Все утро ты будешь ужасно сонной и медлительной.Если с утра тебя очень не радовала перспектива вылезать из-под одеяла, то и весь день старайся не напрягаться. Не стоит ничего запасать впрок, отмени запланированные на сегодня походы в магазин или на рынок за продуктами. Хороший вечер чтобы, увидеться со старой подругой, вы давно уже не общались.Вспомни, вероятно, ты упустила из виду что-то действительно важное - с кем-то обсудить дела или отдать старый долг - еще не поздно исправить это недоразумение. Этот день, особенно время после обеда оптимально подходит для того, чтобы развлечься и немного отдохнуть.Сегодня никто не подойдет к Вам и не спросит о Ваших идеях. Если Вы хотите реализовать свои планы, Вам нужно проявить инициативу и начать обсуждение первым. Выберите подходящий для этого способ. Все, что Вы скажете сегодня, будет услышано и воспринято всерьез. Будьте смелее!Если Вы никак не можете справиться с каким-то делом, поставьте его на паузу. Если чувствуете, что не контролируете происходящее, просто отойдите в сторону и отдайте бразды правления кому-то другому. И не пытайтесь раздавать сегодня советы окружающим.Необходимо заниматься четким планированием финансовых моментов. Хотя есть вероятность денежных поступлений. Никаких надежд обрести взаимопонимание с начальством и, как следствие - некоторые карьерные перспективы. В вопросах, касающихся твоего облика, доверяй сегодня мнению твоих друзей.Предстань в глазах любимого в совершенно ином образе. Изменись, ты ведь способная актриса, можешь играть всевозможные роли. Сегодня стань - женщиной вамп! Нужен соответствующий роли костюм. Для пикантности не одевай белье. Сделай так, чтобы любимый догадался о твоем маленьком секрете.В этот день надо быть немного мягче с любимым человеком и детьми: несмотря на справедливость твоих требований и запросов, они все равно могут быть восприняты в штыки и привести к конфликтам из-за твоего не совсем адекватного поведения ранее.Для укрепления общественного статуса и признания твоих заслуг пригодятся идеи. Сегодня с утра желательно, в конце концов, приступить к реализации своих замыслов. Сегодня лучше не обольщаться на многообещающие идеи, будь внимательнее, следи за своей речью.

Гороскоп на 15 июля 2019 Водолей

Денежные поступления будут носить премиальный, гонорарный характер. Самочувствие улучшится, и вообще, ты сможешь сознательно его контролировать. Кто-то из родных не даст тебе этим утром поспать всласть. Будь сдержаннее, терпимее, постарайся выслушивать людей, не перебивая их.



Гороскоп на 15 июля 2019 Рыбы

С сегодняшнего дня окончательно уходят из твоей жизни трудности, имеющие отношение к людям, который составляют твое окружение. Оно, наконец, сформировалось. Все лишние люди ушли, остались только те, на кого ты действительно можешь рассчитывать.