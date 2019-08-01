Гороскоп на 1 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 1 августа 2019 года в 06:11. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 1 августа 2019 года - новая Луна.

Лунный день сегодня 01.08.2019 - 29, 30 и 1 лунный день.

Луна в знаке зодиака 01.08.2019 - Луна во Льве.





Гороскоп на 1 августа 2019 Овен

Вы можете не принимать непосредственного участия в домашних изменениях, но вам стоит внутренне подготовиться к ним. В противном случае даже положительная перемена может стать для вас источником напряжения. Вплоть до вечера сохраняйте самообладание и старайтесь доводить даже трудные дела до конца. Вечером вы не утратите своей природной практичности, но она может мирно уживаться с романтическим настроением.

В этот день актуально практическое применение имеющихся знаний. Вам будет нетрудно справиться с задачей из области прикладной науки, техники или медицины, а также успешно решить очередную бытовую проблему. Это подходящее время для развития деловых отношений с людьми из отдаленных регионов.Сегодня вам легко найти толковых союзников и помощников. Возможно, вы отыщете их среди тех, с кем были знакомы раньше (например, вместе работали или путешествовали). Не исключено, что нужные люди сами предложат вам свои услуги. И свою, и чужую энергию постарайтесь использовать в мирных конструктивных целях.В этот день вам будет непросто адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам. Возможно, вы будете по привычке следовать жестким канонам служебного общения, тогда как близкие будут ждать от вас прямо противоположного поведения.Сегодня вашими поступками может слишком часто руководить чувство долга. Не исключено, что вы сами начнете возлагать на себя дополнительную ответственность или подвергать себя ограничениям. Звезды предостерегают вас от излишнего перфекционизма и советуют вовремя останавливаться в стремлении к совершенству.Сегодня любовные отношения могут открыться вам с неожиданной стороны. Возможно, вы обнаружите, что далеко не так равнодушны к вопросами секса, как утверждаете. В финансовых делах не исключены неожиданные удачи, при этом прибыль оиждается главным образом от сотрудничества с другими людьми.В эти сутки можно рассчитывать на помощь постоянного партнера, зарубежного сотрудника, дальнего родственника. Эти люди будут интуитивно понимать ваши желания, а иногда даже предвидеть их. Незапланированные происшествия, вполне возможные в данный период, не грозят вам серьезными последствиями, но могут оставить в душе эмоциональный след.Не лучший момент для делового общения, как непосредственного, так и виртуального. Новым приятелям лучше не доверять. С давно знакомыми людьми возможно странное непонимание. Забавные совпадения и шутки могут служить отвлекающим моментом при мошеннических операциях.Отношения с членами семьи, коллегами, людьми издалека могут сопровождаться обострением давних конфликтов. Старайтесь ничего не скрывать от окружающих, не навязывайте им свое мировоззрение и не давайте повода для подозрений, все это может послужить причиной проблем.В этот день создаются неплохие условия для раскрытия ваших способностей. Отдайте предпочтение тем из них, которые реализуются легко и просто, без малейшего напряжения. Возможно, вы откроете в себе талант литератора, финансиста или режиссера. Общаться с любимым человеком лучше в эпистолярном жанре или по телефону.

Гороскоп на 1 августа 2019 Водолей

Полная пассивность вам в эти сутки протиповоказана. Однако и неумеренные нагрузки могут привести к нежелательным последствиям. Если вы неважно себя чувствуете или вас неожиданно охватило странное уныние, не отказывайтесь от небольшой прогулки, визита к близким родственникам или несложной работы по дому. Несмотря на рутинность перечисленных занятий, от них ваше настроение незаметно и плавно улучшится.



Гороскоп на 1 августа 2019 Рыбы

В начале дня вам явно будет недоставать уверенности в собственных силах. Новых дел в это время лучше не начинать. Во второй половине суток ход ваших мыслей неожиданно изменится. Возможно, ваше настроение улучшится благодаря позитивным переменам в финансовой сфере.