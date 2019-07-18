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Гороскоп на 18 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 18.07.19
Просмотров: 89
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 18 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 18 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 18 июля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 18.07.2019 - 16-17 лунный день.
Луна в знаке зодиака 18.07.2019 - Луна в Водолее.

Гороскоп на 18 июля 2019 Овен
После обеда желательно повременить с решительными действиями в рабочих вопросах. Есть вероятность, что проблема решится сама собой. Если сегодня в начале дня ты посвятишь себе на несколько минут побольше, то звезды гарантируют, что твоя внешность засверкает всеми гранями и засияет как кристалл. Недавно появившаяся дружба перечеркнет старую.

Гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 15 июля по 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 18 июля 2019 Телец
Состояние организма сегодня начинает беспокоить, особенно сердце. Рекомендуются прогуляться ранним утром. Будь практичной, займись рутинной работой, попроси мужчину что-то исправить, наконец займись собой. Удачный день для для посещения вечеринок и ночных клубов. Тебе надо сбросить усталость и перенапряжение, накопившиеся в течение рабочей недели.

Гороскоп на 18 июля 2019 Близнецы
Планируй расходы на ближайший период. Береги средства, нежелательны непродуманные покупки. Сегодня, вероятно, даст знать давнее заболевание. Тебе просто необходимо ответственно подойти к своему здоровью. Возможны анемия и снижение иммунитета. Если отношения в семье напряженные, не откладывай примирение в долгий ящик.

Гороскоп на 18 июля 2019 Рак
Не следует сегодня думать о карьере или заниматься рабочими поручениями. Наступившие выходные - твой шанс хорошенько отдохнуть, будет обидно, если ты им не воспользуешься. Вероятно обострение болезни. Проведи побольше времени перед зеркалом, почему ты считаешь, что у зеркала долго крутятся, строя рожи своему отражению и гримасничая, только подростки.

Гороскоп на 18 июля 2019 Лев
Не стоит откладывать решение семейных проблем в долгий ящик, лучше найти в себе силы выяснить все недоразумения прямо сегодня. Начальники обратят внимание на твои творческие предложения. Тебе самой предстоит разрешить возникшие семейные проблемы, поскольку если ты постараешься привлечь к этому маму, она окончательно все погубит.

Гороскоп на 18 июля 2019 Дева
Обрати внимание на душевное состояние членов семьи. Иначе ты можешь оказаться крайней. Прислушайся к интуиции, она поможет понять, как привлечь внимание окружающих. Может, пришло время купить что-нибудь новенькое. Сегодня сделай для возлюбленного что-нибудь необычное. Например, приготовь шикарный ужин при свечах.

Гороскоп на 18 июля 2019 Весы
В первую половину дня можно, наконец, начать реализовывать свои замыслы. Сегодня жди новых предложений, сразу реагируй и начинай действовать. Ты заслужила награду: за последнее время ты столько работала, что стоит устроить себе небольшую передышку.

Гороскоп на 18 июля 2019 Скорпион
День хорош для инициализации новых серьезных проектов. Удели больше времени домочадцам, наведи порядок в квартире, но не пытайся успеть все сразу. В этот день не рекомендуется голодать и не следует пить много жидкости. Звезды не рекомендуют окунаться в волны страсти. Потом крупно пожалеешь!

Гороскоп на 18 июля 2019 Стрелец
Если ты сегодня готова пожертвовать многими принципами ради дальнейших гармоничных отношений с близким тебе человеком, то не вступай в споры с любимым. День начнется с неожиданной встречи. Пока не время брать на себя дополнительные обязательства. Этим вечером посети места культурного отдыха: театры, выставки, концерты.

Гороскоп на 18 июля 2019 Козерог
В этот день расположение звезд благоприятно для влюбленных, поэтому всем окрыленным парам сегодня рекомендуется строить планы на будущее, совершать помолвку, сообщать своим родителям о том, что вы решили пожениться. Сегодня есть повод для того, чтобы заглянуть в салон красоты.

Гороскоп на 18 июля 2019 Водолей
Больше времени уделяй близким людям, ведь именно они будут с тобой всегда, и в беде, и в радости. Время, благоприятное для начала отпуска, особенно связанного с лечебно-профилактическими мероприятиями. Зато финансовые вопросы вполне могут быть решены. Этим утром у тебя просто куча энергии. Смотри, не выплескивай все наружу, а то можешь сделать только хуже.

Гороскоп на 18 июля 2019 Рыбы
Если ты поссорилась с любимым, то сейчас не самый удачный момент для примирения. Удели больше времени домочадцам, наведи порядок в квартире, но не пытайся успеть все сразу. Твое финансовое положение может сильно пошатнуться. Сегодня не самое удачное время для примерки новых вещей. Нужно выглядеть просто и гармонично. Контролируй употребление таких продуктов, как масло, кофе.

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