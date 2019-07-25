Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 76
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Загрузка...
Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Овен
Сегодня ваш любимый человек будет искренне верить в то, что он лучше знает, как вам следует поступать в той или иной ситуации. Вполне возможно, что он даже не ошибается, поэтому постарайтесь прислушаться к его советам и следовать им с воистину снайперской точностью.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Телец
В этот день вашему любимому человеку будет далеко не все равно, что вы думаете или чувствуете, поэтому он будет без конца вас об этом расспрашивать, допрашивать и переспрашивать. А значит, если вы не хотите честно ему обо всем рассказывать, придется придумать весьма правдоподобную версию.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Близнецы
Сегодня вам стоит проявить максимум тепла и участия по отношению к вашему любимому человеку, ибо ему и то, и другое пригодится в огромных количествах. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы всё необходимое он получил от вас и не пошел искать допинг в обществе другого представителя противоположного пола.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Рак
Ждите сегодня от вашего любимого человека какого-либо сюрприза. Скорее всего, дождетесь. И по всей вероятности, весьма приятного, теплого и радостного. Поэтому с утра приготовьте вашу самую лучезарную и благодарную улыбку - она будет весьма кстати!

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Лев
Сегодня не стоит провоцировать вашего любимого человека на откровенность: услышанное может вас не обрадовать, причем весьма значительно. Лучше верьте всему тому, что вам выдают в качестве официальной версии: не всегда правдоподобно, зато очень приятно.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Дева
В этот вы будете очень много ссориться со своей половинкой. Возможны нежелательные последствия в виде разбитой в порыве злости любимой чашки, охрипшего голоса и слетевшей с петель двери. Звезды рекомендуют все же настроиться на миролюбивый лад, ибо даже худой мир гораздо лучше доброй ссоры.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Весы
А вы уверены в том, что ваша половинка к вашим друзьям относится только как к друзьям? Звезды не призывают вас устраивать образцово-показательные сцены ревности, но вот быть внимательнее стоит. Они советуют, если что, поговорить с другом, а не с любимым человеком. Друг вас поймет лучше.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Скорпион
В этот день различные достижения технической мысли человечества помогут вам наладить более тесный контакт с вашим любимым человеком, особенно если он находится за много тысяч километров от вас. Впрочем, вы вполне можете использовать блага цивилизации даже находясь в одной комнате.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Стрелец
С точки зрения вашего партнера, вы нынче будете абсолютно невыносимы, кране непонятливы и неимоверно тяжелы в общении. С вашей точки зрения все это верно будет для него самого. Вы рискуете провести не самый приятный день вместе - не лучше ли побыть подальше друг от друга?

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Козерог
В этот день ностальгия станет вашим хорошим, верным и очень надёжным другом. Особенно если она будет одна на двоих с вашим любимым человеком, вы вместе вспомните всё то хорошее, что между вами было, и подумаете, как сделать ваше настоящее и будущее ещё лучше.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Водолей
Будьте сегодня терпимы к капризам вашей второй половинки. Их сегодня будет более чем достаточно и хватит на целый взвод очень терпеливых и бескрайне любящих людей, однако выдержать этот натиск вам придется в гордом одиночестве. Потом сами же себе сможете медаль выдать - за отвагу.

Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Рыбы
Этот день может принести сомнения и беспокойство. Вы можете всю ночь проворочаться, пытаясь отрепетировать предстоящий вам разговор, или, напротив, обдумывая то, что услышали накануне. Постарайтесь все-таки немного поспать.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Любовный гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 24 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 21 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 17 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 17 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 16 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 6 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 1 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 13 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 13 января 2019 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: