Гороскоп на 18 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 18 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 18.07.2019 - 16-17 лунный день.

Луна в знаке зодиака 18.07.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 18 июля 2019 Овен

После обеда желательно повременить с решительными действиями в рабочих вопросах. Есть вероятность, что проблема решится сама собой. Если сегодня в начале дня ты посвятишь себе на несколько минут побольше, то звезды гарантируют, что твоя внешность засверкает всеми гранями и засияет как кристалл. Недавно появившаяся дружба перечеркнет старую.

Состояние организма сегодня начинает беспокоить, особенно сердце. Рекомендуются прогуляться ранним утром. Будь практичной, займись рутинной работой, попроси мужчину что-то исправить, наконец займись собой. Удачный день для для посещения вечеринок и ночных клубов. Тебе надо сбросить усталость и перенапряжение, накопившиеся в течение рабочей недели.Планируй расходы на ближайший период. Береги средства, нежелательны непродуманные покупки. Сегодня, вероятно, даст знать давнее заболевание. Тебе просто необходимо ответственно подойти к своему здоровью. Возможны анемия и снижение иммунитета. Если отношения в семье напряженные, не откладывай примирение в долгий ящик.Не следует сегодня думать о карьере или заниматься рабочими поручениями. Наступившие выходные - твой шанс хорошенько отдохнуть, будет обидно, если ты им не воспользуешься. Вероятно обострение болезни. Проведи побольше времени перед зеркалом, почему ты считаешь, что у зеркала долго крутятся, строя рожи своему отражению и гримасничая, только подростки.Не стоит откладывать решение семейных проблем в долгий ящик, лучше найти в себе силы выяснить все недоразумения прямо сегодня. Начальники обратят внимание на твои творческие предложения. Тебе самой предстоит разрешить возникшие семейные проблемы, поскольку если ты постараешься привлечь к этому маму, она окончательно все погубит.Обрати внимание на душевное состояние членов семьи. Иначе ты можешь оказаться крайней. Прислушайся к интуиции, она поможет понять, как привлечь внимание окружающих. Может, пришло время купить что-нибудь новенькое. Сегодня сделай для возлюбленного что-нибудь необычное. Например, приготовь шикарный ужин при свечах.В первую половину дня можно, наконец, начать реализовывать свои замыслы. Сегодня жди новых предложений, сразу реагируй и начинай действовать. Ты заслужила награду: за последнее время ты столько работала, что стоит устроить себе небольшую передышку.День хорош для инициализации новых серьезных проектов. Удели больше времени домочадцам, наведи порядок в квартире, но не пытайся успеть все сразу. В этот день не рекомендуется голодать и не следует пить много жидкости. Звезды не рекомендуют окунаться в волны страсти. Потом крупно пожалеешь!Если ты сегодня готова пожертвовать многими принципами ради дальнейших гармоничных отношений с близким тебе человеком, то не вступай в споры с любимым. День начнется с неожиданной встречи. Пока не время брать на себя дополнительные обязательства. Этим вечером посети места культурного отдыха: театры, выставки, концерты.В этот день расположение звезд благоприятно для влюбленных, поэтому всем окрыленным парам сегодня рекомендуется строить планы на будущее, совершать помолвку, сообщать своим родителям о том, что вы решили пожениться. Сегодня есть повод для того, чтобы заглянуть в салон красоты.

Гороскоп на 18 июля 2019 Водолей

Больше времени уделяй близким людям, ведь именно они будут с тобой всегда, и в беде, и в радости. Время, благоприятное для начала отпуска, особенно связанного с лечебно-профилактическими мероприятиями. Зато финансовые вопросы вполне могут быть решены. Этим утром у тебя просто куча энергии. Смотри, не выплескивай все наружу, а то можешь сделать только хуже.



Гороскоп на 18 июля 2019 Рыбы

Если ты поссорилась с любимым, то сейчас не самый удачный момент для примирения. Удели больше времени домочадцам, наведи порядок в квартире, но не пытайся успеть все сразу. Твое финансовое положение может сильно пошатнуться. Сегодня не самое удачное время для примерки новых вещей. Нужно выглядеть просто и гармонично. Контролируй употребление таких продуктов, как масло, кофе.