Любовный гороскоп на сегодня 30 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 30 июля 2019 Овен

Спать этой ночью поистине кощунственно — ведь она обещает ослепительные перспективы. Осталось выбрать, желаете ли вы сидеть в ожидании, что удача сама постучится вам в дверь, или все-таки предпочтете пойти на поиски.





Любовный гороскоп на 30 июля 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку будет очень важно знать, что вы рядом. Пусть даже не физически, зато совершенно точно морально. Поддержите его, согласитесь с ним, скажите, что он прав, а все остальные мелют чушь. Ему полегчает, он будет вам благодарен.

Прежде чем решиться на какой-либо ответственный шаг, обязательно посоветуйтесь с вашим любимым человеком. Скорее всего, он «даст добро», но при этом может оказаться автором довольно ценных советов, которые вам очень пригодятся, когда вы начнете реализовывать свой план.«Привычка свыше нам дана, замена счастию она». Пушкин написал эти строки более двух веков назад, однако с тех пор ничего не изменилось, и сегодня вы в этом убедитесь. Вас удивительно будет тянуть к человеку, который раньше носил гордое звание вашего любимого, а сейчас остался не более чем воспоминанием. Что с этой тягой делать - решать вам.Сегодня даже звезды будут завидовать вашему счастью. Давно они ни в одной паре не видели такой редкой гармонии. И ссоры этой самой гармонии не помеха: вы очень хорошо и быстро будете обращать их в шутку. Впрочем, ссор в этот день быть не должно: только улыбки, смех и нежность, в огромных количествах.Если вы сегодня будете действовать сообща, то свернете горы! А также шеи - всем вашим неприятностям. Однако малейшая разобщённость будет способствовать огромному количеству неудач. Так что вспомните старую мудрость о том, что два прутика сломать сложнее, чем один - и крепко держитесь друг за друга!Если вы сегодня будете действовать сообща, то свернете горы! А также шеи - всем вашим неприятностям. Однако малейшая разобщённость будет способствовать огромному количеству неудач. Так что вспомните старую мудрость о том, что два прутика сломать сложнее, чем один - и крепко держитесь друг за друга!Говорят, самая страшная болезнь современного общества - ОРЗ, то есть Очень Резко Завершить. К "Очень Резко Начать" это, кстати, тоже относится. Поэтому если вы решили перейти на новую стадию ваших отношений, то постарайтесь сделать это плавно и аккуратно. Вот увидите, пользы больше будет.Сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что он самый замечательный в мире, а это, как известно, начало звёздной болезни. Когда любишь себя - соперников не бывает. Если вы донесёте до него эту истину, вам, возможно, удастся остановить неприятный процесс.Не стоит дробить одно большое и светлое воспоминание о былой любви или вчерашнем дне на много-много маленьких. Так его и обесценить можно. А поскольку воспоминание – это самое дорогое, что у вас сегодня есть и никакой другой романтики не предвидится, отнеситесь к нему максимально аккуратно. Не разбейте и не потеряйте.

Любовный гороскоп на 30 июля 2019 Водолей

Сегодня вам не стоит чересчур верить вашему любимому человеку и надеяться на то, что он беспрекословно и оперативно выполнит всё то, что вам наобещал. Скорее всего, это окажется мифами, сказками, фантастикой – чем угодно, только не правдой. Что ж, бывают в жизни огорчения...



Любовный гороскоп на 30 июля 2019 Рыбы

В этот день вам стоит помочь вашему любимому человеку в чем-то, даже если он в помощи и не нуждается. И, самое главное, не просить никакой благодарности за свой отважный и благородный поступок. Лучшим «спасибо» станет для вас тот факт, что все у вашей половинки получится.