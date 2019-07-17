Любовный гороскоп на сегодня 17 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Овен

В этот день вашему любимому человеку будет слегка нездоровиться, однако вы сможете его вылечить без всяких лекарств – одним лишь вашим присутствием в его жизни: у его постели, в его телефонной трубке или на его мониторе – по выбору. Но лучше, конечно, живой контакт.





Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Телец

Почему вы опять грустите? Ведь в этом мире есть хотя бы один человек, который вас любит! И, скорее всего, он сейчас рядом с вами. Разве можно переживать о неудачах в делах или обижаться на мир из-за плохой погоды, если для кого-то вы – целый мир? И даже немного больше…

Если вам сегодня придется туго, за советом или поддержкой лучше обратиться к другу, а не к любимому человеку. Ему вы все расскажете потом. Когда все уляжется и устаканится, а вот помочь вам сразу он не сможет при всем желании. Расстроится только почем зря. Вы же не этого хотите добиться…Сегодня ваш любимый человек будет относиться к вам как хрустальной вазе, а к вашим отношениям – как к чему-то еще более хрупкому и драгоценному. Это будет сопровождаться множеством переживаний с его стороны. Постарайтесь его успокоить по мере возможности.Нынче вы можете оказаться перед дилеммой, широко известной по поговорке «и хочется, и колется». В силу некоторых причин вы окажетесь не в состоянии получить нечто весьма желанное. Впрочем, причины можно и устранить…Будьте романтичны. Букет цветов стоит не так уж дорого. А приготовление вкусного ужина занимает совсем немного времени. Вам почти не нужно прикладывать усилий для того, чтобы сделать вашу половинку немного счастливее!Сегодня вам не стоит излишне верить и доверять вашему любимому человеку. Нет, он вряд ли вас обманет: не тот у вас уровень отношений, чтобы нагло вам врать. А вот разыграть сможет вполне: такой уж день сегодня выдался. Будьте начеку и не поддавайтесь на провокации!Вы удивительный человек. Остается только изумляться, почему это очевидно только для вас самого. Быть может, вы просто ленитесь удивлять окружающих? Так попробуйте — это заметно повысит ваш рейтинг в их глазах.Постарайтесь быть к вашему любимому человеку более внимательным, уделяйте ему больше времени и обязательно поинтересуйтесь, что с ним происходит. А вдруг расскажет что-нибудь интересное?Ваша личная жизнь сегодня будет, вероятно, ознаменована несколькими счастливыми событиями. Например, вам может позвонить партнёр, который не связывался с вами уже давно, а ведь вы так по нему скучали! Звёзды советуют вам встретиться с ним сегодня и провести несколько приятных часов вдали от уличной суеты.

Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Водолей

В этот день ваша мечта относительно некоего представителя противоположного пола начнет медленно, но верно сбываться. Причём вы даже сами не поверите в то, что наконец-то удача повернулась к вам лицом и делает всё для того, чтобы вы были счастливы. Поверьте же скорее!



Любовный гороскоп на 17 июля 2019 Рыбы

В этот день вас будет беспокоить проблема сохранения и приумножения семейного бюджета. Проблемы удастся решить не сразу, поскольку сегодня у вас несколько разные взгляды на дебет и кредит вашей семейной бухгалтерии. Спор, вероятно, решится не в вашу пользу, но - это только сегодня!