Гороскоп на 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 21 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 21.07.2019 - 19-20 лунный день.

Луна в знаке зодиака 21.07.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 21 июля 2019 Овен

Этот день не для экспериментов со своей внешностью. Лучше выбрать строгий стиль одежды. Этим утром ты будешь искать причину, чтобы как можно дольше не просыпаться. Поскольку веского повода найти не удастся, придется вставать и заняться чем-нибудь полезным. Сегодня наиболее подходящее время для развития разного рода творческих идей.

Стабильность в финансовом вопросе предоставит возможность сделать реальностью твои мечты. Хороший день. Сегодня все будет даваться тебе с необычайной простотой, жизнь засияет всеми гранями и наполнится событиями. Готовься к выяснению отношений с возлюбленным, так как его знакомые поведают ему о том, как буквально вчера тебя видели с симпатичным мужчиной.Этим утром у тебя переизбыток энергии. Смотри, не выплескивай все наружу, а то можешь чего-нибудь натворить! Не нужно браться за новые дела, стоит пока закончить старые, чтобы больше к ним не возвращаться. Вечером сходи в театр, на выставку или на концерт. Сегодня у тебя, возможно, появятся неприятности.Сегодня хороший день для воплощения твоих мыслей и планов. Помни - в интимной сфере не место разным комплексам и страхам. Отбрось напряжение, которое мешает тебе расслабиться и получать удовольствие. Доходы носят премиальный, гонорарный характер.Сегодня тебя подкарауливают провалы на работе, но неожиданный подъем сил наполнит тебя в тот момент, когда ты этого совсем не ожидаешь. Сегодня твоя милая улыбка чрезвычайно соблазнительна для сильного пола. Твой друг придет домой с работы в печальном настроении, не лезь к нему с выяснением, отчего он такой грустный, он то конечно с радостью изольет тебе весь список проблем отягощающих его, да только тебе сегодня этого не захочется.Даже не пытайся заниматься поручениями начальства, которые ты решила оставить на субботу-воскресенье - в любом случае не получится сосредоточиться. Будь осторожнее с ножами и иголками - не исключена вероятность порезов. Можно уделить внимание своей внешности, тебе очень понравится результат, да и потратишь намного меньше, чем думала.Если уж у тебя завелись деньги, то имей в виду: сегодня самый неудачный день для того, чтобы осуществлять с ними какие-то действия. И ,прежде всего, давать в долг даже самую незначительную сумму, даже самым проверенным друзьям, - рискуешь потерять свои сбережения. Этот день посвящен твоей красоте и неотразимости. Обольщай, соблазняй, кокетничай.Постарайся сегодня привлечь к себе внимание окружающих - используй более нестандартные тона в одежде. Вообще более пристально следи за собственным здоровьем, не доводя до серьезных проблем. До того, как будешь строить планы на вечер, подумай о том, что, вообще то, в понедельник уже рабочий день и нужно не растратить весь заряд бодрости и силы, накопленный за выходные.Сегодня тебе лучше не иметь дела с людьми, которые вызывают у тебя депрессию. Вполне возможны размолвки с любимым человеком. Но сегодня все закончится приятным примирением. Стремление любить и быть любимой сегодня станет особенно сильным. Решение профессиональных вопросов лучше отложить, чтобы была возможность поразмыслить над ними.Начало дня поставит тебя в неловкое положение. Не ленись реализовать свой потенциал. Внушительный перечень дел, которые ты запланировала на выходные, производит подавляющее впечатление. Так что лучше выкинь заботы из головы и разреши себе отдохнуть. У тебя не останется сил для того, чтобы самой контролировать ситуацию.

Гороскоп на 21 июля 2019 Водолей

Если стремишься ловить на себе восхищенные взгляды мужчин, следи за осанкой и походкой. Утро будет неблагоприятным временем: осуществлению твоих желаний и замыслов будут препятствовать досадные мелкие неудачи. Старайся прожить сегодняшний день размерено, не участвуя в борьбе и не тратя время и силы, пытаясь доказать свою правоту.



Гороскоп на 21 июля 2019 Рыбы

В пище твоей сегодня должно быть масло, в основном, подсолнечное. Сегодня тебе идеально подойдут воздушная прическа и походка, неброская косметика. Сегодняшний день несет оптимизм в настроение. Но, пожалуй, ликовать еще рано. В амурных делах постарайся не отказывать любимому человеку в его необычных желаниях.