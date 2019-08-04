Гороскоп на 4 августа 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 30 августа 2019 года в 13:37. По лунному календарю ближайшее полнолуние 15 августа в 15:29.

Фаза Луны 4 августа 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 04.08.2019 - 3-4 лунный день.

Луна в знаке зодиака 04.08.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 4 августа 2019 Овен

Утром недолгое уединение позволит вам собраться с силами. В конце дня, невзирая на возможную вспыльчивость и непоследовательность, вы добьетесь прочного успеха в большинстве интересующих вас направлений. Ваша личная жизнь в это время может приобрести более романтический оттенок, однако покоиться она будет все на том же стабильном, разумном основании. Не исключено, что вас ждет подарок или удачный шанс.

Не стоит начинать новые дела и подвергать свой организм чрезмерным нагрузкам. Внутреннее чутье подскажет вам, чем можно заниматься без ущерба для своего самочувствия и настроения, а где следует вовремя остановиться во избежание проблем. Отменить строгий режим экономии сил и средств удастся только вечером. В это время вас может посетить оригинальная мысль или вы начнете процесс, требующий продолжения.Сегодня вы можете решиться на расходы, которые не были запланированы заранее. Это особенно вероятно, если речь идет об организации будущего отдыха, о создании эффектного имиджа, о воплощении яркого креативного замысла, о бурном развитии красивых романтических отношений. Звезды считают, что вы обеспечены всем необходимым, а экстравагантные дорогостоящие приобретения не подорвут вашего благосостояния.Сегодня вы можете еще раз убедиться в том, что выбрали правильную профессию, место службы или область деятельности. Несмотря на возникающие в связи с этим выбором проблемы, вы можете быть уверены в прочности своего положения и в постоянстве своих доходов, а это главное. Это не самый удачный момент для расточительности и для попыток расширить свои финансовые возможности. Придерживайтесь разумной экономии.Этот день обещает стать для вас суматошным и эмоционально насыщенным. Однако это не единственная его особенность. Если вы внимательнее присмотритесь к ситуации, то найдете массу интересных решений для собственных давних проблем. Смелее подключайте интуицию, а также активнее пользуйтесь помощью других людей. В дороге в это время не исключены короткие неприятности, которые будут быстро устранены.В этот день вам необходимо ощущать душевную связь с окружающим миром. Стремитесь общаться с людьми, чьи эстетические или музыкальные взгляды близки вашим собственным вкусам. Не думайте слишком много о работе, позвольте себе полениться или помечтать о будущем. Это подходящее время для визита в гости, для недолгой прогулки в приятном обществе. Не отказывайтесь от приглашения на концерт или на свидание.Атмосфера дня располагает к перевороту в быту или в семейной жизни. Многие изменения наверняка являются вашей мечтой (либо видятся вам как неприятная, но давно назревшая необходимость). Звезды не запрещают вам делать попытки в этом направлении, но предостерегают от чрезмерного энтузиазма. Реакция домочадцев может оказаться непредсказуемой, а последствия ваших инициатив - болезненными и разрушительными.Сегодня вас может не устраивать поведение кого-либо из членов семьи либо раздражать общая атмосфера, установившаяся в вашем доме. Возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Если дата вашего рождения приходится на середину января, избегайте стрессов и переохлаждения. Вашим утешением может стать разговор или переписка со старым знакомым.Сегодня в вас могут проснуться режиссерские задатки. Взявшись за организацию своего или чужого отдыха, вы не остановитесь на полпути, и придуманный вами сценарий окажется просто феерическим. В личной жизни вы будете способны на повышенную активность и настойчивость (которой, возможно, не ожидали от себя сами). Не исключено обострение сексуального инстинкта, тяги к рискованной игре и чувственным наслаждениям.Рутинной работе предпочтите приятное созидательное занятие с элементами креатива. Это прекрасный день для развития и применения ваших талантов (например, художественных), а также для того, чтобы извлечь из них дополнительную прибыль. На ребенка старайтесь влиять добротой и лаской, прививайте ему хорошие манеры. Не бойтесь избаловать любимого человека своим вниманием.

Гороскоп на 4 августа 2019 Водолей

Важные дела назначайте на первую половину дня. В это время есть шанс отточить креативную идею, встретиться с нужными людьми, совершить удачную поездку. Во второй половине суток старайтесь правильно организовывать деловые процессы и заранее смиритесь с тем, что не все успеете. В это время возможно плохое функционирование средств связи и транспорта. Не стоит посещать врача, искать работу, нанимать секретаря.



Гороскоп на 4 августа 2019 Рыбы

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам уделить время информационной составляющей своих повседневных дел. Возможно, вам пора заняться заполнением или подписанием каких-либо документов, поисками недостающих сведений, тщательной правкой текстов или программных кодов. Во время работы держите в непосредственной близости от себя мобильный телефон: на него наверняка будет поступать много звонков и сообщений.