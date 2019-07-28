Гороскоп на 28 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 28 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 28.07.2019 - 25-26 лунный день.

Луна в знаке зодиака 28.07.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 28 июля 2019 Овен

Не пытайся успеть сделать все дела до обеда, иначе к вечеру ты будешь совершенно уставшая. Следует отказаться от иллюзий и напрасных ожиданий, нужно быть крайне внимательной, осторожной и избегать рисковых и опасных ситуаций. Отдохни сегодня вечером в комфортной обстановке. Этот день несет с собой перемены, но скоро все вернется в прежнее состояние.



Гороскоп на 28 июля 2019 Телец

Хоть и говорят, что понедельник - день тяжелый, к сегодняшнему дню это не относится. Сегодня не нужно прятаться от домашних дел, даже если ты очень устала. Для этого вечера будет характерно большое напряжение, оптимизм. Сегодня не исключены неудачи, установленные на твоем жизненном пути силами, которые управляют судьбой всех людей, потому их сложно избежать.



Гороскоп на 28 июля 2019 Близнецы

Не стоит упускать своих возможностей, будь неповторимой и обаятельной - это повысит твои шансы на успех у противоположного пола. Внимательно отнесись к поджелудочной железе. Побольше отдыхай. Этот день тусклый, хмурый и бесперспективный. С самого утра твое творческое начало не даст тебе покоя, подсовывая различные планы и идеи. Тебе ничего больше не останется, как искать надежных партнеров для их воплощения.



Гороскоп на 28 июля 2019 Рак

Подари немного внимания своей маме, у нее сегодня препаршивейшее настроение, и она вдруг решила хандрить. Тебя попытаются поддеть выдуманными упреками, ты станешь оправдываться, эта перебранка быстро достигнет максимального накала эмоций, и обе стороны могу наговорить друг другу кучу гадостей.



Гороскоп на 28 июля 2019 Лев

Возможен конфликт в семейном кругу: постарайся осмотрительно подойти к отношениям - это сгладит положение. Звезды говорят, что это идеальный момент для кардинального обновления своего имиджа. Правда, головокружение от собственных успехов может создать у тебя иллюзию полного решения проблем, а это - не совсем так. Расчет на денежные вливания не оправдается.



Гороскоп на 28 июля 2019 Дева

Избегай риска в финансовых делах: вероятны неудачи из-за нерационального использования средств. Восторг и прекрасное расположение духа принесет общение с любимым человеком. Движущей энергией дня является страсть. Не скрывай своих эмоций. Хороший день для любовного свидания. Постарайся сегодня быть максимально активной.



Гороскоп на 28 июля 2019 Весы

День окажется достаточно удачным с финансовой точки зрения. Но для того, чтобы что-то заработать, тебе нужно серьезно поработать. Помни - твой заработок напрямую зависит от степени твоих усилий и способности контролировать ситуацию в нужное время в нужном месте.



Гороскоп на 28 июля 2019 Скорпион

Позаботься о себе, о своем здоровье - излишнее напряжение не пойдет ему на пользу. Тебе необходимо точно рассчитывать свою нагрузку, есть вероятность переоценить свои силы. В ближайший период не стоит ограничивать свой сон. Смело пользуйся косметикой, в состав которой входят омолаживающие компоненты.



Гороскоп на 28 июля 2019 Стрелец

День изначально будет для тебя удачным. Во второй половине дня все несколько нормализуется. Сегодня будь готова к интересным и необычным предложениям, быстро реагируй и приступай к их воплощению. Этот день, особенно вторая его половина, - хорошее время для отдыха и развлечений. Есть вероятность, что сегодня некоторые твои тайны станут достоянием общественности, что может привести к самым непредсказуемым вещам.



Гороскоп на 28 июля 2019 Козерог

В семье полное взаимопонимание. Но ты все равно ждешь подвоха, - напрасно! Забудь об этом, настройся на лучшее. Просто действительно наступила белая полоса. Сложится другой круг общения. Позаботься о здоровье так как сегодняшний день тяжелый, поскольку вероятны головные боли и легкое недомогание. В любовных делах полный штиль, забудь на время о романтике.





Гороскоп на 28 июля 2019 Водолей

Побольше времени уделяй общению с детьми. Следи за состоянием нервной системы, не нужно доводить ее до стресса. Сегодня есть вероятность встречи с оригинальным и талантливым человеком. Утро может показаться тебе чересчур тусклым - это все от того, что ты не выспалась.



Гороскоп на 28 июля 2019 Рыбы

Сегодня тебе не удастся избежать ссор с престарелыми родственниками. В любом случае, прояви максимум обходительности и твои добрые слова будут вознаграждены. Обмен веществ сегодня очень быстрый, и при такой интенсивности может нарушаться процесс насыщения крови кислородом, то есть кислород поступает в кровь в недостаточном количестве, а продукты обмена не успевают быстро выводиться, и вредные вещества подолгу циркулируют в крови.