Гороскоп на 16 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 16 июля 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 16.07.2019 - 14-15 лунный день.

Луна в знаке зодиака 16.07.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 16 июля 2019 Овен

Рекомендуются прогулки утром. Если ты - творческий человек, тогда не бойся показать зрителям свои творения. В конце дня характерно эмоциональное напряжение, оптимизм. Обстановка вряд ли окажется благополучной, постоянно будут вторгаться непредвиденные обстоятельства, ожидается повышенное эмоциональное напряжение, а рациональные выводы будут по силам лишь немногим представительницам прекрасного пола.

В первой половине дня тебе страшно лень браться за дела. Но тебе необходимо собраться с духом и стряхнуть сон. Сегодня будь готова к интересным и необычным предложениям, незамедлительно реагируй и начинай действовать. Настало время отвлечься, так что проведи вечер в привычной домашней обстановке.Возможно, сегодня тебе нужно сдерживать себя во время похода по магазинам, чтобы в последствии не ощущать острого недостатка средств. Звезды рекомендуют повнимательнее наблюдать за состоянием здоровья, хотя диагностика возможных недомоганий может ничего не выявить.Есть вероятность, что сегодня ты разольешь любимые духи - не стоит из этого делать трагедию. День выдался очень сложным. Будет потряхивать тебя как при землетрясении и передергивать до самого вечера. Утром ты будешь ужасно сонной и медлительной. Даже чашечка кофе и водные процедуры не помогут тебе включиться в обычный режим. Запланируй на сегодняшний день разные деловые мероприятия и презентации - они пройдут успешно и пафосно.Все указывает на то, что Вы стоите на пороге одного грандиозного события. Вас ожидает длительное путешествие или даже смена места жительства. Если Вы уже запланировали какую-нибудь поездку, значит она пройдет очень успешно, хотя, возможно, Вам потребуется кое-что в ней изменить. Приготовьтесь к неожиданной роскоши.Ваши чувства сегодня будут, как на ладони, но не для всех, а только для тех людей, которые Вам близки и проводят с Вами много времени. В связи с этим не стоит даже пытаться прятать свои эмоции. Лучше говорить все, как есть, и при этом с гордостью осознавать, что Вас окружают прекрасные люди, которые понимают Вас с полувзгляда.Займись совершенствованием твоей физической формы, может возникнуть необходимость укрепить мышцы живота и ног. Позаботившись об упругости мышц, ты повысишь и общий тонус организма. Возможен конфликт в семье. Сегодня звезды настоятельно советуют воздержаться от дорогих покупок и иных больших трат.Сегодня не исключены денежные неурядицы и убытки, бесполезные, плачевные для бюджета приобретения. В этот день у тебя очень быстрый обмен веществ, поэтому возможны острые недомогания. Утро принесет тебе неприятные сюрпризы, с которыми ты не будешь знать, что делать.Взаимоотношения с любимым человеком перерастают в более глубокие чувства. Будь терпеливой и не торопи события, постепенно ты получишь все, чего хотела. Не обращай внимания на подколки коллег, не нужно отвечать им тем же - будь выше этого. Жутко неудачный день.Вообще более пристально следи за своим здоровьем, не доводя до радикальных мер. Сегодня, общаясь со своими родственниками, ты вдруг сможешь понять, что на самом деле очень тепло относишься к ним, несмотря на все ваши разногласия и ссоры. В этот день звезды рекомендуют избегать глобальных покупок и иных серьезных трат.

Гороскоп на 16 июля 2019 Водолей

День начнется с потрясающей встречи, что заставит тебя посмотреть на мир другими глазами. Сегодня лучше не обольщаться на заманчивые идеи, веди себя осторожнее, контролируй свою речь. Ты заслужила награду: в последнее время ты так усердно трудилась, что пора сделать небольшой перекур и насладиться отдыхом. Ни в коем случае не сиди сегодня дома. Бери своего любимого и отправляйся за приключениями.



Гороскоп на 16 июля 2019 Рыбы

Подходящее время для выдвижения новаторских идей, для изобретений. Начало рабочей недели - подходящее время, чтобы собраться и с новыми силами начинать работать. Постарайся воплотить в жизнь самые дерзкие идеи. Ложась спать, попробуй обойтись без снотворного.