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Любовный гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 04.08.19
Просмотров: 80
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 4 августа 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Овен
Вы всегда настолько внимательны и предупредительны с вашим любимым человеком, что он, вполне возможно, принимает это как должное. Если вас не устраивает такое положение вещей, попробуйте в этот день лишить вашу половинку тех или иных привилегий. Авось что-то в ее поведении тогда и изменится.

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Телец
Если у вас что-то не получается, попробуйте найти другой способ для достижения цели. Если объект ваших воздыханий с завидным упорством не реагирует на ваши открытки и подарки, может быть. стоит найти другую тактику? Например, помучить его сегодня молчанием и холодностью. Каково ему без вас придется?

Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года

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Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Близнецы
Если сегодня у вас с вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, вам на помощь придет ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета: вы даже не заговорите с ним на волнующую вас тему. Просто он поможет разрядить обстановку, заставит улыбнуться и махнуть на досадные мелочи рукой.

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Рак
Ни в коем случае не отказывайте сегодня вашему любимому человеку в помощи. В противном случае, можете слететь с того высокого пьедестала, на котором стоите среди прочих близких ему людей. Даже если вам в этот день помощь будет в тягость – сделайте все возможное и даже немного невозможного…

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Лев
Чем больше вы сегодня будете волноваться и бояться, тем больше будут за вас волноваться и бояться ваши близкие люди, и ваш любимый человек в частности. Постарайтесь на корню пресечь это безобразие, ибо он-то уж точно совершенно ни в чем не виноват и изменить ситуацию никак не сможет.

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Дева
Вы не можете объяснить себе и другим, почему вы любите этого человека. Но ведь любите же! Сегодня вы поймёте это особенно остро. Впрочем, говорят, что если можешь сказать «почему» и «за что» – то это не любовь. Так что не стоит так уж копаться в себе. Просто любите!

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Весы
В этот день ваш любимый человек с радостью возьмется за любое дело, которое вы ему предложите. Если это, конечно, будет ему по силам и по умениям: если он никогда гвозди забивать не умел, то и сегодня вряд ли научится. Однако реальные и исполнимые действия он осуществить вполне в силах.

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Скорпион
Ваш любимый человек - это ещё и ваш друг. А помимо него у вас есть еще много-много друзей. Звёзды советуют сегодня попробовать поиграть в кота Леопольда: расправить бант, улыбнуться и предложить всем жить дружно. Авось сработает. Тогда вы с вашей половинкой станете ещё ближе друг другу.

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Стрелец
В этот день вы узнаете, что могли бы познакомиться с вашим любимым человеком еще тысячей и одним другим способом. Но почему-то получилось именно так. Не означает ли это, что вы и есть те самые, предназначенные друг для друга люди?.. И что судьба нарочно постаралась вас друг к другу привязать совершенно разными ниточками...

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Козерог
В этот день вы будете старательно искать подтверждения тому факту, что вас разлюбили и вообще относятся к вам куда холоднее, нежели раньше. Постарайтесь все же расслабиться, и если есть какие-то подозрения, тактично выспросить все у вашего любимого человека, а не фантазировать исступленно.

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Водолей
Мужайтесь! Сегодня, возможно, вы получите какое-либо неприятное известие, касающееся вашего партнёра. Вероятно, вы узнаете о его некоторых связях на стороне, либо кто-то начал манипулировать им, чтобы добраться до вас. Однако не так страшен чёрт, как его малюют! К вечеру ситуация разрешится вполне благополучно.

Любовный гороскоп на 4 августа 2019 Рыбы
Сегодня вам стоит быть целиком и полностью искренним и откровенным с вашим любимым человеком. Он почувствует фальшь незамедлительно, и либо демонстративно обидится, либо тихонько сделает для себя какие-то выводы. Второе будет, кстати, гораздо хуже.

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