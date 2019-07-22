Любовный гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Овен

Если вы давно хотели познакомить вашу половинку с родителями – сегодня самый подходящий для этого день. Проинструктируйте молодого человека на тему того, какие цветы предпочитает ваша мама, а девушку – как лучше одеться, чтобы не разочаровать папу. И все у вас получится!





Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить вас в том, что вы поступаете не наилучшим образом и лучше придерживаться какой-либо другой стратегии поведения в ситуациях, подобной сложившейся. Однако рано или поздно у него это получится.



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Близнецы

Наметьте на сегодня чёткую линию поведения и следуйте ей, несмотря ни на что. Обстоятельства могут вас заставить поменять точку зрения, однако спонтанно принимать решения не стоит. В противном случае, ваши отношения с вашим любимым человеком могут осложниться и даже вылиться в довольно неприятный конфликт.



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Рак

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто на протяжение всей ночи сохранять бодрость духа и праздничный настрой. Периодически ему будут просто необходимы уединение, спокойствие и понимание. А также ваши участие и поддержка. Постарайтесь все время быть рядом.



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Лев

Сегодня все будут завидовать гармонии между вами. Действительно, нечасто встретишь настолько подходящих друг другу людей, с полуслова угадывающих желания друг друга. Пусть в вашей совместной жизни будет побольше таких замечательных дней! Вам это по силам, поверьте.



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Дева

Напряженное время: в вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите вашу половинку не мешать вам, не тормошить вас и если и быть рядом, то тихо-тихо…



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Весы

Сегодня, вполне возможно, вам не удастся встретиться с вашим любимым человеком. Что ж, это не беда, ведь и помимо него в вашей жизни есть много радостей, солнечностей и приятностей. А он все равно мысленно с вами, что бы ни случилось, равно как и вы всегда рядом с ним.



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Скорпион

Не отвлекайте сегодня вашего любимого человека от важных дел! Они ему действительно важнее вас на данный конкретный момент, поэтому на вас могут сорваться, накричать или даже опуститься до грубости. В общем, своего не добьетесь – только расстроитесь зря. Да и ему потом прощения просить придется…



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Стрелец

В этот день ваш любимый человек начнет предъявлять вам претензии, причем, в общем-то, довольно необоснованные. Постарайтесь ему это доказать, хотя убедить его в его неправоте будет довольно-таки непросто. Может быть, проще во всем с ним соглашаться. Не особо вдаваясь в детали?..



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Козерог

Постарайтесь сегодня не проявлять активности и вообще ничего не предпринимать для изменений и улучшений ваших отношений. Более неподходящего дня для подобных действий не придумать. Уж если вашей половинке совсем невтерпеж будет что-нибудь эдакое провернуть, пусть она и проворачивает. И да будет все на ее совести.





Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Водолей

Сегодня ваш любимый человек будет активно осваивать какие-то новые технологии и либо посвятит в них вас, либо потребует вашу помощь и поддержку, причем в огромных количествах. Будьте готовы к тому, что вам придётся пожертвовать своим временем на такое ответственное мероприятие.



Любовный гороскоп на 22 июля 2019 Рыбы

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Сегодня вы это осознаете в полной мере. Вам казалось, что уж от вашего любимого человека вы этого точно никогда не добьетесь. Ан нет. В этот день он совершенно неожиданно поддастся на ваши уговоры и сделает все в точности так, как вы хотели.