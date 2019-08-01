Любовный гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Овен
Сегодня вашего любимого человека будет несколько шокировать ваша оригинальность и эксцентричность. Он даже не будет знать, стыдиться ему за вас или гордиться вами. Постарайтесь привести свою самобытность в соответствие с нормами общества. Хотя бы немного...
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Телец
Как получится с уроками в этот день, звёздам не известно, а вот перемены точно будут. Небольшие и незначительные, но все же. И в личной жизни в том числе. Впрочем, перемены - не измены, хоть слова и однокоренные, и это не может не радовать. Не бойтесь, ничего страшного высшими силами на сегодня не запланировано!
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День имени рюшечек, оборочек и, как это обычно называют, телячьих нежностей. Смело можете называть вашего любимого человека лапочкой, пупсиком или пусечкой, пусть это и не в традициях вашей пары. Сегодня звезды разрешают. Главное, как водится, не переборщить.
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Рак
Все ваши проблемы из-за того, что вы слишком много думаете о них. Если бы вы уделяли им меньше времени, они бы были и не проблемами вовсе, вы бы их даже не заметили. А вы и сами волнуетесь, и вашего любимого человека переживать заставляете. Все ведь касается непосредственно его.
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Лев
В этот день со стороны вашего любимого человека вам поступит довольно интересное и заманчивое предложение, которое будет весьма противоречить вашим планам и обязанностям. Придется взвесить все за и против и выбрать единственно верный вариант. Верный именно для вас.
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Дева
Сегодня вам захочется вспомнить о делах давно минувших дней, преданьях старины суровой. Но желательно не в обществе вашего любимого человека. Возможно, ему это будет не очень интересно, а может быть, его интерес будет чрезмерным, что нарушит хрупкость воспоминания.
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Весы
Сегодня у вас, к сожалению, довольно велики шансы потерять близкого вам человека. Особенно если вы не будете в достаточной мере тактичны, внимательны и предупредительны. Может быть, стоит в этот день несколько перестраховаться и стать даже немного навязчивым?..
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Скорпион
Сегодня вашему любимому человеку захочется сделать вам маленький подарок. Он будет недорогим по цене, но очень дорогим по факту своего существования, поскольку само его наличие будет подтверждать: вы нужны и любимы, за ваше счастье борются и ради вашей улыбки готовы очень на многое.
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Стрелец
Сегодня стоит верить тому, что скажет вам ваш любимый человек, даже если его слова покажутся вам более чем неправдоподобными. Постарайтесь принять его слова близко к сердцу и действовать в полном соответствии с ними. Жалеть, скорее всего, не придется.
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Козерог
Сегодня ваш любимый человек окажет вам особое доверие, да такое, что вы будете польщены и испуганы одновременно: вы и не думали, что вас считают настолько близким человеком. Постарайтесь всё это оправдать, иначе удивление подобного рода будет последним в ваших отношениях.
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Водолей
Нерешительны? Правильно. Смелые шаги лучше отложить на потом. А пока тихонько все обдумать, обсудить, расписать все плюсы и минусы, все последствия. Звезды не благоприятствуют необдуманным поступкам, зато благоволят их тщательному и скурпулезному обдумыванию.
Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Рыбы
В этот день вас будет отличать особенная забывчивость. Если бы было возможно оставить где-нибудь голову, вы бы обязательно это сделали и заметили бы пропажу только на следующий день. Вашему любимому человеку не позавидуешь: ему придётся контролировать каждый ваш шаг. Ибо больше некому.