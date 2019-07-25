Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Овен

Сегодня ваш любимый человек будет искренне верить в то, что он лучше знает, как вам следует поступать в той или иной ситуации. Вполне возможно, что он даже не ошибается, поэтому постарайтесь прислушаться к его советам и следовать им с воистину снайперской точностью.





Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Телец

В этот день вашему любимому человеку будет далеко не все равно, что вы думаете или чувствуете, поэтому он будет без конца вас об этом расспрашивать, допрашивать и переспрашивать. А значит, если вы не хотите честно ему обо всем рассказывать, придется придумать весьма правдоподобную версию.



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Близнецы

Сегодня вам стоит проявить максимум тепла и участия по отношению к вашему любимому человеку, ибо ему и то, и другое пригодится в огромных количествах. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы всё необходимое он получил от вас и не пошел искать допинг в обществе другого представителя противоположного пола.



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Рак

Ждите сегодня от вашего любимого человека какого-либо сюрприза. Скорее всего, дождетесь. И по всей вероятности, весьма приятного, теплого и радостного. Поэтому с утра приготовьте вашу самую лучезарную и благодарную улыбку - она будет весьма кстати!



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Лев

Сегодня не стоит провоцировать вашего любимого человека на откровенность: услышанное может вас не обрадовать, причем весьма значительно. Лучше верьте всему тому, что вам выдают в качестве официальной версии: не всегда правдоподобно, зато очень приятно.



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Дева

В этот вы будете очень много ссориться со своей половинкой. Возможны нежелательные последствия в виде разбитой в порыве злости любимой чашки, охрипшего голоса и слетевшей с петель двери. Звезды рекомендуют все же настроиться на миролюбивый лад, ибо даже худой мир гораздо лучше доброй ссоры.



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Весы

А вы уверены в том, что ваша половинка к вашим друзьям относится только как к друзьям? Звезды не призывают вас устраивать образцово-показательные сцены ревности, но вот быть внимательнее стоит. Они советуют, если что, поговорить с другом, а не с любимым человеком. Друг вас поймет лучше.



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Скорпион

В этот день различные достижения технической мысли человечества помогут вам наладить более тесный контакт с вашим любимым человеком, особенно если он находится за много тысяч километров от вас. Впрочем, вы вполне можете использовать блага цивилизации даже находясь в одной комнате.



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Стрелец

С точки зрения вашего партнера, вы нынче будете абсолютно невыносимы, кране непонятливы и неимоверно тяжелы в общении. С вашей точки зрения все это верно будет для него самого. Вы рискуете провести не самый приятный день вместе - не лучше ли побыть подальше друг от друга?



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Козерог

В этот день ностальгия станет вашим хорошим, верным и очень надёжным другом. Особенно если она будет одна на двоих с вашим любимым человеком, вы вместе вспомните всё то хорошее, что между вами было, и подумаете, как сделать ваше настоящее и будущее ещё лучше.





Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Водолей

Будьте сегодня терпимы к капризам вашей второй половинки. Их сегодня будет более чем достаточно и хватит на целый взвод очень терпеливых и бескрайне любящих людей, однако выдержать этот натиск вам придется в гордом одиночестве. Потом сами же себе сможете медаль выдать - за отвагу.



Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Рыбы

Этот день может принести сомнения и беспокойство. Вы можете всю ночь проворочаться, пытаясь отрепетировать предстоящий вам разговор, или, напротив, обдумывая то, что услышали накануне. Постарайтесь все-таки немного поспать.