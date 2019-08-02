Любовный гороскоп на сегодня 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 2 августа 2019 Овен

Поменяйтесь сегодня со своей половинкой ролями. Пусть теперь она руководит всеми вашими действиями – а вы беспрекословно подчиняйтесь. Или, наоборот, попробуйте управлять каждым ее шагом, почувствуйте ответственность за несамостоятельного человека, для которого каждое ваше слово - закон. Теперь понимаете, как вашему любимому сложно с вами живется?





Любовный гороскоп на 2 августа 2019 Телец

Главное сегодня задавать правильные вопросы. Сможете ли вы добиться ответа – не столь важно. Кстати, если ответ окажется вам не по вкусу, лучше сразу про него забыть: вдруг ошибка произошла, а вы и ваш любимый человек в итоге ни за что пострадаете?

Не стоит быть слишком мнительным и пугливым, даже если поведение вашего любимого человека этим чувствам способствует. Не тратьте жизненную энергию на то, чтобы переживать. В худшем случае она вам пригодится для того, чтобы пережить случившееся, но ничего плохого случиться не должно.Этот день вы целиком и полностью посвятите поиску своей Настоящей Любви. Если еще не нашли ее, разумеется. Однако на вашем пути, как детской сказке, будет вставать множество препятствий, одно другого страшнее. Впрочем, если вы уподобитесь сказочному Добру Молодцу, ваша Василиса встретит вас с распростертыми объятиями совсем скоро.Невинный флирт с привлекательным представителем противоположного пола вполне может окончиться серьезным предложением супового набора, то есть руки и сердца. Так что заранее приготовьте фразу и выражение лица, при помощи которых вы будете принимать или отвергать столь заманчивое предложение.Сегодня вашему любимому человеку не понадобится дополнительное объяснение для того, чтобы понять, что именно вы хотите ему сказать тем или иным вашим поступком. Наверное, он будет знать о ваших мотивациях даже больше, чем вы сами, так что можете с ним проконсультироваться на досуге.Эксперименты над людьми запрещены Женевской конвенцией. Сегодня вам нужно об этом помнить постоянно, потому что то и дело внутри вас будет появляться маленький чертёнок, предлагающий поцеловать кого-то или позаигрывать с кем-то просто из любопытства: а что дальше будет. А это эксперимент в чистом виде.В этот день ваш любимый человек вернет вам некий долг, на получение которого вы уже и надеяться забыли, ан нет, все в силе. Пусть это действие станет для вас приятной неожиданностью, поэтому не следует активно к нему готовиться, как морально, так и физически.В этот день стоит внимательно прислушаться ко всему, что говорит вам ваш любимый человек. Хотя бы для того, чтобы потом вам было, что ему ответить, когда он будет спрашивать, почему вы поступили по-своему, а не так, как он вам советовал. Кстати, следовать совету или не следовать – решать только вам!Сегодня вашей палочкой-выручалочкой будет исключительное чувство юмора. Здравый смысл, безупречная логика и потрясающее знание жизни отступят на задний план рядом с этим феноменом вашего характера. Кстати, его в этот день должно хватить на двоих: с вашим любимым человеком поделиться не грех.

Любовный гороскоп на 2 августа 2019 Водолей

Сегодня вам будет очень грустно и одиноко. Вашему любимому человеку, впрочем, тоже, но ни вы, ни он не сознаетесь друг другу в ваших настроениях, как бы парадоксально это ни звучало. Может быть, не стоит скрывать своих настроений, особенно если они определяют модель поведения?



Любовный гороскоп на 2 августа 2019 Рыбы

Вам казалось, что вы знаете вашу половинку наизусть, она предсказуема на десять шагов вперед. Сегодня вам придется пересмотреть свою точку зрения, причем кардинально. В этот день ваш любимый человек выкинет такое, что останется только диву даваться, откуда что взялось.