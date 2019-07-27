Гороскоп на 27 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 27 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 27.07.2019 - 24-25 лунный день.

Луна в знаке зодиака 27.07.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 27 июля 2019 Овен

Этот день принесет как положительные, так и отрицательные эмоции. Судьба вновь испытывает тебя на прочность: вспыльчивость, невнимательность к близким, гордыня, тщеславие могут изрядно попортить твою жизнь и жизнь твоих близких. Прояви осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми.



Гороскоп на 27 июля 2019 Телец

Постарайся не вступать в споры с коллегами, иначе разрыв отношений неизбежен, что, однозначно, негативно отразится на общем деле. Масло, в основном, подсолнечное, должно быть в питании, ограничь сладкое, острое. Чай можно пить не слишком крепкий. Сегодня прямо с утра можно "начать новую жизнь" - самое время для решительного шага, отказа от старых привычек.



Гороскоп на 27 июля 2019 Близнецы

Ты очень женственная и нежная, и это на подсознательном уровне замечают мужчины. Для поднятия твоего статуса в глазах окружающих пригодятся жизненный опыт. Удели чуть больше своего времени возлюбленному - окружи его любовью и теплом. Можешь тонко намекнуть, что от него ожидается в будущем такое же поведение.



Гороскоп на 27 июля 2019 Рак

Не стоит по пустякам обижаться на своих близких. Не забывай, что идеальных людей не бывает, у нас у всех есть недостатки. Сегодня возможна небольшая размолвка в вашей счастливой паре, но непонимание и легкая обида скоро покинут вас. В первой половине дня вероятно появление сонливости и легких головных болей.



Гороскоп на 27 июля 2019 Лев

Своевременные меры предосторожности помогут тебе не свалиться с простудой. С раннего утра не залёживайся в постели, сегодня тебя ждёт напряжённый день. Потрудись с утра, и тебя ждёт свободный вечер. Незначительные ссоры - это не причина для пессимизма, звезды советуют направить свою энергию на создание чего-то нового.



Гороскоп на 27 июля 2019 Дева

Разыгравшаяся под вечер головная боль может стать тяжелой и длительной. Тебе не придется сегодня столкнуться с теми проблемами, которые лавиной обрушатся на твоих коллег и приятелей. Ты словно будешь сегодня выделена среди других, отнесена к разряду "избранных". Потакание твоим собственным слабостям, нежелание противостоять соблазнам и искушениям дня сегодняшнего могут осложнить отношения с близкими и привести к острому разочарованию.



Гороскоп на 27 июля 2019 Весы

Сегодня можно устроить перерыв. Положение дел в ближайшее время не принесет напряженного труда и срочных заданий. Тщательно проверь состояние твоих финансов. Подари любимому нежность и немного любви, именно этого ему сейчас больше всего не хватает. Если сегодня утром ты почувствуешь себя стройнее, не удивляйся. Планеты сообщают тебе, что сегодня день твоей красоты.



Гороскоп на 27 июля 2019 Скорпион

Утро будет неблагоприятным временем: осуществлению твоих желаний и замыслов будут мешать досадные мелочи и недоразумения. Не будь слишком заносчива! Ощущение свободы замечательно, если оно не портит жизнь твоим близким. Просто наслаждайся сегодняшним днем, сбрось груз забот.



Гороскоп на 27 июля 2019 Стрелец

Больше времени уделяй своим родственникам, ты должна помнить, что эмоциональное равновесие человека - залог хорошего самочувствия. Сегодня самое время вспомнить, что здоровье не бесконечно. Береги его. Не переутомляй свой организм тяжелой физической работой, берись только за посильные задачи.



Гороскоп на 27 июля 2019 Козерог

Лучшая подруга посоветует, как поступить в романтических делах. Сегодняшнее утро нужно просто пережить... Соберись. В любую секунду сегодня тебе может открыться подвох со стороны коллег. И тебе будет просто стыдно, если ты не будешь к этому готова. Несмотря на то, что сейчас уже конец рабочей недели, это удачное время для запуска новых долгосрочных проектов.





Гороскоп на 27 июля 2019 Водолей

Утро готовит тебе что-то неожиданное. Помни, что сегодня не самый подходящий день, чтобы принимать гороскоп за руководство к действию. Этот день, особенно время после обеда оптимально подходит для того, чтобы развлечься и немного отдохнуть. Правильные советы подруг сделают сегодняшний день удачным. Постарайся придерживаться ранее составленного списка покупок.



Гороскоп на 27 июля 2019 Рыбы

Этот день пройдет под знаком красоты. Есть повод для того, чтобы заняться собой. Забеги к массажисту. По положению звезд этим утром можно определить успех в туристическом бизнесе. Внимание на бытовые мелочи не обращай. Постарайся взглянуть на все это со стороны, тогда есть вероятность, что выход найдется сам собой. Вечером приведи в порядок свои мысли, вещи и бумаги.