Гороскоп на 22 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 22 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 22.07.2019 - 20-21 лунный день.

Луна в знаке зодиака 22.07.2019 - Луна в Рыбах.





Гороскоп на 22 июля 2019 Овен

От твоих действий этим утром зависит то, как пройдет остаток дня. Отсутствие беспокойства потерпеть неудачу поможет во всех делах. Вечером наведайся в какое-нибудь развлекательное заведение. Никаких особенных приятных известий этот день не обещает, хотя никто не сможет тебе помешать поискать их самой. Внимательно отнесись к позвоночнику.



Гороскоп на 22 июля 2019 Телец

Пора прийти в активное состояние, ведь завтра начинается новая рабочая неделя. Сегодня не исключены семейные конфликты, недомолвки и разногласия по пустякам. Сегодня вечером не исключены денежные поступления, а сделанные покупки и приобретения окажутся очень нужными. Не забывай, что глаза, кожа и легкие наиболее уязвимы для нашей испорченной экологии.



Гороскоп на 22 июля 2019 Близнецы

Днем рекомендуются походы по магазинам, сегодня ты не склонна разбрасывать направо и налево деньги, с чего бы это? Важно помнить о себе. Утро приготовило для тебя что-то необычное. Лучше в этот день не слишком перетруждаться, не суетиться, побольше отдыхать.



Гороскоп на 22 июля 2019 Рак

Все утро ты будешь очень сонной. Даже чашечка кофе и умывание холодной водой не помогут тебе взбодриться. Удачный период для реорганизации деятельности и увеличения сферы контроля - прежде всего, над собой. Вторая половина дня может принести тебе очередной всплеск трудностей и конфликтов в отношениях с деловыми партнерами и любимым человеком.



Гороскоп на 22 июля 2019 Лев

В этот день на тебя обрушатся денежные сложности и расходы, бесполезные, плачевные для бюджета покупки. Этим утром может сбыться твоя небольшая мечта. Сегодня жизнь не будет благоволить замкнутым людям - если ты что-то чувствуешь, говори об этом, это позволит сразу решить все недоразумения.



Гороскоп на 22 июля 2019 Дева

Если в настоящее время ты занимаешься финансовыми делами, то тщательно продумывай каждый свой шаг. Тебе нужно сосредоточиться и попытаться найти выход из из создавшейся ситуации. Вечером постарайся побыть в кругу семьи, возможно, сегодня родственники захотят просто поговорить с тобой. Не нужно отказывать им в этом, ведь все последние дни ты только и думала, что о своих проблемах.



Гороскоп на 22 июля 2019 Весы

Обрати внимание на состояние нервной системы, постарайся не доводить ее до истощения. Если у тебя еще остались долги, то настало время их вернуть, даже если для этого придется затянуть поясок потуже. Иначе это может плачевно отразиться на твоем финансовом положении. Независимые высказывания друзей могут неожиданно привести тебя в растерянность.



Гороскоп на 22 июля 2019 Скорпион

Наслаждение доставляет не секс как таковой, а любовник. Поэтому постарайся не быть пассивной. Звезды рекомендуют не сдерживать своих чувств, стони, извивайся. С раннего утра, сразу, как только встанешь, ты заметишь, как все вращается вокруг тебя. Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, несмотря на то, что это внимание тебе приятно.



Гороскоп на 22 июля 2019 Стрелец

Хоть и говорят, что понедельник - день тяжелый, к сегодняшнему дню эта пословица никак не подходит. Не позволяй отрицательным эмоциям влиять на твою точку зрения. Ближе к вечеру прими ванну, она поможет снять стресс. День подходит для поездок, путешествий, командировок и переездов, однако существует вероятность того, что тебя могут в чем-то обмануть.



Гороскоп на 22 июля 2019 Козерог

Если ты недоумеваешь по поводу возникшего как из под земли финансового кризиса, сегодня тебя ожидают хорошие новости с ответами на вопрос "как такое могло произойти, и почему именно с тобой?" При этом сегодня возможны удачные сделки, которые принесут хорошую прибыль. Сегодня можешь немного испытать нервишки возлюбленного: притворись холодной и неприступной, чтобы он осознал, как сильно тебя любит. Только не переусердствуй!





Гороскоп на 22 июля 2019 Водолей

Твои коллеги, с которыми часто общаешься, вероятно, помогут тебе поправить финансовое положение. Превосходный день для начала новых проектов, имеющих отношение к твоему жилищу. Поболтай с милым и том, каким бы ты хотела видеть собственный дом, семью.



Гороскоп на 22 июля 2019 Рыбы

Расчет на пополнение бюджета в ближайшее время неоправдан. Помни, твоя семья - это единственное, чем стоит дорожить, и никакие несчастья не смогут ее разрушить. Не очень хороший день для флирта с очаровательным незнакомцем. Лучше дождаться более удачного расположения звезд. Не обращай внимание на сновидения и приметы.