Гороскоп на 24 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 24 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 24.07.2019 - 22-22 лунный день.

Луна в знаке зодиака 24.07.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 24 июля 2019 Овен

Если ранним утром случится что-то необычное, постарайся понять, что это уже не сон, а реальность. Постарайся не расстраиваться по пустякам, и тогда ты не испортишь себе и окружающим настроения. Вечером в полной мере можно рассчитывать на удачу, а действовать лучше всего по вдохновению. Не волнуйся: события, которые начнутся в этот день, приведут к выгоде для тебя в будущем.



Гороскоп на 24 июля 2019 Телец

Экстаз приносит не секс как таковой, а любовник. Поэтому постарайся максимально заинтриговать его. Звезды рекомендуют не сдерживать своих чувств, стони, извивайся. У тебя к концу недели накопилось эмоциональное напряжение. Поэтому выходные оказались весьма во время. Учти, что пересыпать также вредно, как и не высыпаться.



Гороскоп на 24 июля 2019 Близнецы

Расстройства желудка, скорее всего, расстроят тебя. Хороший момент для общего анализа ситуации в стране, понимания своих позиций в коллективной работе. Не даром говорят: понедельник - день тяжелый, сегодня ты будешь буквально завалена делами, но не стоит огорчаться.



Гороскоп на 24 июля 2019 Рак

Сегодня вероятны небольшие, но достаточно стабильные денежные поступления. Несмотря на это постарайся правильно планировать свой бюджет. Сегодня внимание к пожилым родственникам принесет тебе заслуженную благодарность. Самочувствие улучшится, и вообще, ты сможешь сознательно его контролировать. Не доверяй сегодня партнерам, все контролируй сама, даже мелкие и второстепенные дела.



Гороскоп на 24 июля 2019 Лев

Это время состоится хорошим, если ты проявишь достаточно такта. Чтобы твои взаимоотношения с партнерами по романтическим вечерам улучшились, постарайся придерживаться ранее избранного имиджа, не только сегодня, но и всегда. Главное - любить себя.



Гороскоп на 24 июля 2019 Дева

Постарайся уделять больше внимания людям, роднее которых у тебя нет и быть не может, ты поймешь, что это ни в коем случае не ущемляет твоей свободы. Если ранним утром произойдет что-то фантастическое, постарайся понять, что ты уже не спишь. Лучше всего посвятить свое время обыденным занятиям, без которых никто не обходится - например, работе по дому.



Гороскоп на 24 июля 2019 Весы

В этот день возможны удачные контракты в сфере твоей профессиональной деятельности. Сегодня звезды говорят, что у тебя очень быстрый обмен веществ, поэтому не исключены острые болезни. С сегодняшнего дня полезно заниматься дыхательной гимнастикой.



Гороскоп на 24 июля 2019 Скорпион

Задумайся о том, твоя негибкость может причинить боль не столько тебе, сколько членам твоей семьи. Сегодня хорошее время для развития смелых творческих замыслов, главным образом в области частной собственности и недвижимости. Этот день полон новых впечатлений.



Гороскоп на 24 июля 2019 Стрелец

Сегодня твоя энергия будет требовать освобождения: примени свои способности для дома. Приготовь что-нибудь вкусненькое, подари немного внимания своим близким. За трудовую неделю твои близкие совсем успели тебя забыть. Этот день просто предназначен для встречи с любимым человеком. Но будь осмотрительной, он вполне может закончиться серьезным шагом - и сделаешь этот шаг именно ты.



Гороскоп на 24 июля 2019 Козерог

Звезды рекомендуют в этот день резко менять образ жизни. Вероятны неприятности связанные с получением или отправлением корреспонденции, информации. Сегодня особо уязвимы печень, система пищеварения. Первый день рабочей недели будет связан с пасмурным настроением.





Гороскоп на 24 июля 2019 Водолей

Сегодня вероятны денежные проблемы и расходы, ненужные, плачевные для бюджета покупки. Не обделяй своей заботой близких людей. Они нуждаются в том, чтобы ты проводила с ними больше времени. Сегодня ты опять не выспалась. Возможно, стоит внести изменения в свой распорядок.



Гороскоп на 24 июля 2019 Рыбы

Удачный день для проведения экскурсий. Общение с людьми разных вероисповеданий пройдет на "ура". Ты будешь находить взаимопонимание даже с дворовыми котами и собаками, которые расплодились тут и там. Положение вещей в бизнесе целиком зависят от скорости твоего мышления и логичности твоих умозаключений. Будь осторожна с чужими идеями.