Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Овен

Это – не время для легкомысленных романов и беззаботного веселья. Вряд ли можно ожидать от любимого человека романтичности и пылких ухаживаний. Если вы мечтаете о красивых свиданиях, широких жестах и роскошных подарках, неделя принесёт разочарование.





Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Телец

Понедельник и выходные принесут тревоги: то ли партнёр поступит, не считаясь с их интересами, то ли вмешаются обстоятельства, и любимому придётся на время уехать или заняться своими делами, забыв обо всем. Это касается только длительных и серьёзных отношений или брака – то есть тех пар, где люди вправе ожидать чего-то друг от друга и обижаться, если партнёр ведёт себя так, будто ничего не должен.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Близнецы

В понедельник есть шанс на роскошные подарки, свидание в престижном красивом месте, а некоторые услышат признание в любви и отпразднуют помолвку. Вторник и среда – дни повышенной страстности. Чувства в эти дни могут оказаться поистине роковыми. С четверга важную роль в отношениях играет интим, а сексуальная совместимость в парах будет идеальной.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Рак

С одной стороны, партнёр способен принести много счастья, у него куда больше возможностей, чем у вас добиться успеха для обоих. Он щедр, удачлив и энергичен. И всё было бы отлично: неделя подходит для вступления в брак, общих действий (в которых эти представители знака не играют главную скрипку, а поддерживают партнёра) и получения всяких благ через партнёра.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Лев

Вы посвятите неделю отдыху и любви. Любые творческие дела, в которых важен «не результат, а участие», а точнее, удовольствие, которое человек получает от самого процесса, будут очень успешны. Именно на отдыхе, в любви и творчестве представитель знака раскроет лучшие стороны своей натуры.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Дева

Сила партнёра будет для него стрессовым фактором. Поэтому в начале и в конце недели возможны ссоры, хотя разумнее было бы уступить. А для новых знакомств и романтических свиданий лучшие дни – с понедельника по среду.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Весы

Если в начале недели конфликт сдерживается ответственным отношением партнёра к своим обязательствам, то потом, особенно в воскресенье, ссора может стать серьёзной. Чтобы смягчить её, нужно не держаться за свои убеждения и не отстаивать их, не кичиться своим статусом или богатством семьи, а уступить партнёру.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Скорпион

Со вторника по пятницу у партнёра будет достаточно сил, чтобы устранить последствия своих необдуманных поступков, а вот если ссору в понедельник начнёте вы, из-за того, что вас будут раздражать планы партнёра, то в течение недели партнёр будет бороться за свою идею, и удача окажется на его стороне.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Стрелец

В понедельник нужно дать партнёру полную свободу. Только так он сможет действовать в ваших интересах. Возможно, его поведение покажется слишком экстравагантным. Не исключено даже, что Вы решите, будто на партнёра нельзя положиться.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Козерог

На этой неделе нужно держать ухо востро. Партнёр начнёт сыпать перспективными, интересными, но слишком оригинальными и мало выполнимыми идеями. Союз, который покажется Вам замечательным и обещающим успех, на поверку будет провальным.





Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Водолей

В эти дни партнёр ведёт себя уступчиво и мило, общение с ним приятно и не заставляет напрягаться. В ваших глазах усиливается красота и сексапильность любимого человека. Свидания приносят удовольствие. Новые знакомые - это милые, воспитанные, приятные и зачастую красивые люди.



Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года Рыбы

Даже те свадьбы, которые подготавливались заранее, могут принести мелкие, но неприятные сюрпризы, а внезапное бракосочетание однозначно будет неудачной идеей. В характере партнёра сейчас преобладает нездоровый оптимизм.