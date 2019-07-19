Гороскоп на 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 19 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 19.07.2019 - 17-18 лунный день.

Луна в знаке зодиака 19.07.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 19 июля 2019 Овен

Первая половина дня неблагоприятна: осуществлению твоих желаний и замыслов будут препятствовать досадные мелкие неудачи. Не старайся помирить или рассудить кого-то из окружающих. Это приведет лишь к напрасной трате сил. Лучше провести этот день не в четырех стенах, выходи в общество, и у тебя есть замечательный шанс встретить свою судьбу, только в это надо поверить.

Сегодня тебе нужно ослабить нагрузку на зрение, отдохни от телевизора. Вероятны бесперспективные финансовые операции (кредиты, покупки и так далее). Все это будет дополняться неприятным диалогом по поводу моральных ценностей, который ты будешь вести с родственниками.Избегай сквозняков - есть опасность подхватить простуду. Финансовое положение может дать трещину, если ты не будешь подходить к делу с умом. День благоприятен для завершения какого-нибудь старого дела. Не самый удачный день для налаживания личных дел. Вероятны недоразумения, или даже ссоры в любовных отношениях.Подари больше внимания своему своему молодому человеку - окутай его любовью и теплом. Можешь намекнуть, что от него ожидается в будущем такое же проявление романтических чувств. Короткая передышка подходит к концу, а ты так и не смогла хорошо отдохнуть. Пристального внимания потребует ситуация внутри семьи. Утро принесет неприятный сюрприз.Здоровье заметно улучшится. Начинай движение к идеальному здоровью и не стоит пренебрегать в этом деле профессиональной помощью. В работе твои амбиции необычайно возрастут. Желание сделать карьеру любой ценой становится непреодолимым.Утро окажется непростым из-за чрезмерной замедленности происходящего, преодолеть которую не будет никакой возможности. Ты сегодня - сонная черепаха. Сегодня звезды не могут с точностью прогнозировать твое поведение. Несмотря на рабочие дни, которые закончатся только сегодня, ты не ощущаешь себя утомленной. Планируй на субботу-воскресенье домашние дела или дружескую вечеринку.Дух счастья проникает в твой мир, у тебя творческие планы, появляются новые друзья. В первой половине дня ты как сонная черепаха. Может, это и неплохо, но в твоих же интересах быть немного собраннее. В этот день тебе нужно постараться с максимальной осторожностью отнестись к мелким деталям, насколько незначительными бы они не казались.Вероятны незапланированные финансовые траты. Сегодняшнее романтическое знакомство может значительно улучшить твое эмоциональное состояние, что благотворно на отношения с любимым. В целом день благоприятен для завершения какого-нибудь старого дела.Проснувшись с утра, будь готова к долгому и наполненному активными действиями дню. Даже если ничего сверхъестественного не предвидится, собранность тебе в любом случае не помешает. Тебе следует посетить те места, где ты давно не была. Вечером у тебя есть все шансы превратиться в настоящую бизнес-леди. Скорее всего, тебе придется порхать с презентации на вечеринку, с вечеринки на семейное торжество.Сегодня тебе стоит быть предельно внимательной и осторожной в отношениях с родней, в противном случае ты рискуешь оттолкнуть их от себя. Также стоит повременить с откровениями. Оставь их на другой день, например на следующий вторник. Ты будешь испытывать неловкость от необходимости общаться с некоторыми людьми, но ты не можешь это изменить. В отношениях с любимым тебе нужно быть более независимой и самодостаточной.

Гороскоп на 19 июля 2019 Водолей

Вероятно, в этот выходной выполнять какое-то поручение начальника. Этот день для тебя будет одним из самых удачных за последнее время. Во второй половине дня все несколько нормализуется. Прими во внимание, что сегодня есть вероятность превратно понять все знаки и предсказания, в том числе и гороскопы. Есть опасность впасть в депрессию.



Гороскоп на 19 июля 2019 Рыбы

Утро этого дня - очень подходящее время для того, чтобы на время отказаться от активной деятельности, уделить больше заботы своим близким и заботам по дому, да и вообще отвлечься от работы и постараться снять эмоциональное напряжение. Сегодня звезды советуют быть сдержанной, а излишек сил потратить на рутинную работу.