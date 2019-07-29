Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Овна

Творческая, активная неделя, планеты дают возможности для самореализации, обретения популярности. Могут оказаться удачными рискованные решения относительно работы и денег. Хорошо пойдет предпринимательская деятельность, особенно шоу-бизнес, организация разного рода развлечений, публичных лекций и выступлений. Деньги может принести деятельность в качестве консультанта и посредника.





Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Тельца

Эти дни могут принести новые возможности в творчестве и личной жизни, вы можете обрести популярность и найти в жизни много удовольствий и приключений. Можете встретить любовь или порадоваться успехам своих детей. Но надо иметь в виду, что не всегда планеты действуют гармонично и однозначно. Иногда видимый успех может обернуться проблемами, а проблемы позволят лучше проявить себя.



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Близнецов

Отношения в браке могут быть гармоничными, если в них поддерживается равенство; пара старается все решать по справедливости. Если кто-то стремится занимать доминирующую позицию, не слушая возражений, это всегда проблема, часто ведущая к конфликтам и расставанию. Избежать этого просто: чаще прислушивайтесь к мнению второй половины.



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Рака

В это время у вас появится потребность в упорядоченной и размеренной жизни, возможно, будут важные дела, которые надо сделать, не отвлекаясь на разные неожиданности. Но отвлекаться придется и, возможно, нервничать, вступать в споры и конфликты. В лучшем положении окажутся те, кто умеет работать, не сильно отвлекаясь на внешние раздражители, и сохранять гармоничные отношения со своим окружением.



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Льва

Любовь и брак в это время может выйти на первое место по значимости в вашей жизни. Это касается и одиноких людей, которые будут сильнее нуждаться в постоянном спутнике жизни. Для состоящих в браке людей эта неделя может оказаться сложной, несущей всякого рода испытания, преодоление которых может только укрепить отношения.



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Девы

He самый благоприятный период для вашего здоровья, в это время ослаблена энергетика и устойчивость к заболеваниям мочеполовой системы, следует опасаться инфекции и переохлаждения, особенно в области почек. В первой половине недели может усилиться метеозависимость, чувствительность ко всякого рода тонким влияниям, от фаз луны и электромагнитного излучения до негативных эмоциональных посылов со стороны других людей. Зато позитивные посылы, любовь и дружеская поддержка могут повлиять на вас самым лучшим образом.



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Весов

В данный период вы будете выглядеть восхитительно! Вы можете встретить свою судьбу или в корне изменить собственную жизнь. Единственное, что может испортить настроение - незавидное финансовое положение. Ближе к концу недели возможны денежные поступления.



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Скорпиона

Главная задача для вас сейчас - наладить погоду в доме. Сплотите семью - и все проблемы решатся! Взаймы пока лучше не брать, даже если возникнет необходимость. Надейтесь только на свои силы в решении финансовых вопросов. Будьте аккуратны: данный период травмоопасен.



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Стрельца

Сейчас как никогда вам пригодится объективность! Подумайте несколько раз, прежде чем что-то сказать или сделать. Вашим родственникам может понадобиться серьезная поддержка: никто, кроме вас, ее не окажет. В рабочем коллективе накалится обстановка. Останьтесь в стороне!



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Козерога

Денежные поступления в этот период возможны только в том случае, если вы неплохо потрудитесь. Не жалейте сил! В некоторых вопросах потребуется изобретательность. В других же - терпение. Возможны отсрочки, которых вы не ожидали. Дети сейчас будут только радовать.





Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Водолея

Звезды советуют вам начать копить деньги прямо сейчас. Кстати, думать о том, куда их потратите, можете тоже в эти дни. Они благоприятны для построения планов. А вот серьезные решения пока принимать не стоит. Найдите возможность встретиться с друзьями.



Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года для Рыб

Наступает идеальное время для того чтобы заняться собой. Сходите к косметологу, парикмахеру, в спа-салон. У вас будет много энергии, которую можно потратить на реализацию рабочих задач. Однако новые проекты сейчас начинать не следует: они вряд ли окажутся удачными.