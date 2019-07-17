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Любовный гороскоп на сегодня 17 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 17.07.19
Просмотров: 98
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 17 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 17 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Овен
В этот день вашему любимому человеку будет слегка нездоровиться, однако вы сможете его вылечить без всяких лекарств – одним лишь вашим присутствием в его жизни: у его постели, в его телефонной трубке или на его мониторе – по выбору. Но лучше, конечно, живой контакт.

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Телец
Почему вы опять грустите? Ведь в этом мире есть хотя бы один человек, который вас любит! И, скорее всего, он сейчас рядом с вами. Разве можно переживать о неудачах в делах или обижаться на мир из-за плохой погоды, если для кого-то вы – целый мир? И даже немного больше…

Любовный гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года

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Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Близнецы
Если вам сегодня придется туго, за советом или поддержкой лучше обратиться к другу, а не к любимому человеку. Ему вы все расскажете потом. Когда все уляжется и устаканится, а вот помочь вам сразу он не сможет при всем желании. Расстроится только почем зря. Вы же не этого хотите добиться…

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Рак
Сегодня ваш любимый человек будет относиться к вам как хрустальной вазе, а к вашим отношениям – как к чему-то еще более хрупкому и драгоценному. Это будет сопровождаться множеством переживаний с его стороны. Постарайтесь его успокоить по мере возможности.

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Лев
Нынче вы можете оказаться перед дилеммой, широко известной по поговорке «и хочется, и колется». В силу некоторых причин вы окажетесь не в состоянии получить нечто весьма желанное. Впрочем, причины можно и устранить…

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Дева
Будьте романтичны. Букет цветов стоит не так уж дорого. А приготовление вкусного ужина занимает совсем немного времени. Вам почти не нужно прикладывать усилий для того, чтобы сделать вашу половинку немного счастливее!

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Весы
Сегодня вам не стоит излишне верить и доверять вашему любимому человеку. Нет, он вряд ли вас обманет: не тот у вас уровень отношений, чтобы нагло вам врать. А вот разыграть сможет вполне: такой уж день сегодня выдался. Будьте начеку и не поддавайтесь на провокации!

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Скорпион
Вы удивительный человек. Остается только изумляться, почему это очевидно только для вас самого. Быть может, вы просто ленитесь удивлять окружающих? Так попробуйте — это заметно повысит ваш рейтинг в их глазах.

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Стрелец
Постарайтесь быть к вашему любимому человеку более внимательным, уделяйте ему больше времени и обязательно поинтересуйтесь, что с ним происходит. А вдруг расскажет что-нибудь интересное?

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Козерог
Ваша личная жизнь сегодня будет, вероятно, ознаменована несколькими счастливыми событиями. Например, вам может позвонить партнёр, который не связывался с вами уже давно, а ведь вы так по нему скучали! Звёзды советуют вам встретиться с ним сегодня и провести несколько приятных часов вдали от уличной суеты.

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Водолей
В этот день ваша мечта относительно некоего представителя противоположного пола начнет медленно, но верно сбываться. Причём вы даже сами не поверите в то, что наконец-то удача повернулась к вам лицом и делает всё для того, чтобы вы были счастливы. Поверьте же скорее!

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Рыбы
В этот день вас будет беспокоить проблема сохранения и приумножения семейного бюджета. Проблемы удастся решить не сразу, поскольку сегодня у вас несколько разные взгляды на дебет и кредит вашей семейной бухгалтерии. Спор, вероятно, решится не в вашу пользу, но - это только сегодня!

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