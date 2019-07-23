Любовный гороскоп на сегодня 23 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Овен

Ваш любимый человек будет к вам относиться так же, как относится к своим родителям. Даже если сейчас он вежлив и предупредителен, через несколько лет и вы можете стать объектом раздражения и порой даже крика. Поэтому сегодня стоит понаблюдать за отношениями в его семье и сделать соответствующие выводы.





Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Телец

Доведите до логического конца все начинания, которые вы предпринимали в вашей личной жизни за последние несколько месяцев. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы поставить красивую точку в конце нескольких путей и насладиться творением рук своих. Оно будет стоить того, чтобы им наслаждаться.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Близнецы

Вам сегодня будет очень ловко удаваться выходить сухим из воды. Даже если вы будете безбожно врать вашему любимому человеку, он все равно вас ни в чем не заподозрит и примет ваши увещевания за чистую монету. Только увлекаться этим не стоит: тайное рано или поздно всегда становится явным.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Рак

Вы абсолютно свободный человек! Никто не имеет право заставить вас делать то, чего вам делать не хочется или не нравится. Даже идти на свидание и флиртовать с прохожими вы имеете полное право. Только за черту не заходите: измены современным обществом все же не поощряются.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Лев

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто поверить в ваши аргументы и доводы, какими бы убедительными и доходчивыми они ни были. Придется сделать их еще более убедительными и доходчивыми, или же просто начать доказывать их верность на деле.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Дева

Не стоит в ваших новых отношениях ориентироваться на прежние. Мало того, что ваш нынешний человек не является точной копией предыдущего, так еще и вы значительно изменились. Новое следует строить принципиально по-новому. Особенно вам. Особенно в этот день.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Весы

Есть вещи, которые делать хочется, а есть - которые делать надо. Сегодняшний день можно считать днём имени «Надо» в вашей личной жизни и отношениях с вашим любимым человеком. Исключительно чувство долга будет руководить вами при принятии тех или иных решений или совершении каких бы то ни было поступков.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Скорпион

Самое очевидное решение, к сожалению, не всегда оказывается правильным. Поэтому если вы сегодня захотите дать вашему любимому человеку какой-либо совет или предпринять что-либо в области ваших отношений, не торопитесь следовать первому порыву. Второй наверняка будет разумнее.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Стрелец

В этот день вы можете сделать множество ложных выводов из поступков интересующего вас лица, каждый из которых вас будет либо чрезмерно радовать, либо так же чрезмерно огорчать. И, заметьте, без каких бы то ни было оснований. Поэтому просто примите все как есть и не мудрствуйте лукаво.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Козерог

Что может быть приятнее, чем хороший вечер в хорошей компании? Только вечер в компании с любимым человеком. Сегодня вам удастся сочетать всё это в одном. Вас обоих, очевидно, пригласят отметить какое-то важное событие ваши общие друзья. Вечер пройдёт в очень тёплой и дружественной обстановке.





Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Водолей

Сегодня вы поймете, что ваш любимый человек занял настолько серьезное место в вашей жизни, что без него она и на жизнь-то особенно не похожа. Что делать с этой зависимостью и насколько она хороша или плоха для вас – решать вам и только вам. Чем звезды сегодня и предлагают заняться.



Любовный гороскоп на 23 июля 2019 Рыбы

Замечательный шанс на секунду забыть о том, что вы не одиноки, и повеселиться вволю. Это не значит, что вы должны срочно заводить пару-тройку романов, пользуясь тем, что ваша половинка обращает сейчас на вас чуть меньше внимания. Просто наконец-то можно будет поговорить на раздражающие ее темы с неприятными ей людьми. Если, конечно, вы этого хотите.