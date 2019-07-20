Любовный гороскоп на сегодня 20 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 20 июля 2019 Овен

Сегодня ваш любимый человек будет делать лишь то, что хотите вы и лишь так, как вы ему позволите это делать. Поэтому неожиданностей случиться не должно, разве что вы сами не будете знать, чего хотите, и пустите дело на самотек. Впрочем, тоже не самое плохое решение...





Любовный гороскоп на 20 июля 2019 Телец

Не торопите ваши отношения. Пусть идут себе своим чередом. Медленно и осторожно они, может быть, когда-нибудь куда-нибудь придут, а если вы их начнёте понукать и подгонять, из вредности встанут на месте, а то и побегут вспять, что есть мочи. Постарайтесь быть выдержанными, особенно сегодня.

Если у вас упорно не получается чего-то добиться от вашего любимого человека, может быть, и не стоит от него этого добиваться? Постарайтесь обойтись без данного блага общения – или без данного человека. Выбор, в конце концов, всегда остается за вами. Тяжелый, но все-таки выбор.В этот день вашему любимому человеку как никогда захочется, чтобы вы были самым обаятельным и привлекательным, поэтому он всерьез займется вашим имиджем. Звезды предлагают сдаваться без сопротивления, ибо сопротивление будет воистину бесполезно.Не стесняйтесь говорить откровенно. Вашу открытость оценят. Если же вдруг окажется, что вы наговорили лишнего, потом сможете как-нибудь оправдаться, в конце концов — скажете, что пошутили, а вас не так поняли.Несомненно, здорово то, что вы оригинальны, самобытны и неповторимы. Однако при этом следует учитывать интересы дорогого вам человека, считаться с его вкусами, соответствовать его требованиям. В любых отношениях необходимо умение подстраиваться. И сегодня оно вам особенно пригодится.Не волнуйтесь так. Все то, за что вы так переживаете и что должно сегодня произойти в вашей личной жизни, произойдет в лучшем виде. Главное, ведите себя адекватно и постарайтесь учитывать меняющуюся обстановку. Звезды в этот день на вашей стороне, а значит, все получится!Вокруг вас столько интересных людей! А вы грустите о том, что именно этот человек совсем не обращает на вас внимания. Это же нерационально! В мире есть люди и красивее, и умнее, и душевнее. Поэтому засуньте свой носовой платок в стиральную машину – и вперед. На поиск своей мечты!Сегодня вам стоит решать все ваши проблемы по мере поступления. А значит, придется раз за разом принимать верные решения, зачастую даже без чьей бы то ни было поддержки. Однако в итоге у вас должно все получиться, и ваш любимый человек будет более чем доволен результатом.Сегодня вам стоит предусмотреть как можно больше вероятностей развития того или иного события – и предотвратить негативные его последствия до того, как они наступят непосредственно на вас и вашего любимого человека. Вашей половинке решение такой задачи будет не под силу.

Любовный гороскоп на 20 июля 2019 Водолей

Постарайтесь сегодня говорить с вашим любимым человеком только на те темы, которые ему действительно интересны. В противном случае вы с тем же успехом можете пообщаться со стенкой или с его фотографией. Если вам удастся добиться его внимания и благосклонности, считайте, что в этот день вы стали победителем!



Любовный гороскоп на 20 июля 2019 Рыбы

Вы можете встретить свою судьбу в самом неожиданном месте. Это может быть ближайшая остановка автобуса или вагон метро. Однако звёзды не советуют сразу бросаться в омут любви - присмотритесь к нему повнимательнее и решите не спеша, нужен он вам или нет. А иначе будете потом локти кусать!