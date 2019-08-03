Гороскоп на 3 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 3 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 03.08.2019 - 2-3 лунный день.

Луна в знаке зодиака 03.08.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 3 августа 2019 Овен

Не пытайтесь переиграть партнера, в этот день он удачливее вас и лучше чувствует все тонкости сложившейся обстановки. Если вы оказались перед выбором между родителями и второй половинкой, выбирайте романтический союз и связанные с ним ценности. В данный момент мнение второй половинки для вас намного важнее. Это не самый удачный день для знакомства любимого человека с членами семьи, стоит выбрать другое время для такого шага.

Этот день вряд ли войдет в список самых светлых моментов вашей биографии. Вплоть до поздней ночи вы можете ощущать внешний или внутренний дискомфорт. Это особенно вероятно, если дата вашего рождения приходится на середину января. Не подвергайте свой организм перегрузкам и переохлаждению. Не ставьте свои дела в зависимость от партнера: его настроение может быть капризным или чересчур требовательным.В этот день вас перестанет удовлетворять то, что вы имеете, и вы захотите достичь большего. Подобные настроения с большой вероятностью коснутся ваших творческих или финансовых планов, а также могут затронуть любовную жизнь. Не исключено, что вы частично преобразуете свой быт. Между тем вы рискуете замахнуться на решение проблемы, которая вам не по плечу.Не сидите без дела, иначе вас потянет на ненужные приключения. От нудной рутинной работы в этот день лучше отказаться. Соглашайтесь на нее лишь в том случае, если вам необходимо упорядочить плоды своей или чужой творческой деятельности. Такое занятие принесет вам большое внутреннее удовлетворение. Вы сможете ярко продемонстрировать свое природное упорство и умение концентрироваться на одной цели.Смело возрождайте связи с людьми издалека, если они вам чем-то полезны. Это подходящее время для возврата к некогда начатому совместному проекту. Возможны успехи в творческой сфере, науке, искусстве, политике, спорте, рекламной деятельности. Не продешевите, назначая цену за свои услуги. Уверенность в своей одаренности и привлекательности будет способствовать дополнительному увеличению ваших доходов.Сегодня вы дотошны и въедливы, но вам много прощается. Даже в праздник вы можете думать о делах. Ваши отношения с родственниками и людьми издалека будут взаимовыгодными. Не исключено, что даже при полном исполнении ваших желаний вы отыщете повод для придирок к тем, кто вам помогает. Свою наблюдательность и внимание к деталям постарайтесь обратить на полезные цели, иначе рискуете испортить отношения с окружающими.Сегодня возрастает ваша подверженность стрессам. Это время сенсаций, которые далеко не всегда будут приятными. Семейное происшествие может помешать исполнению ваших желаний. Не исключен неприятный разговор с кем-то из домочадцев. Не стоит с самого утра жестко планировать дневное расписание, лучше жить моментом.Сегодня вам представится шанс оценить свои прошлые достижения, а также проанализировать тот путь, который привел вас к очередной вершине. Не исключено, что при этом вы будете чересчур критичны по отношению к себе, склонны концентрироваться на своих поражениях, а не на успехах. Возможно также, вы пересмотрите свой подход к партнерским контактам.Если вам чего-то страстно захотелось, не сдерживайте свои аппетиты. Наступило подходящее время предаться удовольствиям, причем право на это вы уже давно заслужили тяжелой упорной работой. Есть шанс иначе взглянуть на свои творческие и деловые достижения, любовные дела, финансовое положение, способы отдыха.В этот день вы можете выполнять знакомые обязанности автоматически, думая при этом о посторонних вещах. Возможно, предметом ваших размышлений станут отношения с друзьями или родственниками, любовные или интимные контакты. Это подходящее время для того, чтобы после рабочего дня немного развеяться и отвлечься от скучной реальности. Попробуйте сходить в кино или на концерт, можно также принять приглашение в гости.

Гороскоп на 3 августа 2019 Водолей

Сегодня вы рискуете запутаться в получаемой информации, особенно если они пришла к вам издалека. Противоречивые сведения и советы будет очень трудно применить на практике. Это не лучшее время для поиска удобного маршрута или понятной инструкции по эксплуатации. Наиболее ясными и прозрачными будут в этот день связи с близкими людьми (родителями, домочадцами). Но даже они не смогут до конца понять вас.



Гороскоп на 3 августа 2019 Рыбы

Сегодня велик интерес к дальним странам, путешествиям и приключениям. Возможно, вы заинтересуетесь политикой, историей, философией или религией. Если вы любите проводить отпуск вдали от дома или намерены отправиться в зарубежную командировку, самое время задуматься о планах на ближайшее время. Не исключено, что вы втайне начнете мечтать о поездке в страну с экзотической кухней, традициями или климатом.