Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 25 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Овен
Сегодня ваш любимый человек будет искренне верить в то, что он лучше знает, как вам следует поступать в той или иной ситуации. Вполне возможно, что он даже не ошибается, поэтому постарайтесь прислушаться к его советам и следовать им с воистину снайперской точностью.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Телец
В этот день вашему любимому человеку будет далеко не все равно, что вы думаете или чувствуете, поэтому он будет без конца вас об этом расспрашивать, допрашивать и переспрашивать. А значит, если вы не хотите честно ему обо всем рассказывать, придется придумать весьма правдоподобную версию.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Близнецы
Сегодня вам стоит проявить максимум тепла и участия по отношению к вашему любимому человеку, ибо ему и то, и другое пригодится в огромных количествах. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы всё необходимое он получил от вас и не пошел искать допинг в обществе другого представителя противоположного пола.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Рак
Ждите сегодня от вашего любимого человека какого-либо сюрприза. Скорее всего, дождетесь. И по всей вероятности, весьма приятного, теплого и радостного. Поэтому с утра приготовьте вашу самую лучезарную и благодарную улыбку - она будет весьма кстати!
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Лев
Сегодня не стоит провоцировать вашего любимого человека на откровенность: услышанное может вас не обрадовать, причем весьма значительно. Лучше верьте всему тому, что вам выдают в качестве официальной версии: не всегда правдоподобно, зато очень приятно.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Дева
В этот вы будете очень много ссориться со своей половинкой. Возможны нежелательные последствия в виде разбитой в порыве злости любимой чашки, охрипшего голоса и слетевшей с петель двери. Звезды рекомендуют все же настроиться на миролюбивый лад, ибо даже худой мир гораздо лучше доброй ссоры.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Весы
А вы уверены в том, что ваша половинка к вашим друзьям относится только как к друзьям? Звезды не призывают вас устраивать образцово-показательные сцены ревности, но вот быть внимательнее стоит. Они советуют, если что, поговорить с другом, а не с любимым человеком. Друг вас поймет лучше.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Скорпион
В этот день различные достижения технической мысли человечества помогут вам наладить более тесный контакт с вашим любимым человеком, особенно если он находится за много тысяч километров от вас. Впрочем, вы вполне можете использовать блага цивилизации даже находясь в одной комнате.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Стрелец
С точки зрения вашего партнера, вы нынче будете абсолютно невыносимы, кране непонятливы и неимоверно тяжелы в общении. С вашей точки зрения все это верно будет для него самого. Вы рискуете провести не самый приятный день вместе - не лучше ли побыть подальше друг от друга?
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Козерог
В этот день ностальгия станет вашим хорошим, верным и очень надёжным другом. Особенно если она будет одна на двоих с вашим любимым человеком, вы вместе вспомните всё то хорошее, что между вами было, и подумаете, как сделать ваше настоящее и будущее ещё лучше.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Водолей
Будьте сегодня терпимы к капризам вашей второй половинки. Их сегодня будет более чем достаточно и хватит на целый взвод очень терпеливых и бескрайне любящих людей, однако выдержать этот натиск вам придется в гордом одиночестве. Потом сами же себе сможете медаль выдать - за отвагу.
Любовный гороскоп на 25 июля 2019 Рыбы
Этот день может принести сомнения и беспокойство. Вы можете всю ночь проворочаться, пытаясь отрепетировать предстоящий вам разговор, или, напротив, обдумывая то, что услышали накануне. Постарайтесь все-таки немного поспать.