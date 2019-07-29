Любовный гороскоп на сегодня 29 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 29 июля 2019 Овен

Сегодня заканчивается непростой период в вашей личной жизни – и завтра наступит другой. Он будет куда менее трудным и куда более интересным, если вы правильно сопоставите ваши силы и будете действовать с вашим любимым человеком сообща.





Любовный гороскоп на 29 июля 2019 Телец

Мысли о семье будут сегодня доминировать для вас в течение всего дня. Каждую минуту вашего существования вас будет беспокоить - как там дома, все ли сыты, всё ли в порядке? Вы зря беспокоитесь. Супруг, вероятнее всего, сможет в ваше отсутствие должным образом следить за домом. А вы сомневались?





«Совместный труд – он облагораживает» – сказал бы кот Матроскин про ваш сегодняшний день. Действительно, сегодня все стоит делать вместе: от чистки картошки на ужин до принятия серьезных решений. Все-таки вы единое целое, не забывайте об этом! А две головы и четыре руки всегда лучше, чем половина этого набора.Вам кажется, что ваша половинка – сильный человек? Духовно или физически – неважно. Сегодня вам придётся убедиться в том, что это не всегда так. Оказывается, она очень хрупкая и ранимая. Не дайте ей сломаться, поддержите её в трудный для неё момент! Для неё сейчас это очень важно.Сегодня ваш любимый человек сообщит вам весьма неожиданную новость. Остается лишь надеяться на то, что она никак не будет угрожать вашему благополучному совместному существованию. Будьте готовы принять ее адекватно: либо мужественно, либо максимально радостно, в зависимости от ее содержания.Никто лучше вас не знает, что для вас правильно, а что нет. И если ваша половинка претендует на наличие таких знаний у нее, то вы вполне можете ее выслушать, но последнее слово все равно останется за вами. В конце концов, ваша жизнь - это в первую очередь ваша жизнь, пусть даже вы и несете ответственность за кого-то еще.Жить для других - это замечательно. Но и о себе забывать не стоит. Поэтому даже если на сегодня у вас запланировано сто двадцать пять подвигов во имя любви вообще и любимого человека в частности, еще парочку вам придется совершить во имя себя. И обязательно получить от этого удовольствие. Иначе несправедливо получится.Самое страшное, что вы можете сегодня сделать - это ничего не делать. Что угодно, только не бездействие. Иначе вас одолеют разнообразные мысли о вашем любимом человеке и взаимоотношениях с ним, причём не самого приятного характера. К конструктивному выводу всё равно не придёте, а расстроиться серьёзно можете. Вам же это не нужно...Если вы чувствуете, что сегодня вам не может помочь никто, даже ваш любимый человек, потому что меньше всего на свете вы хотите загружать его своими проблемами, включите на полную мощность музыку, предварительно закрыв дверь в свою комнату. Это поможет вам быстро выпустить пар и снова стать добрым, милым и улыбающимся.Сегодня вам будет очень больно и одиноко, несмотря даже на то, что ваш любимый человек всё время будет рядом, физически или морально. Постарайтесь не особенно загружать его вашими проблемами и хотя бы частично справиться с ними самостоятельно. Иначе вам и ему будет очень нелегко пережить этот день.

Любовный гороскоп на 29 июля 2019 Водолей

У страха глаза велики. Как известно, глаза боятся, а руки делают. Поэтому чем стоять в растерянности над новой проблемой, возникшей между вами и вашим любимым человеком, начните хоть что-нибудь делать. Самое трудное - это первый шаг, а дальше все пойдет само собой.



Любовный гороскоп на 29 июля 2019 Рыбы

Если вдруг сегодня вам станет неуютно, холодно и страшно, то лучшее лекарство - это объятия любимого и любящего человека. Или хотя бы просто любящего, если уж два эти качества никак в одном лице не совместить. Вы почувствуете, как вас начнет «отпускать» и ка силы вернутся к вам!



