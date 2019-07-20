Гороскоп на 20 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 20 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 20.07.2019 - 18-19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 20.07.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 20 июля 2019 Овен

Вероятно, тебя не устраивает какая-то мелочь в твоем образе в глазах друзей. Сегодня ты можешь решительно изменить такое положение вещей. Не забудь хорошенько перекусить перед уходом на работу - в течении дня ты можешь обнаружить, что у тебя нету времени, чтобы поесть. Сейчас тебе нужно чем-то рискнуть и не опасаться последствий.

Не следует есть ничего экзотического (из японской, китайской, корейской кухни). Это может привести к расстройству желудка. Тебе нужно как следует отдохнуть, привести в порядок свой душевный мир, настроить интуицию. Денежных расходов потребуют любовные отношения, которые изрядно пошатнут твой бюджет.Сегодня ты встретишь возвышенную любовь. Новый подъем чувств испытают также и твои родственники. К вечеру вероятна возможность получения всевозможных подарков и сюрпризов: это будут цветы, просто добрые поздравительные речи по телефону или при встрече, ценные "пустячки", от которых так согреваются женское сердце и душа.Утром постарайся не вступать в споры с друзьями. Сегодня можешь смело браться за любые проекты, даже самые необычные и неожиданные. Не исключено, что сегодня тебе придется выбирать, как провести вечер. Помни, что твои родные нуждаются в твоем обществе так же сильно, как друзья и коллеги.Этот день просто создан для заключения браков. В союзах, заключенных в этот день, будут царить мир и взаимопонимание. Сегодня ты как-то по-философски смотришь на тот мир, в котором обитаешь. Прямо таки витаешь в облаках, позабыв о грешной земле.Звезды обещают тебе отличное настроение и полную неотразимость для противоположного пола. Возможен не только легкий флирт, но и кое-что посерьезнее. Есть шанс встретить настоящего джентльмена. Вполне возможно, что ваши отношения перерастут в любовь, которая может продолжаться всю жизнь. Береги зубы и кости.Не обделяй своим вниманием членов семьи. Они нуждаются в том, чтобы ты поговорила с ними. Актуальна покупка белья, облегающих юбок и брюк, верхней одежды. Весь сегодняшний день могут возникать неприятные конфликты, тем или иным образом связанные с деньгами, которые еще вчера у тебя были, а сегодня внезапно исчезли.Сегодня первая половина дня в основном будет благоприятствовать представителям сильного пола. Или тем дамам, которые обладают жестким характером и мужской хваткой в делах. Не следует начинать сегодня новые дела, стоит пока закончить старые, чтобы больше к ним не возвращаться. Может, сегодня настало время устроить настоящий праздник для души? Отложи домашние дела на потом, сходи в клуб с подругами.День хорош для проведения разнообразных финансовых сделок, особенно с давними партнерами. Будь осторожна , общаясь с партнерами, помни: молчание - золото! День неоднозначный. С одной стороны, сегодня решится множество противоречий. Но, с другой, общая ситуация будет достаточно непростой, чреватой неожиданностями и ссорами.Чтобы взаимоотношения с партнерами по романтическим вечерам стали глубже, постарайся придерживаться ранее избранного имиджа, не только сегодня, но и всегда. Главное - нравиться себе. День начнется с приятного знакомства, что всколыхнет в тебя давно забытые чувства. Можешь планировать на сегодняшний день разные деловые мероприятия и презентации - они пройдут успешно и пафосно.

Гороскоп на 20 июля 2019 Водолей

Все проблемы сегодня будут связаны с деньгами: придется отдавать и снова делать долги, пытаться найти новые заработки. Независимые высказывания друзей могут внезапно сбить тебя с толку и ввести в заблуждение. Постарайся быть более уверенной в себе. Не отказывайся от своей точки зрения.



Гороскоп на 20 июля 2019 Рыбы

В семье грядут перемены к лучшему, пройдут обиды и недопонимание, всего лишь стоит проявить чуть-чуть терпения. Сегодня полезна легкая пища, если ты собираешься вечером в гости, то не набрасывайся на тяжелую пищу, предпочти простые блюда.