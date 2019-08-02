Гороскоп на 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 2 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 02.08.2019 - 1-2 лунный день.

Луна в знаке зодиака 02.08.2019 - Луна во Льве.





Гороскоп на 2 августа 2019 Овен

Сегодня возрастают шансы на удачное приобретение, которое может оказаться для вас и окружающих полной неожиданностью. Это прекрасное время для покупки подарков, парфюмерной продукции, оригинальных компьютерных аксессуаров, полезного софта, новых версий используемых вами электронных программ и приложений. Не исключена финансовая помощь от друга или партнера либо нестандартный знак внимания с его стороны.

Свойственную вам от природы практичность используйте прежде всего в финансовой, профессиональной и информационной сферах. Догадки и домыслы в этот день не приветствуются. Если вы хотите понять, прибыльно ли выбранное вами дело и выгодны ли завязанные контакты, оперируйте фактами и цифрами, не выдавайте желаемое за действительное.Сегодня настроение будет позитивным, а вот в делах не исключены мелкие оплошности. Это не лучший момент для деловых переговоров, особенно с представителями отдаленных территорий. Не стоит искать место работы. Если вы берете в свою фирму нового сотрудника, оформляйте его на испытательной срок и не спешите вводить в курс всех ваших дел.Личные встречи, короткие поездки, телефонные и иные переговоры имеет смысл перенести на утро. Днем шансы на продуктивное общение с нужными людьми начнут стремительно уменьшаться. Темы, которые вы хотели с ними срочно обсудить, могут показаться вам уже не столь важными и актуальными.Сегодня вам неплохо запастись выдержкой и хладнокровием, так как события далеко не всегда будут отвечать вашим собственным требованиям и ожиданиям. Все изменения в эти сутки могут иметь вынужденный характер, особенно если касаются семейных ценностей, бытовых условий, функционирования вашего личного или семейного бизнеса.Сегодня усиливается ваше желание обустроить свое жилье, сделать его удобным. При этом психологический и физический комфорт может оказаться весьма важным. В противном случае вы будете чувствовать нехватку гармонии. Необходимым условием приятной семейной атмосферы станет компромисс между вашими и чужими запросами, без него многие ваши желания могут оказаться невыполнимыми.В первой половине суток вам не повредит диета. Воздержание в пище и дисциплина в быту благотворно отразятся на вашем самочувствии и помогут безболезненно перенести неизбежные ограничения. Эти качества могут оказаться особенно полезными, если вы рождены в середине января. Вечер выравнивает и улучшает настроение. Его атмосфера благоприятствует любовным контактам, творческим мероприятиям и общению с детьми.В этот день вы способны гармонично распределить силы между обязательной деятельностью и вдохновенным креативом. Чем бы вы ни занялись, врожденная практичность подскажет вам самый выгодный вариант. Деловитость и предприимчивость вы будете легко сочетать со спокойствием и умением все делать в нужный момент. В это время вы легко переносите нагрузки, поэтому вам пойдут на пользу спорт, лечебная гимнастика или прогулка.В этот день даже простое и невинное увлечение может неожиданно оказаться прибыльным, если подойти к делу с умом. Если вы умеете хорошо рисовать, вышивать, готовить, писать тексты на заказ или обладаете иными полезными талантами, звезды советуют вам попробовать извлечь из них не только эмоциональное удовлетворение. Рискните сделать пробную попытку и разместить ненавязчивую рекламу своих способностей на интернет-портале.Сегодня вас ждет активная умственная работа, тесное общение или масса разъездов. Не исключены дополнительные нагрузки на глаза и руки. Возможно, придется заняться налаживанием связей, редактурой документов, версткой сайтов, тестированием какой-либо компьютерной программы. Стоит воздержаться от поисков нового места службы. Нежелательно подыскивать помощников, они могут оказаться недобросовестными людьми.

Гороскоп на 2 августа 2019 Водолей

В этот день не стоит устраиваться на новое место службы и посещать врача. Качество предлагаемых услуг может оказаться невысоким. Не рекомендуется подыскивать постоянных помощников (водителя, агента, секретаря). Возможен напряженный режим работы. Не исключены производственные или бытовые авралы, вызванные давней халатностью. Много душевной энергии могут отнять мелкие непринципиальные конфликты с коллегами.



Гороскоп на 2 августа 2019 Рыбы

Сегодня рутинная работа не покажется вам непосильным грузом и тяжкой повинностью. Запланированные мероприятия состоятся в назначенное время. Контакт с шефом не принесет новых сюрпризов, а общение с сослуживцами и подчиненными будет протекать в приятной обстановке. Вечером возможен неожиданный разговор с партнером по браку или родителями. Будьте готовы уважать их мнение, даже если оно не совпало с вашим.