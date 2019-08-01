Любовный гороскоп на сегодня 1 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Овен

Сегодня вашего любимого человека будет несколько шокировать ваша оригинальность и эксцентричность. Он даже не будет знать, стыдиться ему за вас или гордиться вами. Постарайтесь привести свою самобытность в соответствие с нормами общества. Хотя бы немного...





Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Телец

Как получится с уроками в этот день, звёздам не известно, а вот перемены точно будут. Небольшие и незначительные, но все же. И в личной жизни в том числе. Впрочем, перемены - не измены, хоть слова и однокоренные, и это не может не радовать. Не бойтесь, ничего страшного высшими силами на сегодня не запланировано!

День имени рюшечек, оборочек и, как это обычно называют, телячьих нежностей. Смело можете называть вашего любимого человека лапочкой, пупсиком или пусечкой, пусть это и не в традициях вашей пары. Сегодня звезды разрешают. Главное, как водится, не переборщить.Все ваши проблемы из-за того, что вы слишком много думаете о них. Если бы вы уделяли им меньше времени, они бы были и не проблемами вовсе, вы бы их даже не заметили. А вы и сами волнуетесь, и вашего любимого человека переживать заставляете. Все ведь касается непосредственно его.В этот день со стороны вашего любимого человека вам поступит довольно интересное и заманчивое предложение, которое будет весьма противоречить вашим планам и обязанностям. Придется взвесить все за и против и выбрать единственно верный вариант. Верный именно для вас.Сегодня вам захочется вспомнить о делах давно минувших дней, преданьях старины суровой. Но желательно не в обществе вашего любимого человека. Возможно, ему это будет не очень интересно, а может быть, его интерес будет чрезмерным, что нарушит хрупкость воспоминания.Сегодня у вас, к сожалению, довольно велики шансы потерять близкого вам человека. Особенно если вы не будете в достаточной мере тактичны, внимательны и предупредительны. Может быть, стоит в этот день несколько перестраховаться и стать даже немного навязчивым?..Сегодня вашему любимому человеку захочется сделать вам маленький подарок. Он будет недорогим по цене, но очень дорогим по факту своего существования, поскольку само его наличие будет подтверждать: вы нужны и любимы, за ваше счастье борются и ради вашей улыбки готовы очень на многое.Сегодня стоит верить тому, что скажет вам ваш любимый человек, даже если его слова покажутся вам более чем неправдоподобными. Постарайтесь принять его слова близко к сердцу и действовать в полном соответствии с ними. Жалеть, скорее всего, не придется.Сегодня ваш любимый человек окажет вам особое доверие, да такое, что вы будете польщены и испуганы одновременно: вы и не думали, что вас считают настолько близким человеком. Постарайтесь всё это оправдать, иначе удивление подобного рода будет последним в ваших отношениях.

Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Водолей

Нерешительны? Правильно. Смелые шаги лучше отложить на потом. А пока тихонько все обдумать, обсудить, расписать все плюсы и минусы, все последствия. Звезды не благоприятствуют необдуманным поступкам, зато благоволят их тщательному и скурпулезному обдумыванию.



Любовный гороскоп на 1 августа 2019 Рыбы

В этот день вас будет отличать особенная забывчивость. Если бы было возможно оставить где-нибудь голову, вы бы обязательно это сделали и заметили бы пропажу только на следующий день. Вашему любимому человеку не позавидуешь: ему придётся контролировать каждый ваш шаг. Ибо больше некому.