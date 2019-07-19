Любовный гороскоп на сегодня 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 19 июля 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку захочется продемонстрировать своё умственное или физическое превосходство перед вами. Либо вам придётся играть по его правилам и добросовестно восхищаться, либо доказать, что и вы не лыком шиты, причём доказать убедительно и решительно.





Любовный гороскоп на 19 июля 2019 Телец

Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.

Неблагоприятное расположение светил для всяческих домашних хлопот совершенно отвратит вас от такого рода занятий. Все бы ничего, но это может вызвать законное недовольство других членов семьи, рассчитывавших на вашу бытовую активность. Может, сходите в кулинарию за готовым обедом?Настроение в вашей семье сегодня не будет отличаться постоянством, что, понятное дело, большой радости вам не доставит. Держать себя в руках, однако, придется - урегулировать чреватые конфликтом ситуации лучше самому. От других членов семейства вы первого шага навстречу можете и не дождаться.Сегодня не позволяйте никому давать вам какие бы то ни было советы касательно вашей личной жизни. В конце концов, она ваша и только ваша, а значит, и ошибки вы в ней должны делать самостоятельно. Попробуйте весь день прожить, руководствуясь лишь вашим собственным жизненным опытом.Если кто-то считает вас идеальной половинкой для себя, это вовсе не значит, что вам обязательно нужно таковой для этого кого-то становиться. Если вы не видите себя рядом с этим человеком, проще так ему сразу и сказать, не церемонясь и не щадя его чувства. Он же ваши не пощадил...Постарайтесь уделять в этот день вашему любимому человеку как можно больше внимания. Однако навязчивым быть не стоит. Грань между двумя этими состояниями довольно тонка, но вам удастся ее нащупать и, более того, через нее не переступать. Ваша половинка это оценит, поверьте.Узнайте, чем живет и дышит ваш любимый человек. Прочитайте его любимую книгу, попросите у него диск, под который он каждый вечер засыпает. Это поможет вам лучше его понять и, соответственно, сильнее полюбить. Кстати, если он захочет сделать все то же самое, значит, вы действительно отличная пара!До спасительного рубежа, за которым у вас и вашего любимого человека все будет совсем хорошо, осталось совсем немного. Возможно, сегодня на вашем пути к заветной цели встанет самое последнее испытание. Как водится, самое трудное. Преодолеете его – и будет вам счастье!Нынче вас будут преследовать рассказами о некой давно угасшей, но все еще нежно хранимой в воспоминаниях любви. Проявите максимум такта — не говорите гадостей, даже если вам страшно надоело все это слушать.

Любовный гороскоп на 19 июля 2019 Водолей

Помните, что звезды есть всегда. Просто их иногда не видно за тучами. И если сейчас у вас какие-то проблемы на личном фронте в общем и с вашим любимым человеком в частности, это вовсе не значит, что все плохо и плохо будет всегда. Однажды тучи разойдутся, и вам откроется потрясающее звездное небо. Надо лишь немного подождать.



Любовный гороскоп на 19 июля 2019 Рыбы

В этот день вас могут заподозрить в измене. И даже привести несколько веских доказательств данного подозрения. Вам будет достаточно трудно противостоять железным аргументам вашей половинки. Поэтому по дороге домой продумайте свое алиби и список возможных свидетелей.