Гороскоп на 17 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 17 июля в 00:38.

Фаза Луны 17 июля 2019 года - полная Луна.

Лунный день сегодня 17.07.2019 - 15-16 лунный день.

Луна в знаке зодиака 17.07.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 17 июля 2019 Овен

Давно пора присоединится к новым рабочим течениям и разносторонне проявить свои деловые качества и способности. Дома сложилась нормальная обстановка: родственники взяли небольшой тайм-аут и не достают тебя своими взглядами на жизнь. Если уж у тебя завелись деньги, то имей в виду: сегодня самый неудачный день для того, чтобы осуществлять с ними какие-то действия.

В этот день нелишне будет нанести визит дантисту, если, конечно, ты в этом нуждаешься. С точки зрения финансов после последних изменений на работе ты оказалась в более выгодном положении. С раннего утра, как только встанешь с постели, поймешь, что сегодня особенный день.Благоприятный день для кардинального изменения внешности. Все процедуры, направленные на улучшение твоего внешнего вида, дадут сегодня максимальный эффект. День активных разговоров и множества новостей. Женщинам, страдающим заболеваниями желудка, следует заранее принять профилактические меры. Постарайся увидеть в детях в первую очередь своих соратников, нежели подопечных.В этот день не исключены конфликты на любовной почве. В первой половине дня лучше воздержаться от крупных финансовых растрат. Сегодня ты не сможешь хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Даже не пытайся, зря израсходуешь время и силы. Постарайся почувствовать, что нужно сделать со своей внешностью, чтобы нравится самой себе, и старайся следовать идеалу.В выходной держи свой язык за зубами, сознательно не подзадоривай противника на словесную перепалку. День хорош для занятий спортом, для походов в бассейн и принятия всевозможных процедур. Приобрети сегодня что-нибудь из косметики. Пора немного освежить собственный имидж. Доверие и взаимопонимание с супругом или близкими родственниками могут переживать не лучшие времена.Сейчас еще остались в памяти веселые приключения прошедших выходных. Перетерпи сегодня обвинения недоброжелателей, пусть они судачат то, что хотят, не унижай себя разборками. Вечер не обязательно проводить дома, сегодня можно отдохнуть и немного развеяться. Звезды предостерегают, что твое желание перемен может аукнуться. Этот день пойдет под знаком дружбы.Твое высокомерное отношение к сотрудникам может вызвать гнев начальника. Пока не поздно, придется взять себя в руки и что-то изменить в профессиональной сфере. собраться С деньгами сейчас туговато, правильно планируй свой бюджет. К сожалению велика вероятность незапланированных расходов. В этот день постарайся провести больше времени со своей половинкой.Близкий человек может попросить денег в долг, но в этот раз лучше отказать, потому что неизвестно, чем все обернется. Есть вероятность, что в этот день ты сломаешь ноготь, который так бережно растила - не стоит из этого делать трагедию. Что касается состояния твоего здоровья, то ты слишком зависима от него, а должно быть наоборот - оно должно зависеть от тебя! Конечно, заботиться о здоровье нужно, но не слишком увлекайся.Пора внести что-то новое в твою сексуальную жизнь. Предложи любимому попробовать новые позы. Утро не принесет радости: сперва все будет валиться из рук, потом череда неприятных сюрпризов потреплет твои нервы. Главное сегодня, впрочем, как и всегда - не терять самообладания. Сделай сегодня подарок, неважно кому, какой и по какому поводу.Сегодняшний день просто создан для откровенных разговоров - начиная от любовных признаний до выяснения конфликтов. Ты не ощущаешь дефицита в средствах и можешь позволить себе давно запланированные покупки. Не предпринимай никаких действий, для повышения своего служебного положения.

Гороскоп на 17 июля 2019 Водолей

Пристального внимания требует ситуация внутри семьи. Звезды рекомендуют подходить спокойно ко всему, что случится утром. Запланируй на сегодняшний день разные деловые мероприятия и презентации - они будут крайне успешными. Стоит это вечер провести с близкими, сходите с ними в кино или посмотрите вместе какой-нибудь новый фильм по телевизору. Они отплатят вам теплом и пониманием.



Гороскоп на 17 июля 2019 Рыбы

Твое неблагодарное отношение к коллегам не останется незамеченным. Ты рискуешь потерять работу, пора взять себя в руки и что-то изменить в профессиональной сфере. Утро этого дня может стать чередой напрягов: от мимолетных до довольно серьезных. Незначительные огорчения - это не повод для того, чтобы впадать в панику, звезды советуют направить свои силы на повышение собственного благосостояния.