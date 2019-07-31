Любовный гороскоп на сегодня 31 июля 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 31 июля 2019 Овен

Постарайтесь сегодня быть максимально уверенным в ваших силах. Только в этом случае вы добьётесь благосклонности интересного вам представителя противоположного пола или же нужной реакции вашего ныне существующего любимого человека. Терпение и труд все перетрут.





Любовный гороскоп на 31 июля 2019 Телец

Вы думаете, что ваш любимый человек ненамного умнее вас и вообще порой проявляет удивительную недальновидность и несообразительность. Порой - возможно. Но не сегодня. В этот день ждите от него такого поступка, который коренным образом перевернет ваши представления о нём и заставит вас увидеть его с совершенно другой стороны.

Не стоит стесняться некоторых своих вредных привычек или физических недостатков. Если это, конечно, не привычка ковыряться монтировкой в ухе собеседника или нечто аналогичное. Любая ваша необычная черта - это ваша изюминка, за которую, возможно, вас и любит ваша половинка!. Сегодня вы особенно явственно это ощутите.Одиночество – это когда есть телефон, а звонит будильник. Сегодня, увы, вам придется осознать всю глубину этой фразы. Ваша половинка будет слишком занята для того, чтобы уделить вам достаточно внимания. Попробуйте извлечь из свободного от нее дня максимум пользы! У вас же столько несделанных дел!Нынче вам рекомендуется найти себе более полезное для здоровья занятие, нежели просмотр телепрограмм. Неплохим выбором был бы недлинный поход — но вам вряд ли удастся уговорить хоть кого-нибудь составить вам компанию. Исключения возможны, если только любовь вашей половинки к вам безгранична.В этот день постарайтесь быть внимательны к проблемам друзей вашего любимого человека. Вполне может случиться так, что именно вы сможете их решить. Друзья – это очень дорогие для него люди, и если вы станете ближе им, то и он будет вас ценить значительно больше и сильнее.Помогите вашему любимому человеку почувствовать себя героем. Ему это просто необходимо в данную минуту. Как только он зауважает себя, он начнет и к вам относиться по-другому, ваши отношения выйдут на качественно новый уровень. В ваших силах сделать сегодня вашей половинке один из лучших подарков, какой только можно представить - подарить ей любовь к ней самой.Сегодня вашему любимому человеку будет невдомёк, почему вы так странно, неадекватно и нетривиально себя ведёте. Наверное, он даже начнёт выяснять подоплеку столь необычных реакций на его обычные действия, однако вряд ли что-то у него получится: вы и сами объяснений знать не будете.Не стоит расставаться с теми, кого любишь. Как в принципе, так и в этот день особенно. Постарайтесь быть как можно ближе к вашему любимому человеку, не только физически, но и духовно. Просто обнять его в этот день будет недостаточно. Придется еще и понять.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто простить себе какой-то момент из вашей совместной истории. Ему будет казаться, что он тогда очень перед вами провинился – и он снова и снова будет просить у вас прощения. Главное, чтобы это не довело его до нервного срыва. Да и вас тоже.

Любовный гороскоп на 31 июля 2019 Водолей

В этот день звёзды рекомендуют вам вместе с вашим любимым человеком заняться спортом, устроив пробежку по улицам или подтягивания – качания пресса – отжимания в теплом спортивном зале. Когда вы вместе усталые сядете запивать ваш спорт чаем, кофе или соком, вы почувствуете редкостную близость.



Любовный гороскоп на 31 июля 2019 Рыбы

«Не стоит прогибаться под изменчивый мир – пусть лучше он прогнется под нас» – это сегодня девиз вашего дня. Вы будете пытаться изменить обстоятельства и людей вокруг себя. Вашей половинке достанется больше всех. И это притом, что проблема не в них, а в вас.