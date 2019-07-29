Гороскоп на 29 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 29 июля 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 29.07.2019 - 26-27 лунный день.

Луна в знаке зодиака 29.07.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 29 июля 2019 Овен

Этот день будет характерен располагающей атмосферой. От тебя требуется минимум: просто не нарушать ее. Ты можешь почувствовать, что постоянное напряжение весьма неблагоприятно сказываются на твоем самочувствии. Нужно чаще отдыхать. Проводи меньше времени за компьютером.

Этот день будет характерен располагающей атмосферой. От тебя требуется минимум: просто не нарушать ее. Ты можешь почувствовать, что постоянное напряжение весьма неблагоприятно сказываются на твоем самочувствии. Нужно чаще отдыхать. Проводи меньше времени за компьютером.Если в настоящее время ты занимаешься финансовыми делами, то тщательно продумывай каждый свой шаг. Не рекомендуется делать запасы впрок, отмени запланированные на сегодня поездки на рынок за продуктами. К вечеру настроение заметно ухудшится, и если ты решишь не выходить из дома, то совсем нагнетешь темных мыслей и ляжешь спать уверенная в том, что жизнь - жестокая штука.Захватывающе интересный день, но все-таки осторожнее на поворотах! Особенно в конце дня. Твой сексуальный потенциал достигнет сегодня пика страстей. И будет обидно, если этот день пропадет зря. Домашние опять повесили на тебя все свои проблемы. Но тебе же нравится чувствовать себя такой незаменимой и заботливой.Будильник запищит на самом интересном месте очень необычного сна. Научись экономно расходовать свою энергию. Вторая половина дня благоприятна для уменьшения эмоционального напряжения. Дела не доводятся до конца: одно дело надоедает и находится другое, более необычное и захватывающее. Ты не задумывалась, что твое свободолюбие и боязнь ответственности изводят не только тебя, но и окружающих?Трудно найти более подходящий момент для вступления в брак. В возникших в этот день супружеских союзах будет царить мир и взаимное доверие. Утром не разнеживайся в кровати, сегодня тебя ожидает много дел. Однако, если ты потрудишься с утра, к вечеру у тебя освободится время для приятного отдыха. Постарайся не впутываться в разные непредсказуемые предприятия, не иди на поводу у друзей.В этот день наконец завершится трудный период в рабочих делах, который давно преследовал тебя. Однако, не стоит преждевременно расслабляться. До обеда старайся избегать всех финансовых операций. Постарайся не совершить ошибок. Все решения тщательно обдумывай и взвешивай. Как бы ты не мечтала, придется очнуться от грез и взяться за исполнение трудового долга.Утром велика вероятность, что ты проспишь и не успеешь во время на назначенную встречу, поэтому лучше заведи будильник накануне. Придется немало поработать головой для того, чтобы привести в порядок дела и расставить в отношениях необходимые акценты. К вечеру настроение значительно ухудшится, и если ты решишь никуда не ходить, то окончательно потеряешься среди негативных мыслей и ляжешь спать уверенная в том, что жизнь - жестокая штука.Твой аромат должен быть неуловимый, но вместе с тем притягательный. Возможны денежные потери. Не позволяй беспокойству из-за денег портить твое настроение. Утром есть вероятность того, что ты попадешь в пробку по дороге на работу и сильно опоздаешь. В этот день будь готова к новым предложениям, сразу реагируй и приступай к их воплощению.Сегодня возможна весомая прибыль от совместного проекта с активным партнером. Однако от рискованных проектов с примесью авантюризма лучше отказаться. Сегодня прямо с утра можно "начать новую жизнь" - самое время для решительного шага, кардинальной смены образа жизни. Преподнеси подарок, неважно кому, какой и по какому поводу.

Гороскоп на 29 июля 2019 Водолей

Даже если сегодня ты не выглядишь на все сто, не стоит отчаиваться. Ты же знаешь, что ты и так само совершенство. Мужчины будут обращать внимание на твой внутренний мир. Наступившее утро не совсем благоприятно: осуществлению твоих намерений будут мешать досадные мелкие неудачи. Перетерпи сегодня неосторожные слова подруг, не пускайся во все тяжкие, не опускайся до уровня злопыхателей.



Гороскоп на 29 июля 2019 Рыбы

Если это не противоречит твоим моральным ценностям, то можно восстановить старые любовные связи, романтические отношения. Если верить звездам именно в этой области тебя может поджидать успех. Зато денежные проблемы легко разрешимы. Не исключено, что в этот день нужно будет решать проблемы родственников, им нужны твои знания и интуиция.



