Гороскоп на 20 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 20 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.
Фаза Луны 20 июля 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 20.07.2019 - 18-19 лунный день.
Луна в знаке зодиака 20.07.2019 - Луна в Рыбах.
Гороскоп на 20 июля 2019 Овен
Вероятно, тебя не устраивает какая-то мелочь в твоем образе в глазах друзей. Сегодня ты можешь решительно изменить такое положение вещей. Не забудь хорошенько перекусить перед уходом на работу - в течении дня ты можешь обнаружить, что у тебя нету времени, чтобы поесть. Сейчас тебе нужно чем-то рискнуть и не опасаться последствий.
Не следует есть ничего экзотического (из японской, китайской, корейской кухни). Это может привести к расстройству желудка. Тебе нужно как следует отдохнуть, привести в порядок свой душевный мир, настроить интуицию. Денежных расходов потребуют любовные отношения, которые изрядно пошатнут твой бюджет.
Гороскоп на 20 июля 2019 Близнецы
Сегодня ты встретишь возвышенную любовь. Новый подъем чувств испытают также и твои родственники. К вечеру вероятна возможность получения всевозможных подарков и сюрпризов: это будут цветы, просто добрые поздравительные речи по телефону или при встрече, ценные "пустячки", от которых так согреваются женское сердце и душа.
Гороскоп на 20 июля 2019 Рак
Утром постарайся не вступать в споры с друзьями. Сегодня можешь смело браться за любые проекты, даже самые необычные и неожиданные. Не исключено, что сегодня тебе придется выбирать, как провести вечер. Помни, что твои родные нуждаются в твоем обществе так же сильно, как друзья и коллеги.
Гороскоп на 20 июля 2019 Лев
Этот день просто создан для заключения браков. В союзах, заключенных в этот день, будут царить мир и взаимопонимание. Сегодня ты как-то по-философски смотришь на тот мир, в котором обитаешь. Прямо таки витаешь в облаках, позабыв о грешной земле.
Гороскоп на 20 июля 2019 Дева
Звезды обещают тебе отличное настроение и полную неотразимость для противоположного пола. Возможен не только легкий флирт, но и кое-что посерьезнее. Есть шанс встретить настоящего джентльмена. Вполне возможно, что ваши отношения перерастут в любовь, которая может продолжаться всю жизнь. Береги зубы и кости.
Гороскоп на 20 июля 2019 Весы
Не обделяй своим вниманием членов семьи. Они нуждаются в том, чтобы ты поговорила с ними. Актуальна покупка белья, облегающих юбок и брюк, верхней одежды. Весь сегодняшний день могут возникать неприятные конфликты, тем или иным образом связанные с деньгами, которые еще вчера у тебя были, а сегодня внезапно исчезли.
Гороскоп на 20 июля 2019 Скорпион
Сегодня первая половина дня в основном будет благоприятствовать представителям сильного пола. Или тем дамам, которые обладают жестким характером и мужской хваткой в делах. Не следует начинать сегодня новые дела, стоит пока закончить старые, чтобы больше к ним не возвращаться. Может, сегодня настало время устроить настоящий праздник для души? Отложи домашние дела на потом, сходи в клуб с подругами.
Гороскоп на 20 июля 2019 Стрелец
День хорош для проведения разнообразных финансовых сделок, особенно с давними партнерами. Будь осторожна , общаясь с партнерами, помни: молчание - золото! День неоднозначный. С одной стороны, сегодня решится множество противоречий. Но, с другой, общая ситуация будет достаточно непростой, чреватой неожиданностями и ссорами.
Гороскоп на 20 июля 2019 Козерог
Чтобы взаимоотношения с партнерами по романтическим вечерам стали глубже, постарайся придерживаться ранее избранного имиджа, не только сегодня, но и всегда. Главное - нравиться себе. День начнется с приятного знакомства, что всколыхнет в тебя давно забытые чувства. Можешь планировать на сегодняшний день разные деловые мероприятия и презентации - они пройдут успешно и пафосно.
Гороскоп на 20 июля 2019 Водолей
Все проблемы сегодня будут связаны с деньгами: придется отдавать и снова делать долги, пытаться найти новые заработки. Независимые высказывания друзей могут внезапно сбить тебя с толку и ввести в заблуждение. Постарайся быть более уверенной в себе. Не отказывайся от своей точки зрения.
Гороскоп на 20 июля 2019 Рыбы
В семье грядут перемены к лучшему, пройдут обиды и недопонимание, всего лишь стоит проявить чуть-чуть терпения. Сегодня полезна легкая пища, если ты собираешься вечером в гости, то не набрасывайся на тяжелую пищу, предпочти простые блюда.